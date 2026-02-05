نهاية مغامرة الفلبينية إيالا في منافسات الفردي ببطولة أبوظبي للتنس

أنهت الروسية إيكاترينا الكساندروفا مغامرة الفلبينية الشابة الكساندرا إيالا في بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس «فئة 500 نقطة»، لتتأهل إلى نصف نهائي البطولة، فيما صعدت إلى المربع الذهبي كل من الأمريكية هايلي بابتيست، والدنماركية كلارا تاوسن، والتشيكية سارا بيليك.



وتوقفت مسيرة اللاعب الفلبينية، المصنفة 45 عالمياً، والتي حظيت بدعم جماهيري كبير في البطولة، بعد هزيمتها في ربع النهائي أمام الروسية المخضرمة إيكاترينا الكساندروفا، المصنفة الـ 11 بمجموعتين دون رد بنتيجة 3-6 و3-6، إذ كان ظهور الفلبينية الشابة بمثابة المفاجأة في البطولة.



وصعدت الكساندروفا لتواجه في نصف النهائي الأمريكية هايلي بابتيست، التي استطاعت التغلب على الروسية ليودميلا سامسونوفا، إحدى أقوى المرشحات بعد مباراة قوية بمجموعتين مقابل مجموعة، وبنتيجة 6-2 و4-6 و6-4.



وحجزت الدنماركية كلارا تاوسن مقعدها في نصف النهائي، الذي يقام، غداً الجمعة، عقب فوزها على الأمريكية مكارتني كيسلر بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-4، فيما تأهلت التشيكية سارا بيليك على حساب البريطانية سوناي كارتال بمجموعتين دون رد 6-0 و6-2.



وكانت البطولة قد شهدت انسحاب المصنفة التاسعة عالمياً، وحاملة اللقب، السويسرية بليندا بنشيتش قبل مباراتها الافتتاحية في دور الـ 16 بداعي المرض، لتترك المجال مفتوحاً أمام بقية اللاعبات، للمنافسة على اللقب في النسخة الرابعة للبطولة، التي تختتم، بعد غد السبت.