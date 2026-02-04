مرض مفاجئ يبعد السويسرية بنشيتش عن بطولة أبوظبي للتنس في اللحظات الأخيرة

واجهت النجمة السويسرية بيليندا بنشيتش، سوء حظ كبيراً، بعد أن انسحبت من بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس، بسبب المرض الذي داهمها بشكل مفاجئ قبل مباراتها الافتتاحية في دور الـ 16 من البطولة.

وكانت بنشيتش، حاملة لقب النسخة الماضية، والمصنفة الأولى في النسخة الحالية، قد حصلت على راحة في الدور الأول، وكان من المقرر أن تبدأ مشوارها اليوم، الأربعاء، بمواجهة البريطانية سوناي كارتال، لكن قبل انطلاق المباراة مباشرة، أعلن عن انسحاب اللاعبة السويسرية من مباراتها في دور الـ16 بسبب المرض.



وبعد انسحاب بينشيتش، تأهلت ريناتا زارازوا، التي خسرت في الدور التمهيدي إلى القرعة الرئيسية كبديلة، حيث واجهت سوناي كارتال، والتي استطاعت أن تفوز وتعبر إلى ربع النهائي على حساب زارازوا بمجموعتين دون رد 6-0 و6-3.

وشكل الانسحاب المفاجئ إحباطاً للاعبة السويسرية، الفائزة في أبوظبي مرتين، إذ كانت بنشيتش تمتلك سجلاً مثالياً في أبوظبي بتسعة انتصارات دون أي هزيمة، وهي إحدى بطولاتها المفضلة، إلى جانب أن عدم مشاركتها سيؤدي إلى خروجها من قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم بعدما عادت مؤخراً إلى القائمة وبدأت هذا الأسبوع في المركز التاسع.



وبدت بينشيتش في غاية الحماس وهي تتحدث عن مشاركتها في بطولة أبوظبي، إذ أكدت الحائزة على 11 لقباً في بطولات رابطة محترفات التنس، بأنها «متحمسة للغاية» ولم يظهر عليها أي شيء يدل على أنها تعاني من أي وعكة صحية.

وكانت بنشيتش أول أم تفوز بلقب فردي السيدات في بطولات رابطة محترفات التنس منذ مايو 2023، عندما تغلبت على آشلين كروجر في نهائي البطولة العام الماضي بعد أربعة أشهر فقط من عودتها من إجازة الأمومة.



على صعيد متصل، نجحت كارتال التي خاضت مباراتين تأهيليتين قبل أن تتغلب على الإسبانية كريستينا بوسكا في الدور الأول، ولعبت 57 دقيقة فقط على أرض الملعب لتتأهل إلى ربع النهائي بسهولة.

كما تأهلت إلى ربع النهائي الروسية ألكساندروا بعد تغلبها على الأوكرانية ياسترميسكا 6-3 و6-0، وفازت المرشحة الثانية، التشيكية سارا بيليك، على الفائزة بلقب رولان غاروس السابقة، اللاتفية يلينا أوستابينكو 6-4 و6-3. وتقام غداً الخميس مباريات الدور ربع النهائي من البطولة التي تختتم فعالياتها السبت المقبل، بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.