تعرف على قرعة بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات



أسفرت القرعة الرسمية لبطولة أبوظبي المفتوحة للتنس، عن مواجهات لافتة في الدور الأول، في بداية قوية للبطولة، التي تقام في نسختها الرابعة، وتستمر حتى 7 فبراير المقبل.



وأسفرت القرعة عن مواجهة إسبانية خالصة، تجمع المصنفة الثامنة باولا بادوسا، بمواطنتها جيسيكا بوزاس مانيرو، فيما تستهل النجمة الفلبينية أليكسندرا إيالا مشوارها بمواجهة حاملة بطاقة الدعوة، زينب سونميز، كما تلتقي الأوكرانية ديانا ياستريمسكا، مع البرازيلية بياتريس حداد مايا، في مواجهة قوية من الخط الخلفي، ينتظر أن تتسم بالقوة والندية.



وتعذر حضور الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة الخامسة عالمياً إلى البطولة، بعدما كان مقرراً مشاركتها في النسخة الحالية، وذلك بعد فوزها، اليوم، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، عقب تغلبها على سبالينكا في النهائي، لتحرز ريباكينا ثاني ألقابها من البطولات الأربع الكبرى في رصيدها، بعد بطولة ويمبلدون 2022.



وجنبت القرعة المصنفة العاشرة عالمياً، والأولى على لائحة البطولة، وحاملة اللقب، السويسرية بليندا بنشيتش، خوض منافسات الدور الأول، حيث تبدأ مبارياتها اعتباراً من دور الـ 16، إلى جانب المصنفة الثانية إيكاترينا ألكسندروفا، والثالثة كلارا تاوسون، والرابعة إيما نافارو.



ويشهد الملعب الرئيس غداً، الأحد، مواجهة بين المصنفة الخامسة ليودميلا سامسونوفا، مع بطلة أستراليا المفتوحة لعام 2020، سوفيا كينن، تليها مواجهة حاملة بطاقة الدعوة، أيلا تومليانوفيتش، مع المصنفة السادسة ليلى فرنانديز.



وانطلقت البطولة بأجواء حافلة، مع تسجيل أكبر حضور جماهيري في الافتتاح بتاريخ البطولة. وشهد مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية، توافد أعداد غير مسبوقة من الجماهير للاحتفال بـ «يوم الأسرة»، يوم الافتتاح المجاني، الذي جمع بين منافسات الأدوار التمهيدية، ومراسم القرعة الرسمية، وبرنامج ترفيهي متكامل في قرية البطولة.