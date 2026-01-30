القرعة الرسمية غداً.. مليون و206 آلاف دولار جوائز بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات



تتجه أنظار عشاق كرة المضرب، غداً السبت، نحو العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع انطلاقة النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات «فئة 500 نقطة»، وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي في الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير المقبل بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.



ورسخت بطولة أبوظبي المفتوحة مكانتها على صعيد بطولات تنس السيدات المحترفات، بعد النجاح الكبير الذي شهدته النسخ الثلاث الماضية.



ومن أهم العوامل التي عكست نجاح البطولة على روزنامة بطولات التنس للسيدات، الارتفاع المستمر لجوائز البطولة المالية منذ بدايتها عام 2023، حيث يبلغ إجمالي جوائز نسخة 2026 مليوناً و206 آلاف دولار، علماً بأن جوائز النسخة الأولى كانت 780 ألف دولار، وارتفعت في النسخة الثانية عام 2024 إلى 900 ألف دولار، بينما بلغ إجمالي جوائز النسخة الثالثة في العام الماضي مليوناً و64 ألفاً و510 دولارات.



وتضم قائمة النسخة الرابعة للبطولة نخبة من لاعبات التنس من المصنفات الأوائل على مستوى العالم، في مقدمتهن الكازاخستانية يلينا ريباكينا المصنفة الخامسة عالمياً، والتي توجت بطولة ويمبلدون لعام 2022، كما بلغت نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2023، وحققت عدة ألقاب من فئتي 500 و1000، من بينها لقب نهائيات رابطة محترفات التنس 2025 في الرياض، بعد فوزها على المصنفة الأولى عالمياً آرينا سابالينكا.



كما تشارك في البطولة السويسرية بليندا بنشيتش، حاملة لقب العام الماضي والوحيدة التي أحرزت لقب البطولة مرتين، إذ تسعى للحفاظ على سجلها الخالي من الهزائم في أبوظبي، كونها اللاعبة الوحيدة التي لم تخسر أي مباراة في البطولة منذ إقامتها.



وتضم البطولة أيضاً، أسماء بارزة وهي الإسبانية باولا بادوسا المصنفة الثانية عالمياً سابقاً وبطلة إنديانا ويلز، والكندية الصاعدة فيكتوريا مبوكو، والتشيكيتان باربورا كريتشيكوفا، بطلة البطولات الكبرى في الفردي والزوجي، وماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون 2023، إلى جانب الأمريكية إيما نافارو، والدنماركية كلارا تاوسون، والكندية ليلى فيرنانديز، وصيفة بطولة فرنسا المفتوحة 2023، وبطلة رولان غاروس السابقة يلينا أوستابينكو، والصينية تشينوين تشنغ، والأوكرانية دايانا ياستريمسكا، وبطلة أستراليا المفتوحة 2020 صوفيا كينن.



ومن المقرر أن تجرى، غداً، مراسم القرعة الرسمية للكشف عن مواجهات الدور الأول، إذ تبدأ اعتباراً من السبت، مواجهات التصفيات التأهيلية بين المصنفات الأقل.



ويفتتح الحدث يومه الأول بـ«يوم الأسرة»، حيث يتاح الدخول المجاني للجميع، في خطوة تعكس حرص البطولة على تقديم تجربة مجتمعية شاملة، تتيح للعائلات التعرف على أجواء البطولة والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المصاحبة، إلى جانب التواجد في موقع الحدث مع انطلاقة أسبوع التنس.