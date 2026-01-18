نادي الفجيرة للتنس يستضيف 3 بطولات دولية بجوائز تقدر بـ200 ألف دولار

أعلن اتحاد الإمارات للتنس والبادل ونادي الفجيرة للتنس عن تنظيم ثلاث بطولات دولية كبرى للتنس بقيمة جوائز تبلغ 200 ألف دولار برعاية ودعم حكومة الفجيرة والتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس ورابطة المحترفين، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه النادي في مقره، مساء الأحد، بحضور عبدالغفور بهروزيان، رئيس مجلس إدارة النادي، وعمر شريف المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد التنس والبادل، وهانية ريكي، مديرة النادي، والحكم العام لوسي أداموفسكا، وجيري أداموفسكي حكم عام بطولة رابطة محترفي التنس.



وتقرر خلال المؤتمر الصحفي انطلاقة بطولة السيدات خلال الفترة 26 حتى 31 يناير الجاري بقيمة بجوائز تبلغ 100 ألف دولار بمشاركة نخبة من أفضل لاعبات العالم بالتنس ومن التصنيفات الدولية، في حين تقام البطولة الثانية بتاريخ 2 مارس المقبل والبطولة الثالثة بتاريخ 9 مارس المقبل وقيمة كل منهما 50 ألف دولار.



ووصف عبدالغفور بهروزيان، إقامة البطولات ذات التصنيفات الدولية المتقدمة بأنها تمثل نقلة نوعية لنادي الفجيرة للتنس، مؤكداً ضرورة استدامة التعاون مع اتحاد الإمارات للعبة والذي سيقود لنجاحات مستقبلية، مشيراً إلى أن كل بطولة تقام في الفجيرة هي مشروع تطويري ومجتمعي وتنافسي مميز مضاف لدعم لاعبي الإمارات من المواطنين والمقيمين لممارسة التنس وفرصة لدعم المنتخبات الوطنية، منوهاً إلى خطة استراتيجية هدفها تحقيق المزيد من المكاسب، مثمناً ثقة اتحاد الإمارات للتنس والبادل وثقة الاتحاد الدولي للتنس.



من جهته، قال عمر شريف المرزوقي: نجاح نادي الفجيرة للتنس باستضافة واستقطاب مثل هذه البطولات الدولية يعكس علامة نجاحه على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، يحرص على دعم نجاح البطولات التي يتم تنظيمها في الدولة على المستويات كافة، كما أن نادي الفجيرة للتنس يعد دافعاً كبيراً لمواصلة نجاح أسرة التنس الإماراتية بنشر ثقافة التنس في الإمارات والعمل على تطوير اللعبة ومواكبة العالمية في أغلب إمارات الدولة، ونطمح لمضاعفة هذه الجهود بما يسهم في تمكين اللاعبين المقيمين والمواطنين باعتباره حافزاً مهماً ودافعاً للاستمرار في ممارسة اللعبة.



بدورها، أكدت هانية ريكي، أن النادي سيكون جاهزاً بالعلامة الكاملة لاستقبال أبطال العالم المشاركين في البطولات من النواحي كافة، وتأمين كل سبل التكافؤ الفني والتنظيمي للبطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس والبادل ورحبت باسم النادي والرعاة بضيوف البطولة وأكدت أنهم سيجدون جميع الأمور جاهزة بأعلى الدرجات.