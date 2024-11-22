«الفجيرة للتنس الأرضي» يحتفي بمرور20 عاماً ‏على تأسيسه

بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للتنس الأرضي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، احتفل نادي الفجيرة للتنس الأرضي بالذكرى 20 على تأسيسه.

حضر الاحتفال عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة النادي، وناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة الرياضي وسلطان السماحي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس وعدد من المسؤولين بإمارة الفجيرة، وقامت إدارة النادي بتكريم الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي لدعمه المتواصل لقطاع التنس بالإمارة.

وقدم عبد الغفور بهروزيان التهنئة لأسرة النادي بمناسبة منحه النجمة التعريفية من قبل الاتحاد الدولي للتنس، وذلك عطفاً على النجاحات التي حققها خلال مسيرته عبر استضافته العديد من البطولات المحلية والدولية، ونال إثرها ثقة الأسرة الدولية للتنس.

كما تطرق بهروزيان لخطط النادي المستقبلية التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة بالتعاون مع المدارس باستقطاب المواهب وصقلها عبر التدريب تحت إشراف جهاز فني متخصص وقدم الشكر لوسائل الإعلام لدعمها المتواصل لأنشطة النادي.