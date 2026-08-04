ملهمات رياضيات من ذوي الهمم.. قصص الإصرار والنجاح

جميلة إسماعيل

تعد الإمارات نموذجاً رائداً وملهماً في دعم وتمكين فئة أصحاب الهمم، حيث يمضي أصحاب الهمم الرياضيون والرياضيات بدعم القيادة الرشيدة نحو آفاق التميز والنجاح، ولتحقيق طموحاتهم انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأنه بالإرادة يصنع المستحيل، وبالهمم العالية يسهل الوصول لتحقيق الإنجازات الوطنية إلى القمم.

«البيان» التقت نخبة من الرياضيات من فئة أصحاب الهمم، اللاتي أكدن على أن الإعاقة ليست سوى دافع نحو الإنجاز والقمة، وحرصن على تحويل الصعاب إلى فرص.

وفي هذا الإطار قالت البطلة الإماراتية فاطمة الكعبي، لاعبة في المنتخب الوطني، ولاعبة في نادي دبي لأصحاب الهمم: «إن الإرادة القوية قادرة على قهر المستحيل، فمن ميادين المنافسة إلى صالات التدريب، ومن بطولات الألعاب البارالمبية إلى المسابقات المحلية، نقدم نموذجاً يُحتذى به في الشجاعة والمثابرة، مُلهمات بذلك الأجيال القادمة لتجاوز كل العقبات. وأستعد حالياً للمشاركة في بطولة ستنظم في سبتمبر المقبل في كوريا، وتحديداً في رماية المسدس، وبعدها سأشارك أيضاً في البطولة الآسيوية التي ستنظم في اليابان». وأضافت: «إن الطموح لا يتوقف عند إنجاز معين، بل بالاستمرارية والشغف. وأتمنى مشاركتي في المزيد من المنافسات الإقليمية والدولية. ولا أبالغ إن أوضحت بأن سقف التطلعات مرتفع في صناعة الأبطال من فئة أصحاب الهمم في دولة الإمارات، والوصول باقتدار إلى العالمية، وتحقيق المزيد من الإنجازات». ووجهت شكرها لنادي دبي لأصحاب الهمم، على الدعم الدائم.

وفي سياق آخر، نالت الشابة الإماراتية، ولاعبة المنتخب الوطني البارالمبي ونادي خورفكان للمعاقين، البطلة الإماراتية البارالمبية مريم أحمد الزيودي، ذهبية بطولة «أوسترافا الدولية» التي تم تنظيمها في هذا الشهر بجمهورية التشيك، وذلك في ألعاب القوى، رمي الرمح. كما حصلت في الوقت ذاته على الميدالية الفضية في رمي القرص، والبرونزية في دفع الجلة. وإثر مشاركة أخرى لها في بطولة «أولموس جراند بريكس» في جمهورية التشيك، نالت مريم الزيودي الميدالية الفضية في دفع الجلة، وفضية أخرى في رمي القرص. أما في شهر يونيو الماضي، فقد شاركت البطلة مريم الزيودي أيضاً في معسكر وبطولة تونس الدولية لألعاب القوى، وذلك من خلال مجلس الشارقة الرياضي. وحصدت الزيودي في البطولة برونزية رمي القرص، وفضية دفع الجلة.

كما شاركت الرياضة الإماراتية ثريا الزعابي في العديد من البطولات الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، ونالت العديد من الألقاب والميداليات، بل وحطمت الأرقام الآسيوية، ورفعت علم الدولة عالياً خفاقاً في محافل عدة. وتم تكريمها كبطلة أولمبية من فئة أصحاب الهمم، وذلك من ضمن فئة الأوائل، وكان التكريم من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقالت الزعابي: «ومن أبرز البطولات التي شاركت فيها دورة الألعاب الرابعة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بسلطنة عمان، ودورة ألعاب غرب آسيا بالإمارات، وبطولة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية بروسيا، إضافة إلى الدورة الثانية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون في الإمارات، وبطولة الألعاب الآسيوية شبه الأولمبية بالصين، وغير ذلك من البطولات المحلية والدولية الأخرى».