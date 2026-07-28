عبدالله العيسائي.. بطل كمال الأجسام والتزلج بأطراف اصطناعية



في عالم الرياضة تكتظ القصص الملهمة للعديد من الأبطال الرياضيين، ويبرز اسم الشاب الإماراتي عبدالله عامر العيسائي، والذي يبلغ من العمر 31 عاماً، كرمز حقيقي للعزيمة والإرادة وروح الإصرار. ففي مشهد يندر أن تراه، يتحدى العيسائي أطرافه الاصطناعية، ليبرز بطلاً في كمال الأجسام، والتزلج على الجليد بقدم واحدة فقط! «البيان» التقت الرياضي البطل عبدالله العيسائي، الذي أكد أن فقدانه لإحدى قدميه في حادث سير في عام 2020، لم يثنه عن ممارسة شغفه برياضتي كمال الأجسام والتزلج على الجليد، بل على العكس، حوّل هذا التحدي إلى وقود يدفعه نحو آفاق جديدة. وليصبح مصدر إلهام ليس فقط لأقرانه، بل لكل من يواجه تحديات في حياته. قصته ليست مجرد حكاية رياضي يتغلب على إعاقة، بل هي شهادة حية على أن الإرادة البشرية لا تعرف المستحيل.



وقال عبدالله العيسائي: «في جميع البطولات التي شاركت فيها في بناء الأجسام والتزلج، أؤكد أن القيود ليست إلا أوهاماً نصنعها لأنفسنا. فعلى الرغم من تعرضي لحادث أليم نجم عنه بتر ساقي اليسرى، واستبدالها بساق اصطناعية، إلا أنني نهضت من جديد، وبذلت كل الجهد لمواصلة حياتي، ليس فقط في المحافل الرياضية، بل في قلوب وعقول من يتابعون مسيرتي، فالإيمان بأن العزيمة الحقيقية يمكن أن تصنع المعجزات. ففي رياضة كمال الأجسام حققت العديد من البطولات المحلية والدولية ويتمثل أبرزها في نيلي لأول ميدالية ذهبية، وحصولي على المركز الأول في بطولة كمال الأجسام لعام 2022 في إسبانيا. كما حصلت على ميداليتين ذهبية وبرونزية داخل الدولة في عام 2017، وشاركت في عام 2018 لأتوج بميدالية برونزية في الدولة وميداليتين فضيتين في التشيك».



كما يعد البطل عبدالله العيسائي لاعباً استثنائياً في اتحاد الإمارات للألعاب الشتوية، مشيراً إلى أن رياضة التزلج في الإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات المحلية والدولية للتشجيع على المشاركة، وتنمية القدرات والإمكانات مع توفير بيئة شاملة ومناسبة. وشاركت أخيراً في عدد من المعسكرات والبطولات مع الاتحاد، والتي كانت في النمسا ودبي التي حققت فيها انتصاراً رياضياً بفوزي بالميدالية الفضية في البطولة البارالمبية الآسيوية للتزلج وبتنظيم اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وإشراف اللجنة البارالمبية الوطنية، وشارك بفئة التزلج اللوحي (السنوبورد) بجانب المشاركين في البطولة من فئة أصحاب الهمم الذين أتوا من دول مختلفة منها البرتغال والنمسا واستراليا وغيرها.



وقال: «لم انضم للاتحاد بلا هدف، فأنا مُصرّ على مزاحمة الكبار من الرياضيين الأصحاء وأصحاب الهمم، والوصول بمشيئة الله تعالى لمنصات التتويج، وتحقيق إنجازات رياضية متميزة في البطولة البارلمبية الدولية للتزلج».