خليفة بن عبود: «الخيل» منظومة اقتصادية متكاملة

سلطان حارب: السباقات البريطانية شكلت ركيزة أساسية لنمو هذه الصناعة







خلف الدقائق القليلة التي تستغرقها سباقات السرعة، والساعات الطويلة التي تمتد خلالها منافسات القدرة والتحمل، ومشاهد الفرسان وهم يتنافسون على منصات التتويج، تتحرك صناعة عالمية بمليارات الدولارات، تتجاوز حدود المضامير لتشكل منظومة اقتصادية متكاملة، تبدأ من مزارع التربية ومراكز التلقيح، وتمر بقاعات المزادات والاسطبلات ومنشآت التدريب والمستشفيات البيطرية، وتمتد إلى قطاعات السياحة والضيافة والتأمين وحقوق البث والرعاية والتسويق.

تسلط «البيان» الضوء، في ملف «صناعة الخيل.. ما وراء المجد»، على الأهمية المتنامية لهذا القطاع على الصعيدين الرياضي والاقتصادي، في ظل الاهتمام المتزايد بسباقات الخيل ورياضات الفروسية، واتساع دائرة الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها حول العالم.



ونتناول في الحلقة الأولى الأثر الاقتصادي لهذه الصناعة التي تحرك مليارات الدولارات وتوفر ملايين فرص العمل، ونستعرض في الحلقة الثانية مسيرة الفرسان، أحد أبرز أبطال هذه الصناعة، تحت عنوان «من الموهبة إلى القمة»، لنكشف عن شغفهم وتضحياتهم وتحديات الوصول إلى منصات التتويج، فيما نسلط الضوء في الحلقة الثالثة على عالم الملاك، ودوافعهم لدخول صناعة تتقاطع فيها الحسابات الاقتصادية مع الطموحات الرياضية، بحثاً عن إجابة لسؤال: هل اقتناء خيول السباقات استثمار تحكمه حسابات الربح والخسارة، أم شغف لا يعترف بلغة الأرقام؟



ومن كنتاكي في الولايات المتحدة إلى نيوماركت في بريطانيا، ومن لونشان في فرنسا إلى ملبورن في أستراليا وميدان في دبي وغيرها من المضامير في مختلف أنحاء العالم، تستقطب هذه الصناعة رؤوس الأموال، وتوفر ملايين الوظائف، وتفتح آفاقاً للاستثمار في قطاع يجمع بين الرياضة والتجارة والسياحة والبحث العلمي.



وتقدم الولايات المتحدة أحد أبرز النماذج على الثقل الاقتصادي لهذه الصناعة، إذ بلغت مساهمتها الإجمالية في الاقتصاد الأمريكي 177 مليار دولار عام 2023، مقابل 122 ملياراً عام 2017، بزيادة تناهز 45%، فيما ارتبط بالقطاع نحو 2.2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وفق دراسة نشرها المجلس الأمريكي للخيل في 31 يناير 2024، إذ بلغ الأثر الاقتصادي لمنافسات الفروسية الرياضية 37.3 مليار دولار، مقابل 36.7 ملياراً للأنشطة الترفيهية وركوب الخيل، و36.4 ملياراً لسباقات الخيل، و6.4 مليارات لاستخدام الخيل في أنشطة العمل التقليدية، و1.55 مليار للخدمات العلاجية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالخيل، فضلاً عن 325 مليون دولار لأنشطة إنقاذ الخيل وإيوائها.



وأظهرت الدراسة أن عائدات الأنشطة المرتبطة بالقطاع تمتد إلى مجالات عدة، من بينها الزراعة والسياحة والخدمات البيطرية والتكنولوجيا، بما يعكس اتساع شبكة المصالح الاقتصادية التي تقوم عليها هذه الصناعة.

وباتت الخيل نفسها أصولاً استثمارية تتحدد قيمتها وفق معايير دقيقة تشمل الأنساب والسجل التنافسي والقدرات البدنية والإمكانات الوراثية، فيما تصل أسعار بعضها في المزادات إلى ملايين الدولارات، مدفوعة بتوقعات العائد من السباقات أو حقوق التناسل والإنتاج.



بريطانيا.. ربع مليون وظيفة

وفي بريطانيا، التي تعد من أعرق مراكز تربية الخيول وسباقاتها في العالم، تتجاوز المساهمة الاقتصادية لصناعة الخيل تسعة مليارات جنيه إسترليني سنوياً «نحو 11.8 مليار دولار»، فيما يدعم القطاع نحو 250 ألف وظيفة، وفق بيانات الجمعية البريطانية للطب البيطري للخيول.

وتضم الصناعة أكثر من 18 ألف مؤسسة اقتصادية، فيما تتجاوز قيمة تجارتها الخارجية 500 مليون جنيه إسترليني، وتشكل ثاني أكبر قطاع من حيث العمالة في المناطق الريفية البريطانية.



وتساهم سباقات الخيل وحدها بنحو 4.1 مليارات جنيه إسترليني سنوياً في الاقتصاد، وتدعم أكثر من 85 ألف وظيفة، فيما تستقطب المضامير البريطانية أكثر من خمسة ملايين زيارة سنوياً.

وتعكس هذه المؤشرات الدور المزدوج للسباقات بوصفها نشاطاً رياضياً وصناعة سياحية، إذ تستفيد الفنادق والمطاعم وشركات النقل والضيافة من الفعاليات الكبرى التي تجذب الزوار المحليين والدوليين.

وتبرز سباقات مثل رويال أسكوت وتشلتنهام وغراند ناشونال باعتبارها أحداثاً رياضية واجتماعية تستقطب جماهير واسعة، وتمنح الصناعة حضوراً يتجاوز المنافسات إلى السياحة والترفيه والرعاية.



فرنسا.. 11.9 مليار دولار و66 ألف وظيفة

وفي فرنسا، تحقق صناعة الخيل رقم أعمال إجمالياً يبلغ 11.9 مليار دولار، وتوفر 66 ألف وظيفة باعتبارها نشاطاً مهنياً رئيساً، بينها 52 ألف وظيفة مباشرة، وفق تقرير نشره المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية والغذائية والبيئية في 20 ديسمبر 2023.

وتتوزع الصناعة على أربعة قطاعات مترابطة تشمل الرياضة والترفيه والسباقات واستخدام الخيول في العمل وإنتاج اللحوم، لتجمع بين النشاط الزراعي والاقتصاد الرياضي.



ويستحوذ قطاع الرياضة والترفيه على العدد الأكبر من الخيول والممارسين، فيما تحتل الفروسية المرتبة الثالثة بين الرياضات الأكثر ممارسة في فرنسا من حيث عدد المسجلين لدى الاتحادات الرياضية، بنحو 700 ألف ممارس، والمرتبة الأولى بين الرياضات النسائية، إذ تشكل النساء 85% من المسجلين.

وتعكس مبيعات الخيول الفرنسية في الأسواق الخارجية القدرة التنافسية لقطاع التربية، إذ بلغ عدد الخيول المبيعة إلى الخارج 21 ألفاً عام 2022. وتتنوع مصادر النشاط الاقتصادي لتشمل نحو 40 اختصاصاً رياضياً في الفروسية، فضلاً عن السياحة والرحلات والعلاج بمساعدة الخيول



أستراليا.. صناعة بحجم 18 مليار دولار

وفي أستراليا، تصل التقديرات الاقتصادية لمختلف قطاعات صناعة الخيل إلى نحو 27 مليار دولار أسترالي «18 مليار دولار أمريكي»، استناداً إلى ثلاث دراسات وتقارير منفصلة.

وبلغ إجمالي القيمة المضافة للأنشطة المرتبطة بالخيل، باستثناء السباقات، 15.75 مليار دولار أسترالي عام 2024، وفق دراسة أعدتها مؤسسة الأبحاث الاقتصادية «آي إي آر» بتكليف من المجلس الأسترالي لصناعة الخيل.



في المقابل، تساهم سباقات الخيول المهجنة الأصيلة بنحو 9.5 مليارات دولار أسترالي، وتوفر فرص عمل لنحو 75 ألف شخص، وفق التقرير السنوي للهيئة الأسترالية للسباقات لعام 2025.

وتساهم سباقات العربات بـ1.77 مليار دولار أسترالي إضافية، وتدعم 11,372 وظيفة مكافئة للدوام الكامل، وفق دراسة نشرت في 24 نوفمبر 2026.

البرازيل.. صناعة تحرك 11 مليار دولار



وفي البرازيل، تولّد صناعة الخيل عائدات اقتصادية سنوية تقدر بـ61.2 مليار ريال برازيلي «11.1 مليار دولار أمريكي»، وتدعم 1.88 مليون وظيفة، بينها 702 ألف وظيفة مباشرة و1.17 مليون غير مباشرة، وفق دراسة نشرها الاتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية، بالتعاون مع جامعة ساو باولو، في 18 نوفمبر 2026. وقدرت الدراسة تعداد الفصيلة الخيلية بنحو 9.3 ملايين رأس، بينها 7.4 ملايين حصان.



ويستحوذ الإنفاق على رعاية الحيوانات وإعالتها على الحصة الأكبر من النشاط الاقتصادي، بواقع 57.98 مليار ريال «10.5 مليارات دولار» سنوياً، فيما تحرك المنافسات والمعارض وفعاليات الفروسية 2.18 مليار ريال «396 مليون دولار».

ويبلغ رقم أعمال صناعة الأعلاف 4.8 مليارات ريال «873 مليون دولار»، مقابل 923.5 مليون ريال «168 مليون دولار» للإنفاق على الأدوية البيطرية.

وتولّد تقنيات التكاثر 356.2 مليون ريال «65 مليون دولار»، والسياحة المرتبطة بالفروسية 288.2 مليون ريال «52 مليون دولار»، والعلاج بمساعدة الخيول 252.2 مليون ريال «46 مليون دولار»، فيما تبلغ قيمة المعاملات الدولية 147.5 مليون ريال «27 مليون دولار».



اليابان.. تريليونات الين في سوق الرهانات

وتقدم اليابان نموذجاً اقتصادياً مختلفاً، يقوم بدرجة كبيرة على المراهنات المنظمة التي تمثل أحد المصادر الرئيسة لتمويل سباقات الخيل.

ووفق الإحصاءات الرسمية لجمعية السباقات اليابانية، بلغت مبيعات الرهانات على السباقات المركزية خلال عام 2024 نحو 3.334 تريليونات ين «22 مليار دولار أمريكي»، عبر 3454 سباقاً أقيمت خلال 288 يوماً. وبلغ إجمالي الجوائز المالية 133.19 مليار ين «879.4 مليون دولار أمريكي»، فيما استقطبت المضامير نحو 5.14 ملايين شخص.



الإمارات... مؤشرات نمو متسارعة

تضم الإمارات بعضاً من أبرز أندية الفروسية في العالم، والتي شهدت نمواً ملحوظاً وحظيت بتقدير دولي، ما يجعلها سوقاً جاذبة للمنتجات والخدمات والموردين الجدد، إذ يتجاوز متوسط إنفاق أندية الفروسية في الدولة 100 مليون دولار «367 مليون درهم» سنوياً.



وتبلغ الكلفة السنوية لرعاية حصان سباق يخضع للتدريب في الإمارات نحو 30 ألف دولار «110 آلاف درهم»، فيما يصل إجمالي إنفاق القطاع على تدريب خيول السباقات في الدولة إلى 570 مليون دولار «2.09 مليار درهم»، وفقاً لأرقام كشفت عنها وزارة الاقتصاد والسياحة – 2022.

وتعكس مؤشرات موسم 2025-2026 اتساع قاعدة صناعة سباقات الخيل في الإمارات، إذ ارتفع عدد الخيول المسجلة بنسبة 31% ليبلغ 1099 خيلاً، مقابل 836 في الموسم السابق، فيما زاد عدد الملاك وأعضاء الشراكات النشطين بنسبة 12.8% ليصل إلى 967، وفق تقرير نشرته هيئة الإمارات لسباق الخيل في 21 يوليو 2026.



وعلى الصعيد التجاري، حقق مزاد هيئة الإمارات لسباق الخيل، الذي أقيم عبر منصة «تاترسيلز» مطلع أبريل 2026، مبيعات بلغت 9.57 ملايين درهم «2.6 مليون دولار»، إثر بيع 132 خيلاً، وسط مشاركة 221 مزايداً من مختلف أنحاء العالم، بزيادة بلغت 154% مقارنة بمتوسط المشاركين في المزادات الحضورية للهيئة خلال السنوات الخمس السابقة.

وتبرز الجوائز المالية بوصفها أحد محركات الصناعة وعوامل استقطاب الملاك والمستثمرين، إذ بلغت جوائز النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي 112 مليون درهم «30.5 مليون دولار»، منها 44 مليون درهم «12 مليون دولار» للشوط الرئيس.



صناعة متكاملة

أكد خليفة بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن سباقات الخيل تحولت إلى صناعة متكاملة تتجاوز حدود المضامير، وتشكل رافداً اقتصادياً للعديد من القطاعات التجارية والاستثمارية.

وقال الفلاسي لـ«البيان» إن هذه الصناعة تبدأ من المزادات وعمليات البيع والشراء، مروراً بالإيواء والتغذية والرعاية، وصولاً إلى السباقات والإنتاج، مشيراً إلى أن كل نشاط من هذه الأنشطة يمثل قطاعاً اقتصادياً قائماً بذاته.



وأوضح أن دبي تقدم نموذجاً لهذا التكامل، إذ يدير نادي دبي لسباق الخيل أنشطة اقتصادية مرتبطة بالصناعة، من بينها «زعبيل فيد» المتخصصة في تغذية الخيول.

وأشار إلى أن متوسط عدد الخيول المشاركة في الشوط الواحد ارتفع إلى نحو 11 خيلاً، مقابل ستة إلى سبعة قبل ثلاثة أو أربعة أعوام، عازياً هذا النمو إلى جهود استقطاب الملاك والخيول وتطوير منظومة السباقات.



ولفت الفلاسي إلى أن الأثر الاقتصادي لاستقطاب الملاك من الخارج يمتد إلى قطاعات السياحة والضيافة والتسوق والخدمات، فيما تشجع جودة المرافق والتنظيم بعض الملاك على إبقاء خيولهم في دبي، ما يزيد الطلب على خدمات الإيواء والتغذية والرعاية.

وأوضح الفلاسي، أن أمسيات السباقات في مضمار ميدان أصبحت ملتقى اقتصادياً واجتماعياً يجمع الملاك والرعاة ورجال الأعمال والجمهور، وتحتضن اجتماعات للشركات وأنشطة تجارية وتسويقية تشمل حتى قطاع العقارات.



وأشار إلى أن تنوع الفعاليات المصاحبة أسهم في استقطاب شرائح جديدة من الجمهور، لافتاً إلى أن الأمسية الافتتاحية للموسم سجلت حضوراً جماهيرياً يضاهي ما كانت تستقطبه أمسيات كبرى مثل «سوبر ساترداي» في المواسم السابقة.

وأكد الفلاسي أن تنوع مصادر الدخل ومساهمات الرعاة يدعمان قيمة الجوائز المالية، التي تعد أحد أبرز عوامل استقطاب الملاك والخيول، بما يعزز تنافسية سباقات دبي واستدامة القطاع ونموه الاقتصادي.



تطور الاستثمارات

وأوضح سلطان سعيد حارب، مالك الخيل ومحلل متخصص في هذه الرياضة أن السباقات البريطانية شكلت إحدى الركائز الأساسية لنمو هذه الصناعة، واستقطبت استثمارات كبيرة من ملاك الخيل في المنطقة، قبل انتقالها إلى القارة الأمريكية واتساع النشاط على المستوى العالمي.

ولفت حارب إلى الدور المحوري للمزادات العالمية، وفي مقدمتها «تاترسيلز» و«أركانا» و«كينلاند»، في تعزيز القيمة التجارية للخيول، وتسويق أفضل خطوط الدماء، وربط المربين بالملاك والمستثمرين.



وأكد أن آل مكتوم الكرام كان لهم الدور المؤسس في وضع دبي على خريطة صناعة سباقات الخيل العالمية، والحديث عن تطور هذه الصناعة في دبي لا يمكن فصله عن إسهاماتهم ورؤيتهم في تأسيس سباقات الخيول المهجنة الأصيلة وتطويرها مؤكداً أنه بخلاف الدول الأوروبية التي تمتلك إرثاً متوارثاً في سباقات الخيل، نجحت بفضل جهود آل مكتوم الكرام وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأسيس مكانة عالمية لها في هذه الصناعة.



وأشار سلطان سعيد حارب، إلى أن دبي نجحت في استثمار ظروفها المناخية وموقعها في الروزنامة الدولية، لتصبح مركزاً عالمياً لاستقطاب خيول السباق خلال فصل الشتاء، مستفيدة من تراجع نشاط السباقات الأوروبية في تلك الفترة.



وأضاف أن كرنفال سباقات دبي وكأس دبي العالمي أسهما على مدى ثلاثة عقود في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رئيسة للملاك والمدربين، وإتاحة الفرصة أمام الخيول العالمية، وفي مقدمتها خيول «جودلفين»، للاستفادة من الأجواء الشتوية الملائمة ومواصلة برامجها التدريبية والتنافسية، قبل استئناف مشاركاتها في أكبر السباقات الدولية.