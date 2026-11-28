

ارتفع الإنفاق العالمي على ممارسة الرياضات الترفيهية والأنشطة البدنية في أوقات الفراغ إلى 308.6 مليارات دولار خلال عام 2025، مدفوعاً بالإقبال على الجري وركوب الدراجات والتسلق والمشي في الطبيعة والرياضات الجماعية المخصصة للهواة، في وقت كشفت فيه دراسة دولية أن نمو الإنفاق على هذه الأنشطة أصبح أسرع من زيادة أعداد ممارسيها.



وأظهر تقرير «مراقبة اقتصاد العافية العالمي 2026»، الصادر عن معهد العافية العالمي في نوفمبر الجاري، أن الإنفاق على الرياضات الترفيهية ارتفع بنسبة 29% مقارنة بعام 2019، عندما بلغ 238.8 مليار دولار، بزيادة تقارب 70 مليار دولار خلال ست سنوات.



وتشمل الدراسة أنشطة يمارسها الأفراد بغرض الترفيه أو الحفاظ على اللياقة البدنية، بعيداً عن الرياضة الاحترافية، مثل الجري في الأماكن المفتوحة وركوب الدراجات والتزلج وتسلق الصخور والمشي لمسافات طويلة، إلى جانب رياضات المضرب التي شهدت انتشاراً متزايداً خلال السنوات الأخيرة.



وكشفت النتائج أن نسبة المشاركة العالمية في هذه الأنشطة بلغت 42.9% من السكان خلال عام 2025، مقارنة بنحو 40.6% في عام 2019، وهو ارتفاع محدود نسبياً أمام نمو الإنفاق، ما يشير إلى أن الزيادة في حجم السوق لا تعتمد على استقطاب ممارسين جدد فقط، وإنما على ارتفاع المبالغ التي ينفقها المشاركون الحاليون.



وارتفع متوسط الإنفاق السنوي للفرد المشارك من 75.54 دولاراً في 2019 إلى 87.52 دولاراً في 2025، بزيادة تقارب 16%، وهو ما يوضح أن المستهلكين أصبحوا يخصصون مبالغ أكبر لممارسة الرياضات التي يفضلونها، سواء من خلال رسوم المشاركة أو الخدمات المرتبطة بالأنشطة الترفيهية.



وسجل القطاع نمواً سنوياً بنسبة 7.2% خلال عام 2025، بعدما ارتفع الإنفاق من 287.8 مليار دولار في 2024 إلى 308.6 مليارات دولار، مواصلاً التعافي الذي بدأ بعد تراجع السوق خلال جائحة كورونا، حين انخفضت قيمته إلى 200.5 مليار دولار في 2020.



وأوضح التقرير أن تنامي شعبية الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق والرياضات التي تجمع بين ممارسة النشاط البدني والتواصل الاجتماعي أسهم في زيادة الإنفاق، وخصوصاً مع انتشار رياضات مثل البادل وكرة المضرب الصغيرة «بيكلبول»، إلى جانب الجري وركوب الدراجات والتسلق.



وتندرج الرياضات الترفيهية ضمن سوق أوسع للأنشطة البدنية، بلغت قيمته عالمياً نحو 1.23 تريليون دولار في 2025، وتشمل ممارسة الرياضة واللياقة البدنية والأنشطة الحركية، إلى جانب الإنفاق على الملابس والأحذية والمعدات الرياضية والتكنولوجيا المرتبطة بها.



وبلغ إجمالي الإنفاق على ممارسة الأنشطة البدنية الترفيهية بمختلف أنواعها 603.9 مليارات دولار، استحوذت الرياضات الترفيهية على أكثر من نصفه، بينما بلغت قيمة سوق اللياقة البدنية 239.6 مليار دولار، والأنشطة الحركية مثل اليوغا والبيلاتس 55.7 مليار دولار.



وعلى المستوى الجغرافي، استحوذت أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ على أكثر من 91% من الإنفاق العالمي في سوق الأنشطة البدنية بمختلف قطاعاتها، بينما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً سنوياً بلغ 9.4% خلال 2025، لتصل قيمة سوق الأنشطة البدنية فيها إلى 34.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 31.8 مليار دولار في العام السابق.



وحققت أوروبا نمواً بنسبة 10.3%، لترتفع قيمة سوق الأنشطة البدنية إلى 319.6 مليار دولار، فيما بلغت قيمتها في آسيا والمحيط الهادئ 344.3 مليار دولار، مقابل 460.9 مليار دولار في أمريكا الشمالية.



وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت معدل نمو سنوياً متوسطاً بلغ 7.1% بين عامي 2019 و2025، مدعومة بتوسع الاهتمام بممارسة الرياضة وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بالأنشطة البدنية، إلى جانب المبادرات الحكومية الرامية إلى تشجيع السكان على ممارسة الرياضة.

وتوقع معهد العافية العالمي ارتفاع قيمة سوق الأنشطة البدنية بمختلف قطاعاتها إلى 1.61 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.5%، مع استمرار زيادة الإنفاق على الخدمات والمعدات والأنشطة الرياضية.