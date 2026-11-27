

بلغ حجم اقتصاد الرياضة العالمي نحو 2.3 تريليون دولار من الإيرادات السنوية، وفق تقديرات اقتصادية دولية، كشفت أن السياحة الرياضية وصناعة الأدوات والمعدات وممارسة الأنشطة البدنية تستحوذ على النصيب الأكبر من السوق، بينما تمثل إيرادات الرياضة الاحترافية، رغم انتشار بطولاتها وأنديتها عالمياً، جزءاً محدوداً من إجمالي النشاط الاقتصادي المرتبط بالرياضة.



وأوضح تحليل نشره المنتدى العالمي لاقتصاد الرياضة في نوفمبر الجاري، استناداً إلى دراسة، أعدها المنتدى الاقتصادي العالمي، أن السياحة الرياضية تتصدر القطاعات بإيرادات سنوية تقدر بنحو 672 مليار دولار، تليها صناعة الأدوات والمستلزمات الرياضية بنحو 614 مليار دولار، ثم ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بإيرادات تبلغ 560 مليار دولار، مقابل 140 مليار دولار للرياضة الاحترافية.



وتوضح هذه الأرقام أن النشاط الاقتصادي للرياضة يمتد إلى قطاعات أكبر من المسابقات الكبرى وحقوق البث، إذ يرتبط بإنفاق الأفراد على السفر والإقامة والمعدات والملابس والاشتراكات الرياضية والخدمات المرتبطة بممارسة الأنشطة البدنية.



وتستحوذ السياحة الرياضية على نحو 29 % من إجمالي الاقتصاد الرياضي العالمي، بإيرادات تتجاوز عوائد الرياضة الاحترافية بنحو 532 مليار دولار سنوياً، وتشمل السياحة الرياضية إنفاق الجماهير والرياضيين على السفر والإقامة، والخدمات المرتبطة بحضور البطولات أو المشاركة فيها، إلى جانب الرحلات المخصصة لممارسة أنشطة مثل التزلج والغولف وركوب الدراجات، بينما تشمل إيرادات الرياضة الاحترافية عوائد الأندية والمسابقات من حقوق البث والتذاكر والرعاية والأنشطة التجارية.



وتأتي صناعة الأدوات والمستلزمات الرياضية في المرتبة الثانية، بإيرادات تبلغ 614 مليار دولار، وتشمل الملابس والأحذية والمعدات والدراجات والأجهزة المرتبطة بممارسة الرياضة، إضافة إلى المنتجات المستخدمة في الأنشطة الترفيهية والبدنية،



أما قطاع ممارسة الرياضة واللياقة البدنية فتصل إيراداته إلى 560 مليار دولار سنوياً، من خلال اشتراكات الأندية والصالات الرياضية، والتدريب والخدمات الرياضية، واستئجار المنشآت والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المخصصة للهواة.



وتبلغ الإيرادات المجمّعة لهذه القطاعات الثلاثة نحو 1.85 تريليون دولار، مقابل 140 مليار دولار للرياضة الاحترافية، التي تشمل إيرادات الأندية والدوريات والبطولات من التذاكر وحقوق البث والرعاية، والأنشطة التجارية.



وإلى جانب القطاعات الرئيسية تحقق الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرياضة إيرادات إضافية تقدر بنحو 300 مليار دولار سنوياً، وتشمل خدمات الإعلام والبث الرقمي والألعاب الإلكترونية والتغذية الرياضية، والتقنيات القابلة للارتداء والخدمات المتخصصة، لترتفع القيمة الإجمالية المقدرة للسوق إلى 2.3 تريليون دولار.



وتوقّع التقرير ارتفاع الإيرادات السنوية للاقتصاد الرياضي العالمي إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، بزيادة تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار عن المستوى الحالي، وصولاً إلى 8.8 تريليونات دولار بحلول عام 2050، إذا استمرت القطاعات المختلفة في النمو وفق المسارات المتوقعة.



وفي المقابل حذّرت الدراسة من تأثير التغيرات المناخية، وتراجع ممارسة النشاط البدني على مستقبل القطاع، مشيرة إلى احتمال تعرض إيرادات تصل إلى 517 مليار دولار سنوياً للخطر بحلول عام 2030، نتيجة الضغوط البيئية والصحية، التي قد تؤثر في تنظيم الفعاليات الرياضية، ومشاركة الأفراد.



وتشمل هذه التحديات ارتفاع درجات الحرارة، والظواهر الجوية الشديدة، وتراجع الظروف المناسبة لممارسة بعض الرياضات الخارجية، إلى جانب انخفاض مستويات النشاط البدني، بما قد يؤثر في الطلب على الخدمات والمعدات الرياضية.



ويرى معدّو الدراسة أن الحفاظ على نمو الاقتصاد الرياضي يتطلب توسيع فرص ممارسة الرياضة، والاستثمار في المنشآت والخدمات، وتعزيز قدرة الفعاليات والأنشطة الرياضية على التكيف مع الظروف البيئية.



وتوضح التقديرات أن مستقبل اقتصاد الرياضة لن يتحدد بإيرادات الأندية والبطولات الكبرى وحدها، بل بقدرة قطاعات السياحة والتصنيع واللياقة البدنية والخدمات المرتبطة بها على جذب مزيد من الإنفاق والاستثمارات، في سوق عالمية مرشحة لإضافة نحو 1.4 تريليون دولار إلى إيراداتها السنوية بحلول عام 2030.