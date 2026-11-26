



تختلف رياضة «البولو» عن كثير من الألعاب الرياضية الأخرى، ليس فقط في طبيعة المنافسات التي تجمع بين مهارة الفارس وسرعة الحصان، ولكن للصورة التي ارتبطت بها عبر تاريخها، ووصفها بأنها رياضة «للأثرياء فقط»، وغير متاحة أمام أصحاب العائد المادي المحدود.



ويؤكد ذلك أنها تحمل وصف «لعبة الملوك»، والذي لم يكن لقباً عابراً، لأن البولو في مراحل طويلة من تاريخه ارتبط بالقصور والمجتمعات الراقية، وكانت اللعبة حاضرة في حياة الملوك والأمراء، الذين وجدوا فيها مزيجاً من الفروسية والتنافس والاستعراض، لتترسخ مع الوقت صورة ذهنية جعلتها تبدو أقرب إلى امتياز اجتماعي منها إلى نشاط رياضي متاح للجميع، ما جعل البعض يتابعها فقط من على البعد.



ولا يقتصر الجدل حول البولو على تاريخها الذي يعود لعدة قرون، أو الفئات التي ارتبطت بها، لكن حول تكلفة ممارستها التي تظل أحد أبرز التحديات أمام الراغبين في دخول عالمها، حيث إن اللاعب يحتاج إلى خيول مدربة بمواصفات خاصة، وقد يتطلب الأمر أكثر من حصان خلال التدريب الواحد، إلى جانب نفقات الإسطبلات والتغذية والرعاية البيطرية والتدريب، فضلاً عن الملابس والمعدات والملاعب الواسعة التي تحتاج إلى تجهيز وصيانة مستمرين، وهي متطلبات تجعل البولو «منطقياً» من الأنشطة الرياضية مرتفعة التكلفة، وتفسر بأنها «ليست متاحة أمام الجميع».



وفي الإمارات، حققت البولو انتشاراً ملحوظاً خلال العقود الماضية، وأصبحت من الوجهات المهمة لممارسة اللعبة وتنظيم بطولاتها، في ظل الاهتمام بالفروسية، وتطوير الرياضات المختلفة، وتوفير البيئة المناسبة، وهو ما يفتح المجال أمام مناقشة واقع اللعبة، وفرص استقطاب ممارسين جدد.



ويبقى السؤال: هل بإمكان الجميع ممارسة لعبة البولو، أم أنها لعبة الأثرياء فقط؟ هذه التساؤل طرحناه على عدد من أبرز رموز البولو الذين يمتلكون علاقة وثيقة وخبرات طويلة باللعبة، للوقوف على حقيقة الاتهام، ومعرفة إن كانت لعبة البولو بالفعل رياضة للأثرياء، أم أن أبوابها متاحة للجميع.



بداية، اعترف سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد البولو، أن اللعبة تتطلب إنفاقاً مالياً مرتفعاً، بحكم طبيعتها المرتبطة بالخيول والفروسية، مشيراً إلى أن تكاليف خيول البولو تقل كثيراً عن خيول سباقات السرعة وقفز الحواجز، التي تصل قيمتها إلى أضعاف مضاعفة مقارنة بخيول البولو.



وأوضح بن دري أن طبيعة المنافسات تفرض اختلافاً في عدد الخيول المستخدمة، حيث يحتاج الفارس في سباقات السرعة وقفز الحواجز إلى خيل واحد، بينما تتطلب مباريات البولو توافر عدة خيول لكل لاعب، وفقاً لطبيعة الشوط، الذي يضم 4 لاعبين في كل فريق، ما يزيد من متطلبات المشاركة وتكاليفها.



وقال بن دري إن البولو ارتبط تاريخياً بالملوك والأمراء، نظراً إلى ما تتطلبه من إمكانات مالية، لكن ذلك لا يعني اقتصار ممارستها على ملاك الخيول، حيث يمكن للراغبين في دخول اللعبة استئجار الخيول والتدرب عبر الأكاديميات المتخصصة، دون الحاجة إلى امتلاك خيول خاصة.



وأشاد بن دري بالتطور الذي شهدته اللعبة في دولة الإمارات، مؤكداً أن البولو رياضة بدأت في الدولة عام 1975 من دبي، برؤية مستقبلية ثاقبة، أسهمت في وضع أساس متين لمسيرتها، ذاكراً أن البولو الإماراتي يحتل المركز الأول على مستوى القارة الآسيوية، ويتصدر عالمياً من حيث البنية التحتية، مستنداً إلى ما تمتلكه الدولة من منشآت وملاعب متطورة.



وأشار إلى أنه مارس اللعبة في العديد من دول العالم، لكنه لم يشاهد ملاعب تضاهي في مستواها ملاعب الحبتور وغنتوت، معتبراً أن المنشآت التي تحتضنها الإمارات تعكس حجم الاهتمام والتطور الذي وصلت إليه اللعبة، مؤكداً في حديثه أن البولو بالفعل يحتاج إلى مقدرات مالية عالية.



امتلاك الخيول

من جانبه، أكد يوسف بن دسمال مدير البولو وإنتاج الخيول بنادي غنتوت، أن رياضة البولو ليست حكراً على الأثرياء، رغم ارتباطها بالتكاليف المالية المرتفعة، موضحاً أن هذا الوصف ينطبق بدرجة أكبر على من يرغب في امتلاك الخيول والملاعب، وتحمّل نفقات تجهيزها ورعايتها، بينما يكون الوضع مختلفاً بالنسبة إلى اللاعب الذي يريد ممارسة اللعبة، لأنه، وحسب قوله، لا يشترط أن يكون ثرياً حتى يدخل عالم البولو.



وقال بن دسمال إن فرص تعلم اللعبة وممارستها أصبحت متاحة بصورة أكبر، خصوصاً مع انتشار الأكاديميات المتخصصة في الإمارات، والتي تستقبل الراغبين في التسجيل، وتوفر لهم فرصة التعرف إلى أساسيات البولو وتطوير مهاراتهم، معتبراً أن الإقبال المتزايد على اللعبة وانتشارها، يمثلان دليلاً على تجاوزها الصورة التقليدية المرتبطة بها بأنها رياضة للأثرياء فقط.



وأشار إلى أن واقع البولو في الوقت الحالي يختلف كثيراً عما كان عليه في السنوات السابقة، عندما كانت تكلفة الممارسة تشكل عبئاً كبيراً على محبي اللعبة، وتحد من قدرتهم على الانضمام إليها، بينما أسهم تطور الأندية والأكاديميات وتعدد فرص التدريب، في توسيع قاعدة الممارسين.



وأبان بن دسمال، أن الإمارات تضم حالياً نحو 12 فريقاً، ما يعكس حجم التطور الذي شهدته اللعبة، وزيادة الاهتمام بها، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الانتشار وارتفاع أعداد اللاعبين، في ظل الإقبال الذي تحظى به من الراغبين في تعلمها وممارستها، ولفت بن دسمال إلى أن هذا التطور لا يقتصر على الإمارات، بل يمتد إلى منطقة الخليج بشكل عام، حيث أصبحت البولو أكثر انتشاراً وحضوراً، مع تزايد الاهتمام بها من فئات مختلفة، بمقدرات مالية متفاوتة.



تغيير المشهد

بدوره، اعتبر فهد القبيسي، لاعب البولو، أن الاتهام الموجه إلى اللعبة بأنها رياضة الأثرياء صحيح إلى حد كبير، عند النظر إلى تاريخها، لكنه لم يعد يعكس واقعها الحالي، مبيناً أن فرص ممارستها أصبحت متاحة أمام مختلف الفئات، بفضل انتشار الأكاديميات المتخصصة في أبوظبي ودبي، التي تستقبل الأطفال والكبار، وتمنحهم فرصة تعلم اللعبة والانضمام إلى تدريباتها، دون الحاجة إلى امتلاك خيول أو إمكانات مالية كبيرة.



وقال القبيسي إن البولو تاريخياً ارتبطت بالفعل بالأثرياء، ويؤكد ذلك لقب «رياضة الملوك»، الذي لازمها عبر تاريخها، لكن المشهد تغير كثيراً في الوقت الراهن، وأصبحت ممارسة اللعبة أكثر سهولة، بعد أن تولت الأندية والأكاديميات جانباً كبيراً من الأعباء المالية التي كانت تحول دون دخول محبيها إلى هذا المجال، مبيناً أن رسوم الاشتراك في الأكاديميات تعد معقولة، وتشبه إلى حد كبير تكاليف ممارسة أنشطة رياضية أخرى مثل كرة القدم، مع زيادة بسيطة تفرضها طبيعة اللعبة ومتطلباتها الخاصة.



وأوضح القبيسي أن الثراء عامل مهم لمن يرغب في امتلاك الخيول، ذاكراً أن قيمة الحصان الواحد تصل إلى نحو 100 ألف درهم، واللاعب يحتاج إلى عدة خيول، بخلاف تكاليف الإسطبلات والتغذية والرعاية البيطرية والعناية المستمرة، وأشار إلى أن أسعار الخيول ترتفع بسبب مواصفاتها وتأهيلها للمنافسات، على غرار الخيول المخصصة لسباقات السرعة وقفز الحواجز والقدرة، بينما يمكن للراغبين في التعلم الاستعانة بخدمة التأجير، التي تبلغ تكلفتها نحو 4 آلاف درهم للتدريب، دون التزامات مادية أخرى.



وثمّن القبيسي دعم سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مؤكداً أن دعم سموه وفر الكثير من المتطلبات أمام اللاعبين، وأسهم في انتشار اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، مشيراً إلى مشاركة عشرات اللاعبين حالياً في التدريبات دون تكاليف مالية.



دعم القيادة

من جانبه، قال علي المري، أحد نجوم البولو، أن اللعبة تتطلب إمكانات مالية كبيرة، لكنها تختلف في دولة الإمارات، بفضل الدعم الذي تحظى به من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مشيراً إلى أن هذا الدعم أسهم في جعل اللعبة متاحة أمام الجميع، من خلال توفير مختلف الاحتياجات والمتطلبات داخل النادي، بما يخفف الأعباء المالية على اللاعبين، ويمنحهم فرصة التدريب وخوض المباريات.



وقال المري إن البولو فعلياً رياضة مرتبطة بالأثرياء، بحكم طبيعتها وتكاليفها المالية العالية، لكن الوضع في الإمارات مختلف، بفضل دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وتوفير الإمكانات التي تساعد على انتشارها وتطورها، مبيناً أن اللعبة ارتبطت تاريخياً بالملوك وطبقات اجتماعية محددة، لكن الإمارات نجحت في تجاوز هذه الصورة، ما جعل تجربتها متقدمة على كثير من الدول في مجال البولو.



وأشار علي المري إلى أن الدولة تمتلك مقومات متكاملة لمواصلة تطوير اللعبة، وفي مقدمها الملاعب والخيول المخصصة للعبة، لافتاً إلى أن ما تحتاج إليه المرحلة المقبلة هو تعزيز الاهتمام الإعلامي، حتى تصل اللعبة إلى شريحة أوسع من الجمهور، ذاكراً أن البولو لا يحظى بالتغطية الإعلامية الكافية، ما يؤدي إلى غياب كثير من المعلومات المتعلقة بها عن الجماهير، رغم ما تشهده من تطور، وما تمتلكه الإمارات من إمكانات تؤهلها لمواصلة ريادتها في هذه الرياضة.