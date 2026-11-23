



تجاوزت الرياضة في الإمارات حدود المنافسات والنتائج والإنجازات، وأصبحت قطاعاً اقتصادياً متنامياً، يشمل الاستثمار والسياحة والترفيه والضيافة والنقل والتسويق، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالمعدات والتكنولوجيا والخدمات الرياضية.



ومع القدرات المتنوعة على استضافة البطولات العالمية، وتوسع قاعدة الممارسين، وتطوير البنية التحتية، تتجه الدولة إلى ترسيخ مكانة الرياضة بوصفها أحد روافد التنويع الاقتصادي، ومجالاً واعداً لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.



ويأتي هذا التوجه ضمن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، التي تسعى إلى تطوير المنظومة الرياضية، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى نسبة 0.5 %، إلى جانب رفع نسبة ممارسي الأنشطة الرياضية في المجتمع إلى أكثر من 71 %، وتأهيل أكثر من 30 رياضياً للمشاركة في الألعاب الأولمبية، بطريقة تعكس ارتباط التنمية الرياضية بالأهداف الاقتصادية والمجتمعية والإنجازات التنافسية.



وسبق أن أطلقت وزارة الرياضة، المشروع التحولي «الإمارات وجهة الفعاليات الرياضية»، الهادف إلى تعزيز حضور الدولة على خريطة استضافة الأحداث الرياضية، وزيادة عدد الفعاليات الدولية والوطنية بنسبة تصل إلى 25 %، إلى جانب دعم الرياضة المجتمعية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار ورعاية الأنشطة والبطولات، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة لا تقتصر عوائدها على أيام إقامة المنافسات، ولكنها تمتد إلى قطاعات اقتصادية متعددة.



عوائد تتجاوز المنافسة

وتقدم الفعاليات الرياضية الكبرى نموذجاً واضحاً للأثر الاقتصادي الذي يتجاوز حدود الملاعب والحلبات، حيث تسهم في تنشيط قطاعات السياحة والفنادق والطيران والمطاعم والمبيعات، فضلاً عن توفير فرص العمل، وتعزيز الحركة التجارية، مع ما يصاحبها من إنفاق جماهيري وإعلامي وتسويقي.



وتبرز جائزة الفورمولا 1 في أبوظبي، التي تستقطب أكثر من 60 ألف متفرج متابع سنوياً من داخل موقع الحدث فقط، ضمن أبرز النماذج على قدرة الأحداث الرياضية على توليد عوائد اقتصادية وسياحية واسعة، وشهدت إحدى النسخ السابقة للسباق أثراً اقتصادياً تجاوز 1.25 مليار درهم.



إضافة إلى كأس دبي العالمي للخيول، الذي يعتبر أحد أبرز الأحداث التي تعزز مكانة الإمارة على خريطة السياحة الرياضية، من خلال استقطاب الجماهير والزوار من مختلف أنحاء العالم، وتحريك قطاعات الضيافة والسياحة والخدمات، إلى جانب الحضور الإعلامي الدولي الذي يصاحب الحدث بإعداد تتجاوز 50 ألف متابع من مضمار ميدان وملايين المتابعين من حول العالم عبر الشاشات.



وفي رياضة الجوجيتسو، كشفت نتائج دراسة خاصة بالنسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أقيمت عام 2023، عن أثر اقتصادي مباشر بلغ 150 مليون درهم، وشهدت البطولة حينها مشاركة نحو 8 آلاف لاعب ولاعبة من 104 دول، واستقطبت 11,444 زائراً، فيما أكد 83 % من الزوار الدوليين أن البطولة كانت السبب الرئيس لزيارتهم أبوظبي، بما يعكس دور الرياضة في تنشيط السياحة واستقطاب الزوار، علماً بأن النسخة المقامة حالياً بأبوظبي استقطبت أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من 130 دولة وأكثر، ما يؤكد التطور والإقبال الكبير على الدولة والثقة التي تحظى بها.



خطوة استراتيجية

أما على مستوى إمارة دبي، تمثل خطة دبي الرياضية 2033 خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي، وتحويل النمو الرياضي إلى عوائد مستدامة، من خلال 19 برنامجاً و75 مبادرة موزعة على 4 محاور رئيسة، تشمل المجتمع والفعاليات والأندية والمواهب صغيرة السن والشابة.



وتستهدف الخطة التي تمضي بخطوات واثقة، رفع مساهمة القطاع الرياضي في اقتصاد الإمارة من 10.17 مليارات درهم إلى 18.3 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2033، وزيادة عدد ممارسي الرياضة من 1.6 مليون إلى 2.6 مليون شخص، إلى جانب رفع أعداد الحضور في الفعاليات الرياضية الكبرى من 1.67 مليون إلى 4.1 ملايين، مع التركيز على 17 رياضة ذات أولوية.



وتعكس الأهداف المرسومة، رؤية تتجاوز تنظيم البطولات إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة، تقوم على توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعزيز تنافسية الأندية والمراكز الخاصة، واستقطاب المواهب، وتطوير الفعاليات، بما يرسخ دور الرياضة في دعم جودة الحياة وتنشيط الاقتصاد.



أنشطة متنوعة

وتعكس أجندة دبي الرياضية لموسم 2026-2027 زخم الفعاليات التي تحتضنها الإمارة، بأكثر من 500 فعالية، بينها 80 بطولة وحدثاً دولياً، تغطي طيفاً واسعاً من الرياضات، وتعزز مكانة دبي وجهةً عالمية لاستضافة المنافسات الكبرى، بما يدعم خطتها الرياضية 2033.

وبين الاستراتيجيات الوطنية والخطط المحلية، واستقطاب البطولات الدولية، وتوسيع قاعدة الممارسين، تتقدم الرياضة في الإمارات بوصفها صناعة متكاملة، تتجاوز قيمتها حدود المنافسة إلى الاستثمار والسياحة والتجارة، وتفتح آفاقاً جديدة لتنويع الاقتصاد وتعزيز حضوره العالمي المتقدم.

