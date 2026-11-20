

لم تقتصر علاقة أهل الخيل على ممارسة شغفهم في الميادين والمشاركة في السباقات، بل وجدوا في هذه الرياضة العريقة بوابة للدخول إلى عالم ريادة الأعمال، مستثمرين خبراتهم وتجاربهم في إطلاق مشاريع تجارية تلامس احتياجات مجتمع الفروسية، تتنوع بين الملابس الرياضية والأحذية المتخصصة والأزياء ومستلزمات الفرسان والفارسات وغيرها من المشاريع الأخرى.



ويشهد موسم الفروسية سنوياً ولادة أفكار استثمارية جديدة تجمع بين الشغف والابتكار، بعدما رصد أصحابها احتياجات أهل الخيل، وعملوا على تطوير منتجات تستجيب لمتطلبات ممارسة هذه الرياضة، وتجاوز طموح بعضهم حدود السوق المحلية إلى الأسواق الخليجية والعالمية لتعكس هذه التجارب جانباً آخر من المشهد الرياضي في الإمارات، والفرص الاقتصادية التي يوفرها قطاع الفروسية خارج نطاق المنافسات.



رعاية البطولات

يقدم أحمد الحضرمي نموذجاً ناجحاً للشاب الإماراتي الطموح بعدم الاكتفاء بتجربته في عالم الفروسية فارساً ومصوراً لسباقات الخيل والقدرة، بل استثمر خبراته الميدانية في إطلاق مشروع تجاري متخصص في الملابس الرياضية، لينتقل من المشاركة في السباقات وتوثيق أحداثها بعدسته إلى المساهمة في رعاية البطولات العالمية.



واستلهم الحضرمي فكرة مشروعه من واقع احتياجات الفرسان وأهل الخيل، مستفيداً من معرفته بطبيعة التدريبات والمنافسات الرياضية، إذ عمل على دراسة تصاميم الملابس وخاماتها بعناية، بما يتناسب مع متطلبات ممارسة الفروسية وغيرها من الرياضات، الأمر الذي أتاح له توسيع قاعدة المستهلكين وعدم حصر منتجاته في رياضة واحدة.



وأكد الحضرمي أن رحلته الاستثمارية بدأت من خلال التجارة الإلكترونية، مستهدفاً السوق الإماراتية، قبل أن يتسع نطاق نشاطه ليصل إلى الأسواق الخليجية، في ظل الإقبال المتزايد على منتجاته، لافتاً إلى أن طموحه لم يتوقف عند تسويق منتجاته خارج حدود الدولة، بل نجح في تسجيل حضور لعلامته التجارية ضمن رعاة عدد من بطولات القدرة العالمية في رومانيا والبرتغال وفرنسا وغيرها من الدول.



وكشف الحضرمي أنه اتخذ قراراً جريئاً بالتخلي عن وظيفته والتفرغ لإدارة مشروعه التجاري وتطويره، إيماناً منه بالفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الرياضي، ليحصد اليوم ثمار جهوده من خلال تنامي الطلب على منتجاته واتساع نطاق انتشارها.



تجربة شخصية

وقادت تجربة شخصية مع آلام الركبة خالد الرضا إلى الاستثمار في قطاع الأحذية الصحية والرياضية، قبل أن يوظف معرفته باحتياجات أهل الخيل في توفير أحذية متخصصة تلائم طبيعة العمل في ميادين سباقات القدرة.



واستعاد الرضا بدايات رحلته في هذا المجال، التي انطلقت عام 2019، خلال زيارة إلى ألمانيا، وقال إنه كان يعاني من آلام في الركبة، وصلت إلى حد توصية الأطباء بإجراء عملية لاستبدال مفصل الركبة، قبل أن ينصحه عدد من أصدقائه بتجربة الأحذية الصحية، التي أسهمت، بحسب تجربته الشخصية، في تخفيف الآلام التي كان يعاني منها، ليبادر بالتواصل مع المصنع الألماني والحصول على وكالته.



وأوضح الرضا أن دخوله هذا المجال لم يكن بدافع التجارة وحسب، بل جاء بعد تجربة شخصية عاش تفاصيلها بنفسه، وحرص على نقلها للآخرين، انطلاقاً من قناعته بأهمية الجمع بين الاستثمار وخدمة المجتمع، لافتاً إلى أن نشاطه قبل نحو عامين امتد إلى توفير أحذية متخصصة في سباقات القدرة، تتميز بخفة الوزن ومقاومة الماء، وتلبي احتياجات الفرسان والمدربين والملاك والعاملين في الإسطبلات، نظراً لطبيعة هذه الرياضة وما تتطلبه من التعامل المستمر مع المياه والطين والعمل لساعات طويلة في الميادين.



وأشار الرضا إلى أن ارتباطه الوثيق بالفروسية، وانتماءه إلى عائلة مرتبطة بالخيل، أسهما في تعزيز توجهه للاستثمار في هذا القطاع، إذ سبق له ممارسة الفروسية، إضافة إلى أشقائه وبناته. وقال الرضا، الذي يجمع بين الخبرة الإعلامية والعمل التجاري، إن مشروعه اليوم وصل إلى نحو 5 علامات تجارية في مجال الأحذية الصحية والرياضية، مشدداً على أهمية المصداقية في تسويق المنتجات.



لجام

واستلهمت الفارستان هنادي اليوسف وماريا سامر فكرة مشروعهما التجاري «لجام» من واقع تجربتهما في عالم الفروسية، وهو مشروع متخصص في تصميم تنانير الفارسات، استجابة لاحتياجات الفتيات الراغبات في ممارسة الفروسية بأزياء تجمع بين الأناقة والاحتشام والراحة.



وأوضحت هنادي اليوسف، صاحبة فكرة المشروع، أن انطلاقته جاءت قبل نحو عام بعد ملاحظتها رغبة العديد من الفتيات في ممارسة الفروسية بملابس تتناسب بصورة أكبر مع مجتمعنا الإماراتي والخليجي، مشيرة إلى أنها استوحت تصاميمها من أزياء الفارسات في ستينيات القرن الماضي، حين كانت الفساتين الطويلة تضفي طابعاً خاصاً من الأناقة على حضور المرأة في ميادين الفروسية.



وكشفت اليوسف عن أنها فارسة منذ نحو 18 عاماً، ولم تقف مسؤوليات الأمومة وتربية أبنائها الأربعة حائلاً أمام مواصلة شغفها بالخيل، الذي امتد إلى عالم ريادة الأعمال، فيما تتطلع مستقبلاً إلى خوض غمار السباقات، مبينة أنها حرصت على الجمع بين الجانبين الجمالي والعملي في تصميم التنورة.



من جانبها، أكدت شريكتها في المشروع ماريا سامر أن التجارب الشخصية والملاحظات التي تلقتها من الفارسات أسهمت في بلورة فكرة المشروع، خاصة أن بعض الملابس الفضفاضة التي كانت ترتديها الفتيات لم تكن توفر لهن الراحة الكافية أثناء ركوب الخيل، موضحة أنها تمارس الفروسية منذ نحو 17 عاماً، وحرصت من خلال المشروع على البحث عن حلول عملية تلبي احتياجات الفارسات، مؤكدة أن الفروسية فتحت أمامهما آفاقاً جديدة في عالم الأعمال، في أول تجربة تجارية لهما، حيث إن طموحهما لا يقتصر على السوق المحلية، بل يمتد إلى الوصول إلى الأسواق الأوروبية، واستقطاب الفارسات الباحثات عن أزياء تجمع بين الاحتشام والراحة أثناء ممارسة هوايتهن.



هوية إماراتية

وجمعت الفارسة أمل الصايغ بين شغفها بالفروسية وخبرتها الأكاديمية والمهنية في عالم الأزياء، لتخوض تجربة ريادة الأعمال من خلال تأسيس العلامة التجارية الإماراتية الخاصة بها في أزياء الفروسية، ومنافسة علامات كبيرة في هذا القطاع.



وقالت الصايغ إن فكرة مشروعها ولدت عام 2015، بعدما لاحظت غياب العلامات الإماراتية والخليجية المتخصصة في أزياء الفروسية عن أبرز المعارض العالمية، ما شكل دافعاً لها لإطلاق علامة تجارية من دبي، تحمل الهوية الإماراتية، وتسهم في إحياء إرث الفروسية باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة للتعريف بالهوية الإماراتية بقالب عصري في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن إحدى أبرز محطات نجاح المشروع تحققت عام 2023، بالمشاركة في معرض «إكويتانا» بألمانيا، أول علامة إماراتية متخصصة في هذا المجال، فيما كشفت عن استعدادها لخوض محطة عالمية جديدة، بالمشاركة في معرض «سبوجا» بألمانيا عام 2027.



وأوضحت الصايغ، التي شغلت عضوية مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية خلال الفترة من 2022 إلى 2025، ممثلةً إمارة دبي، أن تاريخ دبي العريق في رياضة الفروسية يشكل مصدر إلهامها الأول، مستشهدة بإطلاق جائزة دبي الكبرى لقفز الحواجز في بريطانيا، وارتباطها بالتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد سيئول 1988.



وأكدت أن الهوية الوطنية تشكل ركيزة أساسية في فلسفة تصاميمها، إذ تستلهم ألوان العلم الإماراتي والرموز الوطنية، وتدمجها بالطابع الكلاسيكي لأزياء الفروسية، لافتة إلى أن طموحها الأكبر يتمثل في تصميم أزياء المنتخب الإماراتي الأولمبي للفروسية، لترتدي البعثات الوطنية تصاميم إماراتية في المحافل العالمية، مشيرة إلى أن شغفها لا يقتصر على الفروسية وعالم الأزياء، بل يمتد إلى الشعر، الذي تعبّر من خلاله عن عشقها للخيل واعتزازها بتاريخ دبي وإرثها في ميادين الفروسية.