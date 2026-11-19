مشاركون: «30×30» عزز شغفنا بالرياضة ودفعنا إلى خوض تحديات جديدة

أكد مختصون ومشاركون في تحدي دبي للياقة البدنية «30×30» أن الأيام القليلة المتبقية من التحدي تمثل فرصة للراغبين في خوض التجربة والبدء بممارسة النشاط البدني، حتى وإن لم يشاركوا منذ انطلاقه، مشيرين إلى أن المبادرة لا ترتبط بمدة زمنية محددة بقدر ما تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة أكثر نشاطاً وصحة.

وأوضحوا أن ممارسة الرياضة بانتظام، إلى جانب التغذية المتوازنة والاهتمام بالصحة النفسية، تشكل ركائز أساسية لجودة الحياة، لافتين إلى أن تجاربهم مع التحدي أسهمت في اكتشاف رياضات جديدة، وتعزيز الشغف بالممارسة، ووضع أهداف رياضية تتجاوز أيام التحدي لتصبح جزءاً من حياتهم اليومية.

صحة مستدامة

وأكدت الدكتورة إيمان أبي سرور، استشارية الطب الباطني في مبادلة للرعاية الصحية بدبي، أن أهمية التحدي تتجاوز ممارسة الرياضة إلى تعزيز مفهوم شامل للصحة يقوم على التكامل بين النشاط البدني والتغذية المتوازنة والنوم الكافي والاهتمام بالصحة الأيضية. وأوضحت أن زيادة النشاط البدني تدفع الأفراد غالباً إلى إعادة النظر في خياراتهم الغذائية، من خلال تقليل الأطعمة فائقة المعالجة والسكريات المضافة والمشروبات المحلاة، وزيادة استهلاك الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون والدهون الصحية.

وأشارت إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تحسين حساسية الجسم للإنسولين واستخدام الغلوكوز، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية وتقوية العضلات، فضلاً عن دورها في الحد من عوامل الخطر المرتبطة بالسمنة والسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. وشددت على أن النجاح الحقيقي للتحدي لا يقاس بعدد الأشخاص الذين أكملوا الأيام الثلاثين، بل بمدى استمرارهم في تبني الخيارات الصحية بعد انتهاء نوفمبر، معتبرة أن المبادرة ينبغي أن تكون نقطة انطلاق نحو نمط حياة يحافظ على الصحة والاستقلالية وجودة الحياة.

توازن نفسي

من الناحية النفسية، أوضحت الدكتورة عائشة الجناحي، أن الالتزام بممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً يساعد الفرد على تجاوز حاجز التسويف، وتعزيز الانضباط الذاتي والشعور بالإنجاز والثقة بالقدرة على إحداث تغيير إيجابي في نمط حياته. وأشارت إلى أن الاستمرارية تتطلب اختيار أنشطة تتناسب مع قدرات الفرد واهتماماته، وتحديد أهداف واقعية قابلة للتحقيق، وربط الرياضة بالروتين اليومي، بعيداً عن الضغوط والتوقعات المبالغ فيها.

وأضافت أن المبادرات الرياضية المجتمعية تسهم في تحسين المزاج وتخفيف التوتر وتعزيز الشعور بالانتماء والتواصل الإيجابي، من خلال الأنشطة الجماعية والتشجيع المتبادل، كما تتيح للأسر فرصة لقضاء وقت مشترك يجمع الآباء والأبناء، بما يعزز الروابط الأسرية ويرسخ ثقافة الاهتمام بالصحة، مؤكدة أن القيمة الحقيقية للتحدي تكمن في تحويل الحماس إلى ممارسة مستمرة تتجاوز فترة المبادرة.

تغذية متوازنة

وأكدت سوابنا ماري جون، أخصائية التغذية السريرية في المستشفى الدولي الحديث، أن تحدي دبي للياقة «30×30» يسهم في تعزيز الوعي بأهمية التكامل بين النشاط البدني والتغذية السليمة، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة تدفع الأفراد إلى الاهتمام بخياراتهم الغذائية، والحد من الأطعمة المصنعة والسكريات والمشروبات المحلاة، مقابل زيادة تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون.

وأوضحت أن ممارسة النشاط البدني بانتظام تساعد على تحسين التمثيل الغذائي وتعزيز حساسية الجسم للإنسولين، ودعم صحة القلب والحفاظ على وزن صحي، مؤكدة أن الفوائد تتعزز عند اقتران الرياضة بالتغذية المتوازنة. وشددت على أن النجاح الحقيقي للتحدي يكمن في تحويله إلى نقطة انطلاق لعادات صحية مستمرة، تشمل الرياضة والتغذية السليمة والنوم الكافي والترطيب الجيد.

بداية التغيير

وأكد علي المرزوقي، مدرب رياضي ومتخصص في تقنيات الصحة والرياضة، أن فرصة الانضمام إلى التحدي ما زالت متاحة، داعياً إلى استثمار الأيام المتبقية في ممارسة أنشطة تتناسب مع قدرات كل شخص، والبدء بمستوى خفيف وزيادته تدريجياً.

وأوضح أن تنوع الفعاليات والأنشطة يشجع مختلف فئات المجتمع، من الصغار إلى الكبار والهواة والمحترفين، على اختيار ما يناسبهم، مشيراً إلى أن ممارسة النشاط لمدة 30 دقيقة يومياً تعادل 210 دقائق أسبوعياً، وهي مدة تقع ضمن توصيات منظمة الصحة العالمية للبالغين بممارسة 150 إلى 300 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل أسبوعياً، عند ممارسة النشاط بهذه الشدة. وشدد على أهمية اقتران الرياضة بالتغذية المتوازنة لتعزيز الفوائد الصحية.

من جانبه، أكد أحمد عبدالله الشحي، أخصائي التدريب والتغذية الرياضية، أن التحدي يمثل فرصة لإعادة النظر في العادات اليومية، مشيراً إلى أن المحافظة على اللياقة لا تتطلب بالضرورة الذهاب إلى الأندية الرياضية أو ممارسة تمارين مكثفة، إذ يمكن تحقيق ذلك من خلال أنشطة بسيطة، مثل المشي وزيادة عدد الخطوات اليومية بما يتناسب مع قدرات الفرد.

وأوضح أن الاستمرارية أكثر أهمية من شدة التمارين، وأن التغييرات البسيطة التي يلتزم بها الفرد يومياً يمكن أن تحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل، مؤكداً أن الهدف الحقيقي لا يتمثل في إكمال الأيام الثلاثين فحسب، وإنما في جعل الحركة جزءاً أساسياً من الروتين اليومي.

دافع للاستمرار

وعلى صعيد تجارب المشاركين، قال حسن علي النجار: تحدي دبي للياقة شكل نقطة تحول في رحلته الرياضية، بعدما خاض تجربته الأولى في ركوب الدراجات الهوائية خلال نسخة 2025، لتتحول المشاركة إلى شغف وهواية أصبحت جزءاً من حياته اليومية، انعكس أثرها على مشاركاته الرياضية وتطلعاته خلال هذه النسخة.

وأوضح أن المجتمع الرياضي الذي تعرف إليه من خلال الدراجات أسهم في استمراره بفضل التشجيع والدعم المتبادل، مشيراً إلى أن مشاركته الأولى دفعته إلى وضع خطة للعامين المقبلين لتطوير مستواه والاستعداد للمشاركة في بطولات رسمية للدراجات الهوائية.

وأضاف أنه وسع مشاركاته خلال هذه النسخة لتشمل الجري، إلى جانب ممارسة البادل والمشاركة في بطولات تنظمها ملاعب وأندية رياضية في الدولة، مشيداً بمستوى تنظيم الفعاليات وتوفير المياه والخدمات الطبية والإسعافات الأولية.

ويرى عبدالله محمد السعدي أن روح المنافسة هي المحرك الأساسي للاستمرار في ممارسة الرياضة، مشيراً إلى أن وجود أصدقائه إلى جانبه يزيد حماسه ويجعل النشاط البدني تجربة جماعية ممتعة.

وأوضح أنه اختار ركوب الدراجات الهوائية لما تجمعه من رياضة ومتعة، ويخصص لها وقتاً بعد انتهاء الدوام، لافتاً إلى أنه لمس تحسناً في نومه ومزاجه ومستوى نشاطه. كما أشار إلى أن مشاركته في تحدي دبي للدراجات الهوائية وقطعه مسافة 15 كيلومتراً شكلت تجربة عززت رغبته في الاستمرار.

ومن جانبه، شجع عبدالله سمير ناجي على البدء تدريجياً في ممارسة الرياضة، وتخصيص 30 دقيقة يومياً للحركة، مؤكداً أن ضعف اللياقة في البداية ينبغي ألا يكون عائقاً، إذ تتطور القدرة البدنية مع المواظبة.

وأوضح أن ملاحظة تحسن لياقته وحرصه على صحته يشكلان دافعاً لمواصلة الجري، مشيراً إلى مشاركته في فعالية للجري على مدار ثلاثة أعوام متتالية، ومفضلاً ممارستها برفقة أصدقائه لما تضيفه المنافسة بينهم من حماس يشجعه على الاستمرار.