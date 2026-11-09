القوة الاقتصادية ترسم ملامح مستقبل الرياضة العالمية



لم تعد القوة في عالم الرياضة تقاس فقط بعدد البطولات والألقاب، أو بحجم الجماهير والانتشار الجغرافي، بل أصبحت الأرقام المالية معياراً أساسياً لتحديد نفوذ المؤسسات الرياضية وقدرتها على رسم مستقبل المنافسات العالمية.وفي قمة هذا الهرم تقف اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، باعتبارهما أكبر قوتين اقتصاديتين في المنظومة الرياضية، بفضل مليارات الدولارات التي تتدفق عبر حقوق البث التلفزيوني والرقمي، والرعاية التجارية، والتذاكر، والتسويق، والبرامج الاستثمارية.



وتكشف المؤشرات المالية عن سباق اقتصادي يتجاوز حدود تنظيم البطولات، ليصل إلى امتلاك أدوات التأثير في مستقبل الرياضة، وتمويل الاتحادات الوطنية، وتطوير البنية التحتية، وصناعة أجيال جديدة من الرياضيين.

وبينما تستند اللجنة الأولمبية الدولية إلى عوائد الألعاب الأولمبية وتوزيعها على الحركة الرياضية العالمية، يعتمد «فيفا» بصورة رئيسة على القوة التجارية لكرة القدم، وفي مقدمتها كأس العالم، باعتبارها المنتج الرياضي الأكثر جذباً للمعلنين وشبكات البث والجماهير.



إيرادات اللجنة

تستهدف اللجنة الأولمبية الدولية، وفق التقديرات الواردة للدورة المالية 2025–2028، إيرادات تتجاوز 16 مليار دولار عند احتساب منظومة الألعاب الأولمبية والميزانيات المرتبطة باللجان المنظمة، فيما تقدر أصولها بنحو 6.97 مليارات دولار.

ومن المهم التمييز هنا بين إيرادات اللجنة نفسها والعوائد الاقتصادية الإجمالية للدورات الأولمبية، التي تشمل أيضاً ميزانيات اللجان المنظمة المحلية، إذ لا تمثل هذه الأرقام بالضرورة إيرادات مباشرة تدخل حسابات اللجنة الدولية.



أما «فيفا»، فيستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 13 مليار دولار خلال الدورة المالية 2023–2026، مدعوماً بالتوسع في كأس العالم للمنتخبات، وإطلاق النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، وتصل أصول الاتحاد، وفق الأرقام المتداولة، إلى نحو 9.48 مليارات دولار، مع احتياطيات مالية تقترب من 2.7 مليار دولار، وهو ما يمنحه قدرة كبيرة على تمويل برامجه التطويرية والاحتفاظ بمرونة مالية لمواجهة تقلبات السوق.



نفوذ اقتصادي

لا يقتصر النفوذ الاقتصادي على المؤسستين الأكبر، إذ يحتل الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» موقعاً متقدماً بين الاتحادات الرياضية المستقلة مالياً، مع قيمة صافية تتجاوز 306 ملايين دولار وفق التقديرات المتاحة، مستفيداً من الانتشار العالمي للعبة، وقوة بطولات كأس العالم، والطلب التجاري المتزايد على مسابقاتها

.

ويبرز الاتحاد الدولي للتنس أيضاً ضمن المؤسسات ذات الملاءة المالية الجيدة، مع قيمة صافية تتجاوز 107 ملايين دولار، مستنداً إلى عوائد بطولات كبرى، وفي مقدمتها كأس ديفيز وكأس بيلي جين كينغ، إلى جانب برامج التطوير والتسويق التي تعزز موارده وتدعم الاتحادات الوطنية.



أما الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للألعاب المائية، فيحظيان بمكانة مهمة داخل المنظومة الأولمبية، نظراً إلى القيمة الجماهيرية والتسويقية لمسابقاتهما، وحصول كل منهما على توزيعات أولمبية تقدر بنحو 40 مليون دولار عن الدورة الواحدة، وفق الأرقام الواردة، وتكشف هذه التوزيعات عن أهمية الحضور الأولمبي في تحديد القوة المالية للاتحادات، حتى عندما تكون أصولها المباشرة أقل من أصول المؤسسات الكبرى.



ولكن المقارنة بين هذه الكيانات لا ينبغي أن تعتمد على رقم واحد فقط، فالإيرادات السنوية، والأصول، والاحتياطيات، وصافي القيمة، وحجم التمويل المعاد توزيعه، مؤشرات مختلفة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مقياساً واحداً، كما أن بعض الأرقام تتعلق بدورات مالية تمتد أربع سنوات، فيما يرتبط بعضها الآخر بميزانيات بطولات أو مؤسسات منظمة، وهو ما يجعل قراءة القوة الاقتصادية أكثر دقة عند النظر إلى طبيعة كل رقم ومصدره.



مصادر الدخل

وراء هذه الإمبراطوريات المالية تقف حقوق البث التلفزيوني والرقمي باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل، بل المحرك الأول لنمو اقتصاد الرياضة الحديثة، وتشير التقديرات إلى أن حقوق البث قد تمثل ما بين 50 و70% من إيرادات بعض المؤسسات الرياضية الكبرى، مع اختلاف النسبة من جهة إلى أخرى بحسب طبيعة البطولة ومصادر التمويل.



وتوضح تجربة اللجنة الأولمبية الدولية حجم هذه الأهمية، إذ تمثل حقوق البث نحو 61% من دخلها وفق البيانات المتداولة، ومن أبرز الأمثلة العقد الذي أبرمته شبكة «إن بي سي يونيفرسال» الأمريكية للحصول على حقوق بث الألعاب الأولمبية داخل الولايات المتحدة حتى عام 2032، مقابل 7.75 مليارات دولار، في صفقة تعكس القيمة التجارية الهائلة للحدث الأولمبي في أكبر سوق إعلامي ورياضي في العالم.



وفي كرة القدم، تشكل حقوق البث أكثر من نصف إيرادات «فيفا» خلال دورات كأس العالم، مع تزايد القيمة التجارية للبطولة نتيجة اتساع قاعدة المشاركة وزيادة عدد المباريات. فالتوسع إلى 48 منتخباً يعني منافسات أكثر، وساعات بث إضافية، وفرصاً جديدة لبيع الحقوق في أسواق مختلفة، إلى جانب زيادة المحتوى المصاحب الذي يمكن استثماره تجارياً.



حدة المنافسة

لم تعد المنافسة على هذه الحقوق مقتصرة على القنوات التلفزيونية التقليدية، بعدما دخلت شركات التكنولوجيا ومنصات البث الرقمي بقوة إلى السوق، وأدى هذا التحول إلى توسيع دائرة المشترين المحتملين، ورفع حدة المنافسة على المحتوى الرياضي الذي بات من أكثر المنتجات قدرة على جذب المشتركين والاحتفاظ بهم.



كما أتاحت التكنولوجيا للاتحادات الرياضية بيع الحقوق بصورة أكثر مرونة، فلم يعد ضرورياً تقديم حزمة واحدة تشمل جميع أشكال التغطية الإعلامية، إذ يمكن بيع البث التلفزيوني لجهة، والبث عبر التطبيقات والهواتف الذكية لجهة ثانية، وحقوق المقاطع القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي لجهة ثالثة، مع تقسيم الأسواق جغرافياً وفق قيمة كل منطقة وحجم جمهورها.

وهذا النموذج يمنح المؤسسات الرياضية فرصاً لزيادة العوائد، لكنه يفرض عليها أيضاً إدارة أكثر تعقيداً لحقوقها الإعلامية، وضمان وصول المحتوى إلى الجمهور دون الإضرار بقيمة العقود الرئيسة.



البيع المباشر

من التحولات المهمة كذلك اتجاه الاتحادات إلى إنشاء منصات رقمية خاصة بها، وفق نموذج البيع المباشر للجمهور، بدلاً من الاعتماد الكامل على القنوات والشبكات الإعلامية، وتوفر هذه المنصات فرصاً لتحقيق عوائد من الاشتراكات والإعلانات، كما تمنح المؤسسات سيطرة أكبر على المحتوى وطريقة تقديمه للجماهير.

وتبرز منصات مثل «فيفا» وأولمبيك، ضمن هذا التوجه الذي لا يقتصر على نقل المنافسات، بل يشمل تقديم المواد الوثائقية والمقابلات واللقطات الحصرية والمحتوى الخاص بالرياضيين والبطولات.



تكتسب بيانات الجمهور أهمية متزايدة في هذا النموذج؛ فمعرفة اهتمامات المشجعين وسلوكيات المشاهدة والفئات العمرية والأسواق الأكثر تفاعلاً تساعد المؤسسات على تقديم عروض تجارية أكثر دقة، واستقطاب رعاة يبحثون عن الوصول إلى شرائح محددة من المستهلكين، وهكذا لم تعد قيمة المشجع مقتصرة على شراء تذكرة أو متابعة مباراة، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بالبيانات والقدرة على تحويل التفاعل الرقمي إلى عائد مالي.



كما تتجه الاتحادات إلى تسويق المحتوى القصير، بعدما تغيرت عادات المشاهدة لدى الأجيال الجديدة، التي تفضل في كثير من الأحيان الأهداف واللقطات الحاسمة والملخصات السريعة والمشاهد خلف الكواليس، بدلاً من متابعة المنافسة كاملة، وتوفر منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإكس مساحات تجارية جديدة لبيع هذه المواد أو استثمارها في الحملات الإعلانية والرعاية.

وبذلك أصبح المنتج الرياضي يمتد إلى ما بعد صافرة النهاية، ويتحول إلى محتوى مستمر يمكن استثماره قبل المباراة وأثناءها وبعدها، بما يضاعف فرص تحقيق الإيرادات.



أصول وإيرادات

لا تتوقف أهمية هذه الإمبراطوريات عند حجم أصولها وإيراداتها، بل تمتد إلى دورها في تمويل الرياضة داخل الدول، حيث تعتمد اتحادات وطنية ولجان أولمبية كثيرة على المنح والمساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية لتغطية نفقاتها التشغيلية، وإعداد المنتخبات، وتطوير المنشآت، واكتشاف المواهب.

ويأتي برنامج فيفا فوروورد في مقدمة أدوات التمويل الرياضي المباشر، إذ خصص الاتحاد الدولي خلال الدورة 2023–2026 دعماً يصل إلى 8 ملايين دولار لكل اتحاد وطني من الاتحادات الأعضاء الـ211. ويتوزع هذا المبلغ إلى 5 ملايين دولار لتغطية النفقات التشغيلية، بما يشمل جوانب من الأجور والسفر والأنشطة المرتبطة بالمنتخبات، و3 ملايين دولار للمشروعات المستدامة، مثل تطوير المنشآت والملاعب، ودعم كرة القدم النسائية والفئات السنية.

وتتجه قيمة الدعم إلى قفزة أكبر خلال الدورة 2027–2030، بعدما أوصى مجلس فيفا برفع مخصصات تطوير كرة القدم إلى 6.35 مليارات دولار، مع طرح زيادة نصيب الاتحاد الوطني الواحد إلى 25 مليون دولار خلال الدورة الرباعية.



وعلى الجانب الأولمبي، تعتمد اللجنة الأولمبية الدولية برنامج التضامن الأولمبي لإعادة توزيع عوائدها على اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات والرياضيين، وبلغت الميزانية المعتمدة للدورة 2025–2028 نحو 650 مليون دولار، بزيادة 10% عن الدورة السابقة، في واحدة من أكبر خطط الدعم في تاريخ البرنامج.



دعم المواهب

وتستفيد من هذه المخصصات اللجان الأولمبية الوطنية الـ206، من خلال برامج لا تقتصر على التحويلات المالية المباشرة، بل تشمل منحاً لإعداد الرياضيين، وتطوير المدربين، وتنظيم المعسكرات، ودعم المواهب الشابة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وتخصص الخطة جانباً كبيراً من ميزانيتها للبرامج العالمية والقارية، بما يمثل نحو 75% من إجمالي المخصصات، فيما تذهب قرابة 18% إلى إعانات المشاركة في الألعاب الأولمبية، لتغطية جوانب من تكاليف السفر والإقامة والإعاشة للوفود الرياضية. ويخفف هذا الدعم الأعباء المالية عن اللجان الوطنية، خصوصاً تلك التي تواجه صعوبات في تمويل مشاركة لاعبيها في المحافل الكبرى.



ضوابط وشروط

رغم ضخامة المبالغ المخصصة، فإن الحصول على التمويل الدولي لا يعني أن الاتحادات الوطنية تتسلم الأموال دون شروط، فالمؤسسات الكبرى تفرض ضوابط تتعلق بالحوكمة والشفافية والتدقيق المالي، لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض التي خصصت من أجلها.



وتشمل هذه الضوابط تقديم تقارير مالية مدققة من جهات مستقلة، وتوضيح أوجه الصرف، والفصل بين النفقات التشغيلية ومخصصات المشروعات، كما يتطلب تمويل بعض المشروعات تقديم دراسات جدوى وخطط تنفيذ واضحة، وقد يخضع الصرف لمراجعات فنية وإدارية قبل اعتماد المراحل المختلفة.

وتقدم اتحادات دولية أخرى، مثل فيبا والاتحاد الدولي للتنس، مساعدات فنية ومالية للاتحادات الوطنية، تشمل تطوير الملاعب والمنشآت، وتوفير المعدات، وإعداد المدربين، وتنظيم برامج الناشئين، ويستفيد التنس من عوائد مسابقاته الدولية في دعم الاتحادات وبرامج اكتشاف المواهب، بينما تسعى كرة السلة إلى توسيع قاعدة اللعبة في الأسواق التي تحتاج إلى استثمارات إضافية.



صناعة متكاملة

تكشف هذه الأرقام أن الرياضة العالمية أصبحت صناعة متكاملة تتجاوز حدود المنافسة داخل الملعب، وأن المؤسسات التي تتحكم في البطولات وحقوق البث والرعاية باتت تمتلك نفوذاً اقتصادياً يتجاوز دورها التنظيمي التقليدي.



وبينما تتنافس الاتحادات على زيادة حصتها من عوائد البث والرعاية، يبقى التحدي الحقيقي في كيفية تحويل هذه المليارات إلى نتائج ملموسة، سواء في تطوير البنية التحتية، أو تحسين مستوى المنافسات، أو توسيع قاعدة المشاركة، أو منح الرياضيين فرصاً أفضل للوصول إلى المستويات العالمية.



والقوة الرياضية لم تعد حكراً على من يرفع الكؤوس، بل أصبحت أيضاً لمن يمتلك القدرة على صناعة الحدث وتسويقه، وجذب الجمهور، وإدارة الحقوق التجارية، ثم إعادة استثمار العوائد في مستقبل اللعبة، وخلف كل بطولة كبرى منظومة مالية ضخمة، وكل اتحاد ناجح معركة مستمرة على الموارد والنفوذ والاستدامة.