10 رياضيين عرب تحت قبة السياسة



طالما شكلت الملاعب الرياضية عبر العقود والمحطات التاريخية المختلفة ما هو أبعد من مجرد ملاعب تنتهي الإثارة فيها بصافرة حكم، إذ تحولت على مر الأجيال إلى منصة انطلاق لبناء كاريزما جماهيرية قادرة على قيادة المجتمعات وصناعة القرار، وفي العالم العربي برزت ظاهرة فريدة، انتقل فيها نجوم كبار من الأقدام الذهبية، التي أسعدت الملايين، إلى العقول السياسية والدبلوماسية والمجالس التشريعية، والسفارات الدولية، ما يؤكد أن الرياضة لم تكن يوماً بمعزل عن فضاء القوة الناعمة، إذ أصبحت الملاعب معامل لإنتاج قيادات مجتمعية قادرة على التأثير، وصناعة القرار، وصياغة التوازنات السياسية داخلياً وخارجياً، ولم يكن هذا التحول مجرد تكريم شرفي، بل كان استثماراً لشعبية جارفة وخبرات ميدانية، صُبت في مصلحة العمل العام، في هذا الملف نستعرض أبرز 10 لاعبين عرب، استطاعوا اقتحام معترك السياسة والدبلوماسية من أوسع أبوابه، وتقلدوا مناصب سيادية رفيعة.



صخرة الدفاع والوزارة

يُصنف عدنان درجال كونه أحد أفضل المدافعين في تاريخ الكرة العراقية والعربية، وعُرف بلقب سد العراق المنيع خلال الثمانينيات، وبعد اعتزاله كرة القدم لم يبتعد درجال عن خدمة بلاده، بل عاد ليقود المشهد الرياضي من أعلى الهرم السياسي حين تولى منصب وزير الشباب والرياضة العراقي عام 2020، ونجح درجال خلال مسيرته الوزارية في ملفات سيادية شائكة، كان أبرزها كسر الحظر الدولي عن الملاعب العراقية، وإعادة تنظيم بطولة «خليجي 25» في البصرة بعد عقود من الغياب.



من ملاعب إلى القرار

يُمثل الكويتي طارق حمد ناصر الجلاهمة نموذجاً فريداً للرياضي الأكاديمي، الذي تدرج في خدمة المنظومة الرياضية من المستطيل الأخضر إلى هرم السلطة التنفيذية، إذ بدأت مسيرته كونه لاعب كرة قدم بارزاً في صفوف نادي القادسية الكويتي والمنتخب الوطني في عصره الذهبي بين عامي 1989 و2003، محققاً العديد من الألقاب المحلية والخليجية، واتجه بعد اعتزاله إلى العمل محاضراً آسيوياً معتمداً، وتتويجاً لمسيرته الحافلة بالخبرات العلمية والعملية صدر في فبراير 2026 مرسوم أميري بتعيينه وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة في الحكومة الكويتية، ليتولى رسمياً قيادة الملف الرياضي والشبابي في البلاد مسجلاً اسمه كونه أحد أبرز الكفاءات الرياضية، التي تقلدت منصباً وزارياً رفيعاً في الخليج والوطن العربي.



الساحر وزيراً

يظل طارق ذياب أحد الأساطير الخالدة في تاريخ كرة القدم التونسية والعربية، وهو اللاعب التونسي الوحيد المتوج بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية عام 1977، بعد مسيرة كروية حافلة بالبطولات مع نادي الترجي والمنتخب التونسي، لم يكتفِ ذياب بالعمل الرياضي، بل اقتحم المعترك السياسي، وتم تعيينه وزيراً للشباب والرياضة في تونس عام 2011، ونجح في استثمار كاريزمته لترميم البنية التحتية الرياضية التونسية، وإعادة هيكلة القطاع الشبابي في مرحلة انتقالية حساسة من تاريخ البلاد.



الرمح الدبلوماسي

يظل السوداني الراحل الدكتور حيدر حسن حاج الصديق، الشهير بلقب «علي قاقرين»، كونه أحد أنصع النماذج العربية، التي جمعت بين التفوق الكروي والسيادة الدبلوماسية الخارجية، إذ كان قاقرين، الذي توفي في فبراير 2025، مهاجماً فذاً وهدافاً تاريخياً، قاد منتخب «صقور الجديان» للتتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 1970، ولم تقف طموحاته عند حدود المستطيل الأخضر، فبعد مسيرته الرياضية نال درجة الدكتوراه، والتحق رسمياً بوزارة الخارجية السودانية عام 1977، وتدرج في المناصب السيادية السياسية، وعُين سفيراً فوق العادة لجمهورية السودان في محطات دولية وإقليمية بارزة، شملت الجزائر وكينشاسا، وعمل ببعثات بلاده في باريس ونيويورك وأنقرة، بالإضافة لتوليه منصب المدير العام لإدارات وزارة الخارجية، واضعاً اسم بلاده بقوة في المحافل الدبلوماسية الدولية.



ذهب السياسة

تُعتبر المغربية نوال المتوكل نموذجاً استثنائياً للمرأة التي نجحت في تحويل تفوقها الرياضي العالمي إلى مسيرة سياسية وقيادية ملهمة، فبعد أن حفرت اسمها في التاريخ كونها أول امرأة عربية وأفريقية ومسلمة تحرز ميدالية ذهبية أولمبية في سباق 400 متر حواجز بلوس أنجلوس عام 1984 استثمرت هذه المكانة الدولية لخدمة وطنها المغرب من بوابة العمل الحكومي، وتوّجت مسيرتها بتعيينها وزيرة للشباب والرياضة في الحكومة المغربية عام 2007، حيث عملت على تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم حضور المرأة في المشهد الرياضي والسياسي، لتثبت أن العزيمة التي تصنع الأبطال على مضمار السباق قادرة أيضاً على قيادة التغيير وصناعة القرار في أعلى المناصب السياسية والدولية.



سلة البرلمان

يعتبر عبد السلام عبد الله غويلة الأنموذج الليبي الأبرز في الجمع بين التفوق الرياضي والعمل السياسي التشريعي والتنفيذي. بدأت علاقته بالرياضة لاعب كرة سلة سابق، وتدرج بعد اعتزاله في مجالات الإدارة والعمل الشبابي محلياً وعربيا، وبفضل قاعدته الشبابية والجماهيرية خاض غمار المعترك السياسي، حيث نال ثقة الناخبين، وانتُخب عضواً في المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي الأول)، ليمثل صوت الشباب تحت قبة المشرّعين، ولم يتوقف طموحه السياسي عند الدور الرقابي والتشريعي، بل انتقل إلى هرم السلطة التنفيذية بعد اختياره وتقليده منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومة الليبية 2022، لينجح في تسخير خبرته الميدانية السابقة كونه لاعباً في إدارة وتطوير الملف الرياضي والشبابي ببلاده من مقعد الوزير.



هداف القرار

اشتهر طاهر أبو زيد بتسديداته الصاروخية، التي هزت شباك كبار القارة السمراء، وقاد النادي الأهلي والفراعنة لمنصات التتويج في ثمانينيات القرن الماضي، مخلداً اسمه كونه أحد أبرز صانعي الألعاب، ومهد له هذا الرصيد الجماهيري الهائل الطريق لدخول العمل السياسي الرسمي، حيث تم تعيينه وزيراً للدولة لشؤون الرياضة في الحكومة المصرية عام 2014، وخلال فترة توليّه خاض معارك تشريعية وإدارية قوية لتطوير اللوائح الرياضية وبنية الأندية الجماهيرية.



النجم البرلماني

يُعد الراحل أحمد راضي أحد أبرز قامات كرة القدم العراقية والعربية عبر التاريخ، وهو الرياضي الذي نجح في تحويل نجوميته الكروية الطاغية إلى رصيد سياسي وجماهيري داخل المؤسسة التشريعية، إذ ارتبط اسمه بإنجازات الكرة العراقية، وهو صاحب الهدف الوحيد لبلاده في تاريخ نهائيات كأس العالم بالمكسيك عام 1986، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 1988، عقب اعتزاله اللعب والتدريب، خاض الانتخابات النيابية، ونجح في الفوز بمقعد داخل مجلس النواب العراقي عام 2008، وخلال مسيرته البرلمانية تولى رئاسة وعضوية لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، مسخراً مكانته وتاريخه الميداني للدفاع عن حقوق الرياضيين وتطوير القوانين والتشريعات الرياضية والشبابية في العراق حتى رحيله في عام 2020.



حارس الشعب

يعد أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر في مونديال إيطاليا 1990، من أوائل النجوم الذين أدركوا مبكراً قوة الربط بين الرياضة والسياسة، فبعد اعتزاله اللعب وتألقه في الإعلام الرياضي، إذ شغل عضوية مجلس الشعب المصري «الانتخابات التشريعية» عن مدينة طنطا محافظة الغربية في الفترة من 2005 حتى 2010، وشغل موقع وكيل لجنة الشباب بمجلس الشعب، وشهدت فترته البرلمانية نشاطاً كبيراً في تقديم طلبات الإحاطة، وتطوير مراكز الشباب في الأقاليم.



الكابيتانو النيابي

عُرف حسام غالي بشخصيته القيادية الصارمة داخل الملعب، وقدرته العالية على إدارة المباريات وتوجيه زملائه، وهي الصفات التي جعلته قائداً تاريخياً للنادي الأهلي ومحترفاً بارزاً في الملاعب الأوروبية «مثل توتنهام الإنجليزي وفينورد الهولندي»

. نُقلت هذه الشخصية القيادية مباشرة إلى الساحة التشريعية عندما صدر قرار رئاسي بتعيينه عضواً في مجلس النواب المصري. يمثل غالي صوتاً قوياً للمنظومة الرياضية والشبابية داخل البرلمان، مستنداً إلى رؤيته الاحترافية، التي اكتسبها من ملاعب أوروبا.



الاسم: عدنان درجال

الرياضة الأصلية: كرة القدم

الدولة: العراق

إنجازات رياضية: المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 ولقب كأس الخليج 3 مرات

المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة الأسبق



الاسم: طارق الجلاهمة

الرياضة الأصلية: كرة القدم

الدولة: الكويت

إنجازات رياضية: الدوري الكويتي وكأس الأمير وكأس ولي العهد مع القادسية

المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة



الاسم: طارق ذياب

الرياضة الأصلية: كرة القدم

الدولة: تونس

إنجازات رياضية: الكرة الذهبية 1977

المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة التونسي الأسبق



الاسم: علي قاقرين

الرياضة الأصلية: كرة القدم

الدولة: السودان

إنجازات رياضية: لقب الأمم الأفريقية 1970

المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: سفير ودبلوماسي وزير عام بوزارة الخارجية



الاسم: نوال المتوكل

الرياضة الأصلية: ألعاب القوى

الدولة: المغرب

إنجازات رياضية: ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 1984

المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة، عضو مجلس النواب



الاسم: عبد السلام غويلة

الرياضة الأصلية: كرة السلة

الدولة: ليبيا

إنجازات رياضية: قيادة أندية النصر والاتحاد والمنتخب في البطولات الخارجية

المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة الليبي



الاسم: طاهر أبوزيد

الرياضة الأصلية: كرة القدم

الدولة: مصر

إنجازات رياضية: لقب كأس أمم أفريقيا 1986 وهداف البطولة وهداف كأس العالم 1981

المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الدولة لشئون الرياضة الأسبق



الاسم: أحمد راضي

الرياضة الأصلية: كرة القدم

الدولة: العراق

إنجازات رياضية: أفضل لاعب في آسيا 1988

المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: عضو مجلس النواب الأسبق



الاسم: أحمد شوبير

الرياضة الأصلية: كرة القدم

الدولة: مصر

إنجازات رياضية: لقب الأمم الأفريقية 1986 وحارس مرمى مصر كأس العالم 1990

المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: عضو مجلس الشعب الأسبق