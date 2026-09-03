الحضور الجماهيري في دورينا.. قفزة نوعية

تكييف الملاعب وسحوبات السيارات والهدايا المالية كلمة السر

جابر النقبي: مرونة الإدارات والفعاليات العائلية عززت الحضور

معاذ محمد: تعاون الرابطة والجوائز وراء الطفرة الجماهيرية

عيسى راشد: نجوم الأندية الكبيرة.. حافز استثنائي في الملاعب

شهدت انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين للموسم الحالي «2026 ـ 2027» قفزة واضحة في الإقبال الجماهيري خلال جولاته الثلاث الأولى التي أقيمت في أغسطس، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي «2025 ـ 2026» وجاء هذا الزخم مدفوعاً بالاستراتيجية المتميزة والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها رابطة المحترفين الإماراتية، والتي ركزت على تطوير المنظومة التنظيمية للمباريات، وتقديم محفزات تسويقية مبتكرة بالتعاون مع الشركاء لدعم الأندية وتسهيل عملية دخول وخروج المشجعين بسلاسة لافتة، وتناغمت هذه الجهود التنظيمية مع الاستعدادات القوية والصفقات المدوية التي أبرمتها الأندية على صعيد اللاعبين والمدربين، مما ضاعف الشغف الجماهيري وجذب المشجعين إلى المدرجات لرؤية نجومهم الجدد والتنافسية العالية في الميدان.

وتكاملت هذه الطفرة الفنية والتنظيمية بسلسلة من المبادرات والفعاليات الاستثنائية التي أطلقتها الأندية بهدف تحويل يوم المباراة إلى نزهة عائلية متكاملة وشملت هذه المحفزات إقامة مناطق مشجعين مبتكرة تضم ألعاباً متنوعة للكبار والصغار، وتوفير خيارات متنوعة من المطاعم والوجبات، والألعاب والأنشطة الترفيهية المصاحبة، إلى جانب توزيع المكيفات لتكييف الملاعب للتغلب على حرارة الطقس كما عززت الأندية عوامل الجذب برفع سقف الجوائز والمكافآت، والتي توجت بالسحوبات الكبرى على السيارات وغيرها من الهدايا القيمة.

وانعكست هذه المحفزات إيجابياً على الحضور الجماهيري حيث سجلت الجولة الأولى من الموسم الحالي حضوراً بلغ 22900 مشجع، بينما سجلت الجولة الثانية 22700 مشجع، وشهدت الجولة الثالثة حضور 19623 مشجعاً، ليصل إجمالي الحضور في الجولات الثلاث الأولى إلى 65223 مشجعاً، وفي المقابل سجلت الجولة الأولى من الموسم الماضي حضور 23248 مشجعاً، فيما حضر في الجولة الثانية 17000 مشجع، وشهد الجولة الثالثة 19200 مشجع بإجمالي بلغ 59448 مشجعاً، علماً بأن رصد هذه الأعداد يُعد تقريبياً إذ لم يتسنَ الحصول على إحصائيات دقيقة ومباشرة من المصادر المعنية، حيث اعتمد التحقيق في استنتاج هذه الأرقام على تقارير مصادر خاصة مقربة ومطلعة، مضافاً إليها قراءة ميدانية للسعة الاستيعابية للملاعب ونسبة المقاعد المشغولة، إلى جانب تصنيف قوة المباريات وجماهيرية طرفي اللقاء باعتبارها مواجهات جماهيرية كبرى.

وانعكس هذا الزخم رقمياً عبر كبار الأندية، حيث قفز حضور مباريات الوصل وشباب الأهلي إلى ذروته في مواجهتهما المباشرة بالجولة الثالثة مسجلاً حضور 7081 مشجعاً، في حين حافظ العين على زخمه بحضور 6072 متفرجاً أمام النصر الذي شهدت مبارياته تصاعداً من 3000 إلى 5500 متفرج، وسجلت مباريات الجزيرة والشارقة حضوراً متوازناً بلغ ذروته في لقائهما المشترك الذي شهده 4500 مشجع، بينما واصلت ملاعب الوحدة جذب الآلاف من العشاق، مما يؤكد أن المبادرات التسويقية والترفيهية نجحت إلى حد كبير في تحويل الملاعب إلى بيئة جاذبة تعد بموسم استثنائي أكثر إثارة وصخباً.

5775

سجلت الجولات الثلاث الأولى من دوري المحترفين قفزة جماهيرية حيث بلغ إجمالي الحضور الفعلي للمباريات المرصودة في الموسم الحالي 65.223 مشجعاً مقارنة 59.448 مشجعاً في الفترة نفسها من الموسم الماضي بزيادة 5775 مشجعاً.

84

سجلت مباراة الوصل وشباب الأهلي حضور 7,081 مشجعاً، محققة نسبة إشغال بلغت 84 % من السعة الاستيعابية للاستاد.

36

ارتفعت نسبة إشغال مقاعد استاد آل مكتوم بنادي النصر لتقفز من 20 % إلى 36 % تزايد أعداد الجماهير تدريجياً.

6072

حافظ نادي العين على زخمه الجماهيري بحضور 6072 مشجعاً أمام النصر باستاد هزاع بن زايد.

3

أثمر قرار الرابطة بفتح البوابات قبل 3 ساعات من اللقاء عن تسهيل حركة التدفق الجماهيري وإنهاء الازدحام والتكدس.

دوري الجماهير

أسهمت الجوائز الدورية المخصصة للأندية الثلاثة الأكثر حضوراً في زيادة وتيرة التنافس بين روابط المشجعين.

النقبي: مرونة الإدارات والفعاليات العائلية عززت الحضور

يقول جابر النقبي، مسؤول مجموعة «الجدار الأزرق» الجماهيرية لنادي النصر، إن الطفرة الحالية في الحضور الجماهيري مع انطلاقة الموسم تعود إلى التسهيلات الكبيرة والدعم الذي قدمته إدارات الأندية لروابط المشجعين مشيداً بالمرونة التنظيمية العالية وسلاسة دخول وخروج الجماهير، ومستشهداً بعميد الأندية النصر الذي بادر سريعاً لفتح بوابات إضافية لتخفيف الازدحام وضمان راحة المشجعين

وأوضح النقبي أن توفير الأندية للمنصات الترفيهية المتكاملة التي تجمع العائلات عبر الفعاليات المصاحبة، والسحوبات، والمطاعم، والألعاب، شكل حافزاً تخطى حدود المشجع التقليدي ليجذب مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، مما جعل الذهاب للملعب نزهة عائلية مشوقة.

وعن استمرار هذا الزخم الجماهيري، يرى النقبي أن الأمر يرتبط بنتائج الملعب، متوقعاً أن تتضح ملامح استمرارية الجماهير من عدمها بعد الجولتين السابعة والثامنة إذ جرت العادة في الملاعب الإماراتية أن تواصل جماهير الأندية المنافسة الزحف للمدرجات، بينما يتراجع الحضور للفرق غير المنافسة.

وربط النقبي بين غياب المنافسة وتراجع الإبداع الجماهيري في لوحات التيفو، مستنداً إلى تجربته السابقة كمشرف على التيفو في نادي النصر، حيث يقل شغف الجماهير ودافعيتها للابتكار حين يبتعد الفريق عن منصات التتويج.

وناشد النقبي المسؤولين والجهات المعنية لتقديم المزيد من المرونة والتسهيلات للروابط وأصحاب المبادرات الجماهيرية، داعياً إلى إعادة النظر في القوانين الصارمة المتعلقة بأدوات التشجيع واستبدالها بنظام تنظيمي مرن تحت إشراف مسؤولين محددين، بما يضمن استمرار إبداع المدرجات وتأثيرها الإيجابي على المسابقة.

معاذ محمد: تعاون الرابطة والجوائز وراء الطفرة الجماهيرية

أكد معاذ محمد، مسؤول الاتصال المؤسسي والمنسق العام لجماهير نادي الوصل، أن الطفرة الجماهيرية للإمبراطور هذا الموسم سببها منظومة متكاملة من التسهيلات والمحفزات، وفي مقدمتها تأمين سلاسة وصول المشجعين عبر توفير حافلات مخصصة لنقلهم من خارج إمارة دبي، وتقديم تذاكر مجانية لاستقطاب الجاليات المقيمة المحبة للنادي «مثل السودانية والسورية»، مستشهداً بلقطات وفاء استثنائية كاحتفال عروسين سودانيين بشهر العسل في مدرج الوصل أمام نادي يونايتد.

وأوضح معاذ محمد أن المحفزات التسويقية والجوائز الضخمة المخصصة من النادي والمستثمرين كالسحب الفوري على 10 آلاف درهم للمباراة الواحدة وسيارة مقابل حضور 3 مباريات نجحت في تحويل المستقطبين للجوائز إلى مشجعين دائمين للفريق، فضلاً عن القيمة الفنية الاستثنائية للتعاقدات الجديدة، لاسيما التوقيع مع النجم العالمي مهدي طارمي، إلى جانب دور التعاقد مع شركات متخصصة لتفعيل مناطق المشجعين.

وأشاد منسق جماهير الوصل بالتعاون المرن وغير المحدود مع رابطة المحترفين؛ حيث أثمر التنسيق المشترك عن فتح البوابات قبل المباريات بثلاث ساعات وزيادة الكوادر التنظيمية، مما قضى تماماً على الازدحام والتكدس.

ووجه معاذ محمد دعوة للمنظمين لإعادة النظر في جدولة وتوقيت المباريات، موضحاً أن إقامة مباريات في الثامنة والنصف مساءً وسط الأسبوع يصطدم بظروف جماهير الوصل الذين تتراوح أعمارهم «من 7 إلى 20 عاماً» وهم من طلبة المدارس والجامعات، فضلاً عن إشكالية تزامن مباراتين مهمتين في التوقيت ذاته، متمنياً مراعاة هذا الجانب.

عيسى راشد: دعم الرابطة والجوائز والفعاليات سبب الطفرة

أكد عيسى محمد راشد، مسؤول الجماهير بنادي حتا، أن الآليات والمعايير المبتكرة التي وضعتها رابطة المحترفين الإماراتية أسهمت في خلق بيئة جاذبة للمشجعين، من خلال تفعيل مناطق الفعاليات، وتوفير أقسام متنوعة للمأكولات والمشروبات ورصد الجوائز التحفيزية، مما أحدث نقلة نوعية في فكر ومنظومة التشجيع.

وأوضح عيسى راشد أن تواجد الأندية الكبيرة بنجومها الجدد وصفقاتها العالمية في الملاعب يشكل حافزاً استثنائياً لجمهور حتا للحضور والاستمتاع بكرة قدم عالية المستوى، مشدداً على أن النادي وجماهيره يترجمون عادات وتقاليد المنطقة الأصيلة في حسن الترحيب بجميع الضيوف.

وأشاد عيسى راشد، بالروابط الإيجابية والحماس المشترك بين مشجعي مختلف الأندية داخل الملعب، مؤكداً أن نادي حتا يمتلك قاعدة جماهيرية وفية تحرص على إبراز الروح الرياضية، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات في ترسيخ القيم والأخلاق الرياضية التي تعكس صورة حضارية للمدرج الإماراتي أمام العالم. وتوجه بالشكر لرابطة المحترفين ومجلس إدارة النادي على الدعم اللوجستي والمادي الذي أزال التحديات السابقة وأسهم في الطفرة الجماهيرية هذا الموسم.

مقارنة الحضور الجماهيري لمباريات الوصل للموسمين السابق والحالي

الموسم: «2026 ـ 2027»

الجولة الأولى «أغسطس 2026»

المباراة: الوصل ويونايتد

عدد الحضور: 4000

الجولة: الثانية «أغسطس 2026»

المباراة: كلباء والوصل

عدد الحضور: 4000

الجولة: الثالثة «أغسطس 2026»

المباراة: الوصل وشباب الأهلي

عدد الحضور: 7081

الموسم السابق «2025 ـ 2026»

الجولة: الأولى «أغسطس 2025»

المباراة: الوصل وبني ياس

عدد الحضور: 4000

الجولة: الثانية «أغسطس 2025»

المباراة: الظفرة والوصل

عدد الحضور: 2000

الجولة: الثالثة

المباراة: الوصل والعين «أغسطس 2025»

عدد الحضور: 6500

مقارنة الحضور الجماهيري لمباريات شباب الأهلي للموسمين السابق والحالي

الموسم: «2026 ـ 2027»

الجولة الأولى «أغسطس 2026»

المباراة: خورفكان وشباب الأهلي

عدد الحضور: 2800

الجولة: الثانية «أغسطس 2026»

المباراة: شباب الأهلي والظفرة

عدد الحضور: 3200

الجولة: الثالثة «أغسطس 2026»

المباراة: الوصل وشباب الأهلي

الحضور: 7081

الموسم السابق «2025 ـ 2026»

الجولة: الأولى «أغسطس 2025»

المباراة: شباب الأهلي والظفرة

عدد الحضور: 2500

الجولة: الثانية «أغسطس 2025»

المباراة: الوحدة وشباب الأهلي

عدد الحضور: 5500

الجولة: الثالثة «سبتمبر 2025»

المباراة: شباب الأهلي وبني ياس

عدد الحضور: 3000

مقارنة الحضور الجماهيري لمباريات العين للموسمين السابق والحالي

الموسم «2026 ـ 2027»

الجولة: الأولى «أغسطس 2026»

المباراة: بني ياس والعين

عدد الحضور: 4500

الجولة الثانية «أغسطس 2026»

المباراة: العين وخورفكان

عدد الحضور: 5500

الجولة: الثالثة «أغسطس 2026»

المباراة: العين والنصر

عدد الحضور: 6072

الموسم السابق: «2025 ـ 2026»

الجولة: الأولى «أغسطس 2025»

المباراة: العين والبطائح

عدد الحضور: 7248

الجولة: الثانية «أغسطس 2025»

المباراة: دبا والعين

عدد الحضور: 3000

الجولة: الثالثة «أغسطس 2025»

المباراة: الوصل والعين

عدد الحضور: 6500

مقارنة الحضور الجماهيري لمباريات النصر للموسمين السابق والحالي

الموسم «2026 ـ 2027»

الجولة: الأولى «أغسطس 2026»

المباراة: النصر وكلباء

عدد الحضور: 3000

الجولة: الثانية «أغسطس 2026»

المباراة: النصر والوحدة

عدد الحضور: 5500

الجولة الثالثة «أغسطس 2026»

المباراة: العين والنصر

عدد الحضور: 6072

الموسم: «2025 ـ 2026»

الجولة: الأولى «أغسطس 2025»

المباراة: كلباء والنصر

عدد الحضور: 2500

الجولة الثانية «أغسطس 2025»

المباراة: النصر وعجمان

عدد الحضور: 3000

الجولة: الثالثة «سبتمبر 2025»

المباراة: الجزيرة والنصر

عدد الحضور: 4500

مقارنة الحضور الجماهيري لمباريات الجزيرة للموسمين السابق والحالي

الموسم «2026 ـ 2027»

الجولة: الأولى «أغسطس 2026»

المباراة: حتا والجزيرة

عدد الحضور: 2200

الجولة: الثانية «أغسطس 2026»

المباراة: الشارقة والجزيرة

عدد الحضور: 4500

الجولة الثالثة «أغسطس 2026»

المباراة: الجزيرة وعجمان

عدد الحضور: 4000

الموسم: «2025 ـ 2026»

الجولة: الأولى «أغسطس 2025»

المباراة: خورفكان والجزيرة

عدد الحضور: 2600

الجولة: الثانية: «أغسطس 2025»

المباراة: الشارقة والجزيرة

عدد الحضور: 3500

الجولة الثالثة «سبتمبر 2025»

المباراة: الجزيرة والنصر

عدد الحضور: 4500

مقارنة الحضور الجماهيري لمباريات الشارقة للموسمين السابق والحالي

الموسم «2026 ـ 2027»

الجولة الأولى «أغسطس 2026»

المباراة: الظفرة والشارقة

عدد الحضور: 2100

الجولة: الثانية «أغسطس 2026»

المباراة: الشارقة والجزيرة

عدد الحضور: 4500

الجولة الثالثة «أغسطس 2026»

المباراة: حتا والشارقة

عدد الحضور: 2100

الموسم: «2025 ـ 2026»

الجولة: الأولى «أغسطس 2025»

المباراة: دبا والشارقة

عدد الحضور: 2300

الجولة: الثانية: «أغسطس 2025»

المباراة: الشارقة والجزيرة

عدد الحضور: 3500

الجولة: الثالثة «أغسطس 2025»

المباراة: خورفكان والشارقة

عدد الحضور: 3000

مقارنة الحضور الجماهيري لمباريات الوحدة للموسمين السابق والحالي

الموسم «2026 ـ 2027»

الجولة: الأولى «أغسطس 2026»

المباراة: الوحدة وعجمان

عدد الحضور: 4300

الجولة: الثانية «أغسطس 2026»

المباراة: النصر والوحدة

عدد الحضور: 5500

الجولة الثالثة «أغسطس 2026»

المباراة: الوحدة وبني ياس

عدد الحضور: 400

الموسم: «2025 ـ 2026»

الجولة: الأولى «أغسطس 2025»

المباراة: عجمان والوحدة

عدد الحضور: 2400

الجولة: الثانية: «أغسطس 2025»

المباراة: الوحدة وشباب الأهلي

عدد الحضور: 5500

الجولة: الثالثة «أغسطس 2025»

المباراة: كلباء والوحدة

عدد الحضور: 2200

تفاصيل حضور الجولات الثلاث لموسم 2026 ـ 2027

الجولة الأولى: 22900

الجولة الثانية: 22700

الجولة الثالثة: 19623

إجمالي الحضور: 65223

تفاصيل حضور الجولات الثلاث لموسم 2025 ـ 2026

الجولة الأولى: 23248

الجولة الثانية: 17000

الجولة الثالثة: 19200

إجمالي الحضور: 59448