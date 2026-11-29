التقت «البيان»، خلال معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 في دورته الثانية، راشد بن مرخان الكتبي، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، الذي أشاد بأبرز بطولات ومبادرات الاتحاد للموسم الرياضي 2026–2027، موضحاً قيمة ومكانة «وثيقة مبادئ الشيخ زايد في الصقارة» التي تُجسد الاعتزاز بالإرث الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته الاستشرافية في صون رياضة الصقور والمحافظة على قيمها الأصيلة، وترسيخ مكانتها بوصفها أحد أبرز مكونات الهوية الوطنية.

وقال راشد بن مرخان لـ«البيان»: «حرصنا كل الحرص على عرض والتعريف بـ(وثيقة مبادئ الشيخ زايد في الصقارة)، التي أُطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور رئيس اتحاد الإمارات للصقور، بمناسبة مرور 50 عاماً على انعقاد مؤتمر الصداقة الدولي الأول للصقارة (البيزرة)، الذي استضافته أبوظبي عام 1976، حيث تضم الوثيقة عشرة مبادئ تستند إلى إسهامات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في صون موروث الصقارة، وتشمل الرفق بالصقر وتنظيم الرياضة وتعزيز حوكمتها، وترسيخ دور الصقارة في توطيد أواصر الصداقة والتعاون الدولي».

وأضاف راشد بن مرخان: «ليس هذا فحسب، إذ إن (وثيقة مبادئ الشيخ زايد في الصقارة) تعد مرجعية شاملة لتطوير رياضة الصقور بجميع جوانبها، ونهجاً يستلهمه اتحاد الإمارات للصقور في بطولاته ومبادراته وبرامجه المختلفة».

وأشار راشد بن مرخان، إلى أبرز المبادرات والمسابقات التي أطلقها الاتحاد، وتتمثل في سباقات التلواح التمهيدية، التي تُقام لمسافتي 300 و400 متر، وتُخصّص لفئتي الناشئة بهدف تهيئة الصقور والصقارين للموسم الرسمي وفق شروط تأهيلية محددة، وبطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، التي ستقام نسختها الثانية في مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر المقبل، بعد النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية في دولة الكويت العام الماضي.

مشدداً على أن البطولة تواصل رسالتها في نشر رياضة سباقات الصقور والتعريف بقيمها الأصيلة، عبر محطات تستضيفها الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، حيث تعد كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور أول بطولة دولية لسباقات الصقور تحمل اسم دولة الإمارات تُقام خارج حدودها، حيث تُقام سنوياً في قارات مختلفة، اعتباراً من موسم 2025-2026، بهدف الارتقاء برياضة سباقات الصقور، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة لهذه الرياضة عالمياً، وصون إرث الصقارة ونشره، وتعزيز حضور هذه الرياضة على الأجندات الرياضية الدولية.

كما سلط بن مرخان، الضوء في الوقت ذاته، على بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور، التي تحتفي بجهود الإنتاج المحلي وتعزز مكانة الإنتاج الإماراتي الأصيل. وتسعى البطولة إلى دعم الإنتاج المحلي للصقور وتنميته توافقاً مع استراتيجية اتحاد الإمارات للصقور الرامية إلى استدامة رياضة سباقات الصقور والحفاظ على مكتسباتها، وذلك من خلال تقديم مبادرات نوعية تسهم في تحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً بدعم الإنتاج المحلي للصقور، سواء على مستوى الأفراد أو مراكز الإكثار، للمساهمة في المحافظة عليها وتعزيز أعدادها وتحسين أنواعها، ليتصدر إنتاج دولة الإمارات وينافس كبرى مزارع الإنتاج العالمية صاحبة الباع الطويل في مجال إنتاج وتربية الصقور في العالم.

وقد وضّح أن الاتحاد أطلق مسابقة «ربب طيرك»، والمخصصة لإعداد وتأهيل الصقارين الناشئين من الجنسين، وتنمية مهاراتهم وترسيخ أخلاقيات الصقارة والرفق بالصقر، بما يسهم في الحفاظ على الموروث الوطني ونقله إلى الأجيال المقبلة، مشيداً في ختام تصريحاته بمعرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، والذي يرسخ مكانته على خارطة الريادة العالمية بفضل إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ورؤية ودعم القيادة الرشيدة، ليعزز هذا الحدث العالمي دوره في دعم استراتيجية الحفاظ على التراث والتقاليد والقيم الأصيلة التي تتميز بها دولة الإمارات.