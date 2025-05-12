الرئاسة والشيحانية يتألقان في ختامي الوثبة للهجن

تواصلت أمس، ولليوم الرابع على التوالي، فعاليات النسخة الـ 46 للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025»، الذي يقام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي في تظاهرة رياضية تراثية كبرى في أبوظبي.

ودشنت منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ انطلاقتها بشوطي الرموز لسن اللقايا، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، وجمع كبير من ملاك ومحبي سباقات الهجن.

وشهد اليوم الرابع تألق شعاري لهجن الرئاسة وهجن الشيحانية في منافسات سن اللقايا وسن اللقايا الأبكار والجعدان المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت بالميدان الجنوبي بالوثبة، لمسافة 5 كلم.

وسيطرت هجن الرئاسة وهجن الشيحانية على رمزي اللقايا بعد منافسة قوية، مما يؤكد على استعداد الشعارات الكبرى بشكل تام لختامي الختاميات في الوثبة.

وأهدت «الوذنا» بقيادة المضمر سالم فاران المري، هجن الشيحانية الناموس وكأس اللقايا الأبكار في الشوط المفتوح، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7:09:14 دقائق، حيث جاء الشوط مثيراً وشهد منافسة خماسية من الوذنا والفاتنة والنهضة وصدى وزعفرانة، قبل أن تحسم الوذنا اللقب لمصلحتها، وجاءت خلفها بفارق أجزاء من الثانية «الفاتنة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي وبتوقيت 7:09:22 دقائق، وحلت في المركز الثالث «صدى» لهجن الشيحانية بتوقيت 7:09:34 دقائق.

وتبلغ جائزة الشوط الأول للقايا الأبكار مليون درهم، وحصل الفائز بالمركز الثاني على 500 ألف درهم، والثالث 300 ألف درهم، والرابع 200 ألف درهم، والخامس 100 ألف درهم.

وحلقت هجن الرئاسة بالناموس وبندقية اللقايا في شوط الجعدان المفتوح عن طريق «الفارس» بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، ليهدي الشعار الأحمر رمزاً غالياً، حيث نجح «الفارس» في التقدم في الأمتار الأخيرة بثبات ليخطف المركز الأول بتوقيت 7:08:97 دقائق، تاركاً المركز الثاني لـ «مفنود» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سالم فاران المري، وبفارق ثانيتين عن «الفارس»، بينما ظهر المضمر حمدان محمد مروشد بقوة بحصول «المارد» لهجن الرئاسة على المركز الثالث بتوقيت 7:13:30 دقائق.

إيذاع أبناء القبائل

تبدأ اليوم، الاثنين، منافسات سن الإيذاع، حيث تصارع مطايا هجن أبناء القبائل على 8 رموز في الفترتين الصباحية والمسائية.

ويقام خلال الفترة الصباحية 20 شوطاً مخصصة لفئة الإنتاج، منها 4 رموز في الأشواط الأربعة الأولى، حيث الشوط الأول للإيذاع الأبكار المحليات الإنتاج وجائزته كأس ومليون درهم، والشوط الثاني للجعدان المحليات الإنتاج وجائزته بندقية و800 ألف درهم، أما الشوط الثالث فخصص للأبكار المهجنات وجائزته كأس ومليون درهم، والشوط الرابع للجعدان المهجنات وجائزته شداد و800 ألف درهم.

وتتركز الأنظار على 4 أشواط رئيسة في الفترة المسائية لإيذاع أبناء القبائل للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات، إذ تسعى شعارات أبناء القبائل لحصد الناموس وكأس الشوط الأول المفتوح، ورمز الكأس ومليون ونصف درهم، وبندقية الشوط الثاني ومليون درهم، أما الشوط الثالث للأبكار المحليات فجائزته كأس ومليون درهم، والختام مع شوط الإيذاع الجعدان المحليات وجائزته شداد و800 ألف درهم.