هجن الرئاسة تتألق بـ 3 انتصارات في تحديات العمالقة

تألقت هجن الرئاسة في اليوم العاشر لمهرجان المرموم التراثي للهجن 2025، ضمن سباقات سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، حيث خاضت نخبة المطايا 12 شوطاً مثيراً لمسافة 8 كلم في الفترة المسائية، تميزت بأداء قوي ومنافسة عالية المستوى، وحصل شعار هجن الرئاسة على ثلاثة من الأشواط الرئيسة، واستهل «الشعار الأحمر» التحديات بانتصار «شواهين» تحت قيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري في الشوط الأول للحول، قاطعة المسافة في 12:24:7 دقيقة، وفي الشوط الثاني المخصص للزمول، خطف «بركان» لهجن الشحانية مع المضمر فاران محمد بن قريع الفوز بزمن 12:52:6 دقيقة، وعاد التألق من جديد لهجن الرئاسة في الشوط الثالث للحول، عبر «زاخر» بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري، التي حققت توقيتاً مميزاً بلغ 12:20:8 دقيقة كان هو الأفضل في التحديات المسائية، واختتمت «شواهين» سلسلة الانتصارات في الاشواط الرئيسة، وذلك في الشوط الرابع للحول لمصلحة هجن الرئاسة والمضمر محمد عتيق زيتون المهيري بتسجيل زمن قدره 12:28:3 دقيقة.

«الشايبة» الأفضل

بدأت فعاليات اليوم العاشر في الفترة الصباحية لمنافسات سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بإقامة 14 شوطاً لنفس المسافة المسافة «8 كلم»، وتألقت «الشايبة» لهجن الرئاسة في الشوط الأول المخصص للحول، حيث حسمت الصدارة تحت قيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي بزمن 12:15:3 دقيقة، لتحقق بذلك أفضل توقيت في الفترة الصباحية، وذهبت صدارة الشوط الثاني للزمول إلى «الباز» لهجن الشحانية بقيادة جابر سالم فاران المري بزمن وقدره 12:56:1 دقيقة.

وفي الشوط الثالث للحول، تألقت «الشاهينية» بشعار هجن الرئاسة وبقيادة محمد زيتون المهيري، ونجحت في تسجيل توقيت بلغ 12:21:6 دقيقة، وعادت هجن الرئاسة للواجهة في الشوط الرابع للحول عبر «الفاتنة» مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، التي قطعت المسافة في 12:26:6 دقيقة.

سيف البطل

تختتم مساء اليوم منافسات هجن أبناء القبائل ضمن مهرجان المرموم التراثي 2025، بإقامة 6 أشواط حاسمة لسن الحول والزمول لمسافة 8 كلم، تتوزع عليها الرموز الستة الكبرى، في ليلة ختام تُعد الأهم والأغلى على صعيد الجوائز والندية.

وسيكون الشوط السادس للحول المفتوح هو محط الأنظار، حيث يتنافس المشاركون على أغلى السيوف والجائزة المالية الأضخم والبالغة 5 ملايين درهم، فيما سيتم للمرة الأولى في تاريخ سباقات الهجن تتويج الفائزين بالمركزين الثاني والثالث بدرعين، إلى جانب الجوائز المالية التي تبلغ 2 مليون درهم للمركز الثاني، و800 ألف درهم للمركز الثالث، وذلك في مبادرة من جانب نادي دبي لسباقات الهجن تعكس التقدير العالي لمستويات التنافس في هذا الشوط.

وينطلق التحدي من خلال الشوط الأول المخصص للزمول الإنتاج، والذي سيكون التنافس من خلاله على الشداد وجائزة مالية بقيمة مليون درهم للفائز بالمركز الأول، يليه الشوط الثاني الخاص بـالحول الإنتاج، والذي ينال فيه الفائز سيف الإنتاج بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها مليوني درهم.

ويحمل الشوط الثالث رمزية خاصة كونه مخصصاً للزمول المحليات، حيث يحصل البطل على شداد وجائزة مالية تبلغ مليون درهم، ثم يتبعه الشوط الرابع الذي يشهد التنافس على خنجر الحول المحليات ومكافأة مالية تصل إلى مليوني درهم، وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى الشوط الخامس، حيث يتنافس نخبة المضمرين على بندقية الزمول المفتوح المصحوبة بـ 1.5 مليون درهم، في شوط من المتوقع أن يشهد تنافساً محتدماً بالنظر إلى قوائم المشاركين.

جوائز الجمهور

في أجواء مفعمة بالحماس ومواصلةً للمبادرة الرائعة التي أطلقتها شركة «هونر للتكنولوجيا» ضمن فعاليات مهرجان المرموم التراثي 2025، تم تكريم ثلاثة من الزوار المتفاعلين مع أجواء السباقات التراثية.

ونال الجوائز كل من الطفل آرتشي القادم من إنجلترا، وآنتيا القادمة من برلين عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأليسون القادمة أيضاً من إنجلترا، تقديراً لتفاعلهم اللافت مع السباقات، وتولى عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، تسليم الجوائز للفائزين، مشيداً بحماس الجمهور ومؤكداً أن مهرجان المرموم التراثي بات منصة تجمع عشاق التراث والرياضة من مختلف أنحاء العالم.