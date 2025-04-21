«شقي الميادين» يكتسح الإيذاع في مهرجان المرموم للهجن

شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، مساء أمس، بميدان المرموم لسباقات الهجن، تحديات رموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، والتي جاءت في مستهل 18 شوطاً أقيمت في الفترة المسائية لمسافة 6 كلم، في رابع أيام مهرجان المرموم التراثي، كما قام بتتويج الفائزين برموز السن الصغير لهجن أبناء القبائل، وشمل التتويج الفائزين بـ16 رمزاً تم تخصيصها لمنافسات الحقاقة واللقايا والإيذاع، بواقع 4 رموز في سن الحقاقة و6 رموز في سن اللقايا ومثلها في سن الإيذاع، تنافست عليها المطايا على مدار الأيام الأربعة الأولى من المهرجان، في أجواء اتسمت بالقوة والندية بين أبرز الشعارات.

تفاصيل السباق

شاركت في منافسات سن الإيذاع 1600 مطية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، وسط تنافس قوي بين الشعارات الكبيرة على النواميس والرموز المخصصة لفئات البكار والجعدان في فئات المفتوح والمحليات والإنتاج.

واشتعلت المنافسة في أشواط الرموز الستة التي شهدتها الفترة المسائية، والتي توج من خلالها سعيد جابر عبدالله محمد الحربي بأربعة رموز ثمينة، وافتتحت «العزرة» مشوار رموز الحربي بتحقيق كأس الإيذاع البكار المفتوح بعد أداء قوي قادها لتسجيل أفضل توقيت في سن الإيذاع بلغ 8:53:7 دقائق، وواصل شعار «شقي الميادين» تألقه في الشوط الثاني، حيث حسم «ملهم» لسعيد جابر عبدالله محمد بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح بزمن 8:55:1 دقائق.

وفي ثالث أشواط الرموز، لم تخب «فعايل» الترشيحات وقدمت أداءً متماسكاً لتمنح سعيد جابر كأس الإيذاع البكار المحليات بزمن 8:57:7 دقائق، وعزز «ثمين» حضور سعيد جابر القوي في رموز سن الإيذاع وذلك بعد أن ظفر بندقية الإيذاع الجعدان المحليات مسجلاً 8:54:4 دقائق، ليرفع رصيد رموزه في السن الصغير إلى ستة رموز، في تأكيد جديد على تميز هذا الشعار في مختلف الميادين، وفي الشوط الخامس خطفت «رهاوه» بالشعار القطري لعبدالله مسلم عبدالله النابت المري الأنظار بتتويجها بكأس الإيذاع البكار للإنتاج بعد أن سجلت 9:01:9 دقائق، واختتم «مشوك» لمبارك محمد بن نصرة العامري تحديات رموز السن الصغير بإحرازه بندقية الإيذاع الجعدان للإنتاج بتوقيت 9:00:0 دقائق.

افتتح أبناء القبائل رابع أيام مهرجان ختامي المرموم التراثي بأداء مميز في سباقات الإيذاع في الفترة الصباحية على ميدان المرموم، حيث دارت التحديات على مدار 18 شوطاً لمسافة 6 كلم، وخصصت عشرة منها لفئة الإنتاج، وخطفت «شواهين» لسالم سعيد غافان الجابري الأنظار في أول الأشواط للإيذاع البكار المحليات للإنتاج بعد أن أكملت المهمة بزمن 9:08:2 دقائق، وتألقت «بسمة» المملوكة لحمد محمد قنون الدرعي في الشوط الثاني للإيذاع البكار المهجنات للإنتاج وقدمت توقيتاً مميزاً قدره 8:57:6 دقائق، أما الشوط الثالث للإيذاع الجعدان المحليات فقد ذهب إلى «مفنود» بشعار علي عبيد سعيد السبوسي بزمن 9:04:4 دقائق، وانتزع «الرهاوي» لعبدالله نايع الغفلي ناموس الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات، حيث حصل على التوقيت الأفضل بـ 8:57:4 دقائق.

4 رموز

يستعد ميدان المرموم اليوم لاستقبال الظهور الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان المرموم التراثي، وذلك من خلال تحديات سن اللقايا، وسيكون عشاق سباقات الهجن على موعد مع 30 شوطاً على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، لمسافة 5 كلم، وتفتتح التحديات بـ16 شوطاً في الصباحية، تشهد مشاركة أبرز الشعارات المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ، وتشهد المسائية أشواط الرموز الأربعة التي تحمل اسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.