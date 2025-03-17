«مطلوبة» تحصد ناموس أول أشواط الحقايق الإنتاج في ختامي الوثبة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصلت، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، وينظمها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بمشاركة نخبة المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحضر معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات اليوم الثاني التي أقيمت على مدار 18 شوطاً، لمسافة 4 كلم بأرضية الميدان الجنوبي للهجن بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، إلى جانب جمع غفير من محبي وعشاق رياضة الهجن.

وشهدت الأشواط الثمانية عشر في الفترة المسائية والتي خصصتها اللجنة المنظمة للحقايق الأبكار والجعدان من فئة الإنتاج، وذلك لتشجيع الملاك بهذه الفئة بعد توجيه المسؤولين بضرورة الاهتمام بإنتاج الحلال والدفع به في السباقات تعزيزاً لرياضة الهجن التراثية.

وتميزت أشواط فئة الإنتاج بالسرعة وتسجيل توقيتات زمنية جيدة في سباقات سن الحقايق، حيث جاءت أغلب الأشواط تحت الـ5 دقائق و50 ثانية، وهو معدل جيد للغاية في أشواط هذه الفئة.

وحصدت «مطلوبة» لمالكها حمد سعيد آل سالمين المنصوري ناموس أول أشواط الحقايق الأبكار الإنتاج، بعدما قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 5:46:11 دقائق، حيث أثبتت قدراتها وسرعتها في الكيلومتر الأخير. وأهدى «هملول» مالكه عبدالله سليمان ناصر الرشيدي ناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان الإنتاج، حيث أنهى الشوط في المركز الأول محققاً أسرع زمن خلال المنافسات في 5:44:51 دقائق، بينما فازت «ذات» لعلي خميس محمد الخوذيري بالشوط الثالث للأبكار مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 5:45:89 دقائق.

ونجح «قماري» لسعيد أحمد سعيد بالرفيعة في وضع اسمه ضمن الفائزين في الشوط الرابع للحقايق الجعدان الإنتاج، وقطع مسافة الشوط في 5:46:16 دقائق، أما الشوط الخامس للأبكار فكان من نصيب «بشاير» لسيف محمد البحري العامري بتوقيت 5:46:47 دقائق.

وكسب «هقاوي» لأحمد سعيد الحميري ناموس الشوط السادس بتوقيت 5:48:18 دقائق، فيما فاز «شاهين» لمحمد سعيد مكتوم الجنيبي بلقب الشوط السابع، بينما توج بالشوط الثامن «غارة» لمحمد مطر عبدالله المسافري بتوقيت 5:46:59 دقائق. وفي الشوطين التاسع والعاشر فاز بالمركز الأول كل من «ثمينة» لمحمد راشد ثلاب الهاجري، و«شاهين» لراشد علي بالرشيد الكتبي.

على صعيد متصل، ستكون الأنظار مسلطة من اليوم، على أشواط الرموز في فئة الحقايق ضمن المهرجان الذي يقام لمدة أربعة أيام، حيث خصصت اللجنة المنظمة رمزين في منافسات، اليوم الإثنين، لسن الحقايق، وتتنافس المطايا المشاركة في الكأس، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف مليون درهم في الشوط الأول المخصص للأبكار، فيما يحصد الفائز في الشوط الرئيس الثاني بندقية ومليون درهم، بينما تقام غداً، الثلاثاء، أشواط الرموز لفئة الإنتاج.