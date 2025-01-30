ختام رائع لمهرجان ولي عهد دبي للهجن

اختتمت مساء أمس منافسات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، متابعاً لأشواط رموز سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، والتي شهدت مشاركة نخبة مميزة من المطايا التي تنافست على الرموز وجوائز نقدية قيمة، وجاء الختام رائعاً مرافقاً للتنافس المثير في الأشواط الستة الكبيرة.

واستطاعت «أيقونة» المملوكة لناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند أن تحصد سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح، وذلك بعد أن تغلبت على نخبة المطايا المنافسة لها في آخر أشواط المهرجان، مسجلة 12:13:4 دقيقة، لتهدي مالكها الجائزة المالية البالغة 3 ملايين درهم، وحلت في المركز الثاني «المسك» لسهيل محمد عويضان العامري، بينما جاءت ثالثاً «الوثبة» بشعار مانع علي محمد حماد الشامسي، وأحرز «الطايف» المملوك لأحمد سلطان الحلامي بندقية الزمول المفتوح للإنتاج وجائزة نقدية بلغت 1.5 مليون درهم، وذلك بعد أن بلغ خط النهاية في 12:26:1 دقيقة، وفازت «التماس» بشعار سعيد فلاح جابر الأحبابي بسيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح للإنتاج وجائزته المالية البالغة 2 مليون درهم، وذلك في توقيت بلغ 12:11:6 دقيقة كان هو التوقيت الأفضل في أشواط الرموز، وتوج «حشيم» ملك عبدالله حمد نهيان العامري بشداد الزمول المحليات وجائزة نقدية بلغت 1.5 مليون درهم، بعد أن حصل على زمن 12:24:7 دقيقة، وحققت «الوارية» لصالح محمد بن نصره العامري الفوز بخنجر الحول المحليات وجائزة نقدية قدرها 2 مليون درهم، وسجلت «الوارية» 12:19:6 دقيقة، وفاز «ناصي» لعبدالله جبر عبدالله المخظبه الهاجري ببندقية الزمول المفتوح والجائزة المالية البالغة 2 مليون درهم، بزمن 12:23:3 دقيقة.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين برموز أشواط الحول والزمول وسط فرحة كبيرة من الملاك والمضمرين.

في غضون ذلك، اختتمت أول من أمس، فعاليات مزاد المرموم الثاني عشر للإنتاج الشخصي للفطامين في يومه الرابع والأخير، والذي شهد عرض نخبة من أجود السلالات المشاركة في المزاد الذي استقطبت اهتماماً كبيراً من ملاك الهجن ومحبي سباقات الهجن التراثية، وشهد اليوم الأخير من مزاد المرموم للإنتاج الشخصي للفطامين نشاطاً لافتاً ومبيعات مميزة، حيث انتقلت ملكية البكرة بنت «منذر - المختبر سويحان» وأمها «راهيه»، إلى حمد علي العويسي مقابل 110 آلاف درهم.

أما البكرة بنت «قماري ولد عرايف العاصفة» من الأم «نجود» فقد ذهبت إلى مالكها الجديد منصور ناصر الهاشمي بمبلغ 110 آلاف درهم، وانضمت البكرة بنت «سياف الخازوق العاصفة» وأمها «الشاهينية»، إلى ملكية عبدالرحمن حميد الشامسي مقابل 100 ألف درهم.

وأكد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في نسخته الثامنة حقق نجاحاً باهراً من كافة النواحي، مشيراً إلى أن التنظيم الرائع والمستويات الفنية العالية التي شهدتها السباقات جاءت تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها جميع اللجان التي عملت في هذا المهرجان.

وقال: إن حضور وتشريف الشيخ محمد بن مكتوم للمهرجان، وتتويجه للفائزين بالرموز من سن الحقايق وحتى الحول والزمول، قد أضفى مزيداً من التميز على الحدث ورفع من قيمته المعنوية لدى المشاركين والجمهور.

وتابع علي بن سرود: إن نجاح مزاد المرموم للإنتاج الشخصي للفطامين في نسخته الثانية عشرة، والذي عُرضت من خلاله 300 مطية تنحدر من أفضل السلالات واستقطب اهتماماً كبيراً من الملاك والمشترين، يؤكد المكانة التي بات يتمتع بها هذا المزاد، وأهميته بالنسبة لجميع أهل الهجن الراغبين في اقتناء أفضل المطايا التي ستنافس قريباً في أشواط الرموز في كل المهرجانات.

وأعرب عبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن عن سعادته البالغة بنجاح النسخة الثامنة من مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، مؤكداً أن عودة قرية المرموم التراثية إلى المهرجان بعد غياب، قد أضافت بعداً تراثياً وثقافياً مميزاً بالإضافة إلى الجوانب التجارية، مما جعل التجربة شاملة وممتعة لجميع الزوار.