سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح يتصدر التحديات الكبرى

يُسدل الستار مساء اليوم على فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في ميدان المرموم، حيث تُقام أقوى وأهم السباقات في المهرجان من خلال أشواط الرموز المخصصة لفئتي الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كلم، ويشهد اليوم الختامي إقامة ستة أشواط للرموز، يتصدرها الشوط الأخير للحول المفتوح، الذي سيكون التنافس فيه على سيف سمو ولي عهد دبي وجائزة نقدية قدرها 3 ملايين درهم، وهو الشوط الأكثر ترقباً في المهرجان من واقع الأسماء ذات السجل الناصع في عالم سباقات الهجن، وتم تسجيلها في هذا الشوط والمملوكة لأقوى الشعارات.

كما تشهد بقية أشواط الرموز تنافساً حامياً بين المشاركين، ففي الشوط الأول سيكون التنافس على بندقية الزمول المفتوح للإنتاج وجائزة نقدية قدرها 1.5 مليون درهم، أما الشوط الثاني والمخصص للحول المفتوح للإنتاج فسيكون التنافس فيه على سيف سمو ولي عهد دبي وجائزة مالية تبلغ 2 مليون درهم.

وتتنافس المطايا في ثالث الأشواط على شداد الزمول المحليات وجائزة نقدية قدرها 1.5 مليون درهم، قبل الانتقال إلى الشوط الرابع والمخصص للحول المحليات وجائزته الخنجر بالإضافة إلى 2 مليون درهم، ويشهد الشوط قبل الأخير في المهرجان المنافسة على بندقية الزمول المفتوح والجائزة المالية البالغة 2 مليون درهم، وينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى الخامس في أشواط الرموز جوائز نقدية قيمة.

وشهد ميدان المرموم، مساء أمس، إقامة تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، حيث تنافست المطايا على مدار 12 شوطاً لمسافة 8 كلم، وسط أجواء مليئة بالإثارة والندية، وتمكنت «الذيبة» لـسيف سهيل نخيره العفاري من تصدر أول الأشواط للحول المحليات، مسجلة 12:36:3 دقيقة، أما الشوط الثاني للحول المهجنات فشهد تفوق «مهمة» بشعار أحمد سلطان الحلامي، حيث قطعت مسافة السباق في 12:28:4 دقيقة، محققة أفضل توقيت في هذه الفترة، وكان الشوط الثالث للزمول المحليات من نصيب سيف ضاحي سيف الرميثي الذي قدم «الحذر» بتوقيت 12:50:2 دقيقة، وأحرز «سامرين» لـعبدالله عبيد بالحلوس العامري ناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات بزمن 12:42:7 دقيقة.

كما أقيمت في الفترة الصباحية منافسات فئة الحول والزمول لهجن أبناء القبائل على مدار 16 شوطاً، خصصت منها 10 أشواط لهجن الإنتاج لمسافة 8 كلم، وتألقت «شواهين» لـعبدالله حمد سالم العود سعيد العامري في الشوط الأول للحول المحليات للإنتاج، لتحقق الصدارة بزمن 12:28:8 دقيقة، كان هو التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية، وشهد الشوط الثاني للحول المهجنات للإنتاج فوز «شديدة» المملوكة لـعبدالله هضبان مبارك العامري، التي سجلت 12:30:9 دقيقة، وأظهر «مكرم» لـ الخزع محمد قرين العامري تفوقاً في الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج، وحسم المركز الأول بزمن 12:49:4 دقيقة، واختُتمت الأشواط الرئيسية في الفترة الصباحية بفوز «مطيلان» المملوك لـمسلم سليم شويرب العامري بلقب الشوط الرابع، مسجلاً 12:42:5 دقيقة.

مزاد قوي

وتواصلت مساء أول من أمس فعاليات مزاد المرموم الثاني عشر للإنتاج الشخصي للفطامين ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، وشهد المزاد تنافساً قوياً بين الملاك لاقتناء نخبة السلالات المميزة من بين 75 مطية تم عرضها في ثالث أيام المزاد، وكانت البكرة بنت «الفارس العاصفة» وأمها «الهلالية» من أبرز الصفقات، حيث انتقلت ملكيتها إلى حمد سعيد حمد بالصقعة الغفلي مقابل 160 ألف درهم، وشهد المزاد بيع القعود ولد «الشامخ - المختبر سويحان» وأمه «الطيارة»، الذي ذهب إلى حمد مبارك ناصر سالمين المنصوري بمبلغ 100 ألف درهم، وظفر القعقاع حمد ضبيب الشامسي بالبكرة بنت «الصداوي العاصفة» وأمها «مطفية»، حيث بلغ سعرها 70 ألف درهم.