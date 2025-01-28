محمد بن مكتوم يتوج الفائزين في مهرجان ولي عهد دبي

شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، مساء أمس تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل في تاسع أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، والتي أقيمت على مدار 18 شوطاً لمسافة 8 كلم، حيث تنافس المشاركون على الفوز بـ6 رموز رئيسة وسط أجواء حماسية وترقب جماهيري، وحسمت «زعفرانة» المملوكة لـ محمد سهيل عويضان العامري الفوز بـكأس الثنايا البكار المفتوح والجائزة المالية البالغة 1.5 مليون درهم، مسجلة 12:11:6 دقيقة، وتألق «فرامان» لــ حمد راشد حمد غدير الكتبي في الشوط الثاني، وأحرز بندقية الثنايا الجعدان المفتوح وجائزة مالية قدرها مليون درهم، بتوقيت 12:17:9 دقيقة.

وأضافت «سمعة» الرمز الخامس لشعار سعيد جابر عبدالله محمد في المهرجان وذلك بعد أن تمكنت من الظفر بـكأس الثنايا البكار المحليات والجائزة المالية البالغة مليون درهم، محققة 12:23:2 دقيقة، وجاء الشوط الرابع ليشهد فوز «الغزال» المملوك للمجازف محمد عتيق زيتون المهيري بـبندقية الثنايا الجعدان المحليات وجائزة مالية 800 ألف درهم، بعد تسجيله توقيتاً 12:13:8 دقيقة، فيما خطفت «الفايزة» المملوكة لـ محمد علي حمد علي المري الأنظار بتحقيقها كأس الثنايا البكار المفتوح للإنتاج والجائزة المالية البالغة مليون درهم، بتوقيت 12:14:7 دقيقة.

واختُتمت أشواط الرموز بالشوط السادس الذي تألق فيه «كرار» بشعار جابر فهيد محمد الزبدان المري، ليحصد بندقية الثنايا الجعدان المفتوح للإنتاج والجائزة المالية 800 ألف درهم، بتوقيت مميز بلغ 12:09:2 دقيقة.

وتوج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الفائزين بالرموز، في جميع الفئات من سن الحقاقة إلى سن الثنايا، والتي بلغ عددها 18 رمزاً.

وفي الفترة الصباحية احتضن ميدان المرموم، منافسات قوية ضمن تحديات الثنايا لأبناء القبائل، والتي أقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة 8 كلم، خصصت منها عشرة أشواط لهجن الإنتاج، تمكنت «سمحة» المملوكة لـ علي مهير بليشة الكتبي من خطف الصدارة في الشوط الأول للثنايا البكار المحليات للإنتاج بزمن 12:22:8 دقيقة، وأظهرت «شخصية» المملوكة لـ الدحبة قنازل حمرور العامري أداءً استثنائياً لتحقق أفضل توقيت بحصولها على ناموس الثنايا البكار المهجنات للإنتاج بزمن 12:21:5 دقيقة، وفي الشوط الثالث المخصص للثنايا الجعدان المحليات للإنتاج تألق «مشاكل» لمالكه سهيل حمد راشد الكتبي وحصد المركز الأول بتوقيت 12:26:8 دقيقة، وفاز «ملهم» المملوك لـ عامر محمد زايد المنصوري بصدارة الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات للإنتاج مسجلاً 12:29:2 دقيقة.

ويستعد ميدان المرموم اليوم الثلاثاء لاستضافة تحديات اليوم قبل الأخير من المنافسات في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن هذا الموسم، حيث تنطلق تحديات الحول والزمول لفئة أبناء القبائل على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لمسافة 8 كلم، وتقام في الفترة الصباحية 16 شوطاً تتنافس فيها نخبة المطايا للفوز بالمراكز الأولى، حيث خُصصت الأشواط العشرة الأولى لهجن الإنتاج المملوكة لأبناء القبائل، أما في الفترة المسائية، فتُقام 12 شوطاً، ينتظرها عشاق الهجن لما تحمله من تحديات قوية وإثارة، تمهيداً لجولة اليوم الأخير من المهرجان، والتي تشهد التنافس على سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح بين أقوى الشعارات.

وأقيم مساء الأحد، اليوم الثاني من فعاليات مزاد المرموم الثاني عشر للإنتاج الشخصي للفطامين بمسرح قرية المرموم التراثية، حيث تواصل المزاد وسط حضور واسع من الملاك والمهتمين برياضة الهجن وتم عرض 75 مطية من نخبة السلالات، وتم فيه انتقال ملكية عدد من المطايا المميزة.