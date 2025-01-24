مهرجان ولي عهد دبي بالمرموم.. 1333 مطية في انطلاقة سباقات هجن القبائل

انطلقت، صباح أمس، منافسات هجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، حيث شهد ميدان المرموم منافسة قوية بين الشعارات المختلفة في سن الحقايق لمسافة 4 كلم، وتنافست هجن الإنتاج المملوكة لمؤسسات أبناء القبائل خلال 15 شوطاً في الفترة المسائية، بينما أقيم في الفترة الصباحية 20 شوطاً، بمشاركة 1333 مطية في الفترتين الصباحية والمسائية.

ونجحت «المتحدة» ملك سهيل الرملي بن محمد العامري في تحقيق الفوز بالشوط الأول للحقاقة البكار للإنتاج بزمن قدره 5:56:2 دقائق، واستطاع «عديم» المملوك لعوض سعيد بن عوض الكتبي أن ينتزع الصدارة في الشوط الثاني للحقاقة الجعدان للإنتاج بتوقيت 5:54:2 دقائق، وذهب الناموس في الشوط الثالث للحقاقة البكار للإنتاج إلى «نوف» لمالكها عبد الله سهيل بن سالم فهيد العامري بزمن 5:58:2 دقائق، فيما شهد الشوط الرابع لحقاقا تألق «طماع» بشعار مظفر محمد الصمباري العامري، والذي سجل 5:57:8 دقائق.

وكان أفضل توقيت في أشواط الفترة المسائية من نصيب الفارس لمالكه غانم محمد بن زايد المطوع الخيارين، الذي بلغ خط النهاية في 5:52:1 دقائق في الشوط الثامن للحقاقة الجعدان للإنتاج.

أقيمت في الفترة الصباحية منافسات سن الحقاقة، حيث تنافست المطايا خلال 15 شوطاً لمسافة 4 كلم بمشاركة واسعة من ملاك الهجن، وتمكنت «وجود» لمالكها عبد الله حمد ثنيان العامري من انتزاع ناموس الشوط الأول للحقاقة البكار بعد أداء مميز، محققة توقيتاً زمنياً قدره 5:51:8 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية.

وحصد «بيان» صدارة الشوط الثاني للحقاقة الجعدان لصاحبه سالم دغاش محمد العامري، مسجلاً 5:54:3 دقائق، وبرزت «عوايد» المملوكة لمحمد مبارك محمد الغفلي في الشوط الثالث للبكار، حيث أنهت السباق في المركز الأول بزمن 5:58:1 دقائق، وفي الشوط الرابع للحقاقة الجعدان، استطاع «أشقر» ملك محمد علي أحمد الصلف النعيمي حسم المنافسة لصالحه بعد أن قطع المسافة في 5:58:5 دقائق.

وتتواصل فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للهجن، حيث تنطلق اليوم أولى منافسات الرموز لسن الحقاقة لأبناء القبائل في الفترة المسائية، مما يرفع مستوى الترقب والإثارة بين المشاركين والجماهير وتشهد الفترة المسائية إقامة 15 شوطاً لمسافة 4 كلم، حيث تتنافس المطايا على الرموز الغالية، وهي كأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح والإنتاج، بالإضافة إلى بندقيتي الحقاقة الجعدان المفتوح والإنتاج، وذلك وسط توقعات بمشاركة قوية من نخبة الحلال المملوك لأبناء القبائل.

وتتضمن المنافسات في الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً لمسافة 4 كلم، وتشمل 8 أشواط مفتوحة و12 شوطاً لفئة الإنتاج، ورُصدت جوائز نقدية قيمة للفائزين في جميع الأشواط، مما يشعل المنافسة بين الملاك، بالإضافة إلى تسعيرة هجن العاصفة التي تم الإعلان عنها قبل يومين ووجدت ترحيباً كبيراً من جانب أهل الهجن.