«الرئاسة» و«الشحانية» تخطفان الأضواء في مهرجان ولي عهد دبي

اختتمت هجن أصحاب السمو الشيوخ، مساء أمس، مشاركتها في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، من خلال منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت على مدار 13 شوطاً لمسافة 8 كلم، تألقت «الليرة» المملوكة لهجن الشحانية، بقيادة المضمر محمد خالد العطية في الشوط الرئيسي للحول، وسجلت الفوز بجدارة بزمن 12:16:8 دقيقة، كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، أما الشوط الرئيسي للزمول فقد تمكن «هملول» بشعار هجن الرئاسة، والمضمر حمدان محمد مروشد من خطف الفوز بزمن 12:40:6 دقيقة.

وواصلت هجن الرئاسة تفوقها من خلال «هملوله»، التي قادها المضمر سلطان محمد الوهيبي إلى خط النهاية بزمن 12:22:4 دقيقة، وذلك في الشوط الثالث للحول، وبرزت هجن الشحانية في الشوط الرابع للزمول، حيث تمكن «مذخور» تحت إشراف المضمر فاران محمد حمد قريع من انتزاع الصدارة، مسجلاً 12:38:9 دقيقة.

كما أقيمت في الفترة الصباحية لليوم الرابع للمهرجان، منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 14 شوطاً لمسافة 8 كلم، وجاءت الأشواط مليئة بالندية والإثارة، وشهدت مشاركة عدد من النجمات في عالم سباقات الأصالة.

وتصدرت «الشاهينية» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري المشهد في الشوط الرئيسي للحول، محققة الفوز بتوقيت زمني 12:21:2 دقيقة، وفي الشوط الثاني للزمول واصل المجازف محمد بن زيتون المهيري تألقه مع الشعار الأحمر لهجن الرئاسة، وذلك من خلال قيادته «شاهين» إلى الناموس بزمن 12:47:8 دقيقة، وتألقت «توجيه» لهجن الشحانية تحت القيادة التضميرية للذهبي سالم فاران المري، وذلك بحصولها على زمن مميز بلغ 12:23:3 دقيقة في الشوط الثالث للحول.

وتمكن «كاسر» لهجن الشحانية، بقيادة المضمر جارالله محمد طالب عقيل من حسم الشوط الرابع للزمول بزمن 12:52:4 دقيقة، وبرزت «الهابة» لهجن الشحانية في الشوط الحادي عشر، بقيادة المضمر فاران محمد حمد قريع، وحصلت على أفضل توقيت في التحديات بلغ 12:17:0 دقيقة.

وتتجه الأنظار، اليوم الخميس، إلى ميدان المرموم، والذي سيشهد انطلاق منافسات هجن أبناء القبائل في مهرجان ولي عهد دبي للهجن، وذلك بعد ختام السباقات المخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وتفتتح التحديات عبر أشواط سن الحقاقة لمسافة 4 كلم، والتي ستقام على فترتين صباحية ومسائية، حيث تتضمن كل فترة 15 شوطاً.

ويترقب المتابعون أداء مميزاً من نخبة المطايا، التي استعدت جيداً لهذا المهرجان، الذي تميز بالأجواء التنافسية العالية في كل نسخه الماضية.

وأعلنت هجن العاصفة عن تسعيرة مغرية لمطايا هجن أبناء القبائل في سن الحقاقة المشاركة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، مما يضيف المزيد من التنافس والإثارة لهذه الفئة من الأشواط.

وتضمنت التسعيرة لأشواط الرموز الخاصة بالحقاقة البكار مبالغ نقدية قيمة، حيث تم تحديد مبلغ 2 مليون درهم للمطية الفائزة بالمركز الأول، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 1.5 مليون درهم، أما المركز الثالث فسينال 1.2 مليون درهم، في حين خصص مبلغ مليون درهم للمراكز من الرابع وحتى العاشر.

أما في أشواط الرموز للحقاقة الجعدان فقد تم تحديد 1.5 مليون درهم للمركز الأول، و1.2 مليون درهم للمركز الثاني، فيما يحصل الفائز بالمركز الثالث على مليون درهم، والمراكز من الرابع حتى العاشر ستنال 800 ألف درهم لكل.

كما حددت التسعيرة بقية الأشواط بمبالغ مجزية، حيث تحصل المطايا في أشواط البكار على مليون درهم، بينما ينال الفائزون في أشواط الجعدان على 800 ألف درهم لكل.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الهجن المشاركة في التسعيرة ستكون محجوزة لمدة 72 ساعة بعد السباق دون التصرف بها. وتعكس هذه التسعيرة السخية الدعم الكبير لرياضة الهجن، وتعزيز روح التنافس بين المشاركين، مما يرفع من مستوى الإثارة والتحدي في الميدان.