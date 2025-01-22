تألق هجن الرئاسة و«العاصفة» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء أمس، انطلاق منافسات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في يومه الثالث، وأقيمت التحديات من خلال 13 شوطاً لمسافة 8 كلم.

وشهدت الأشواط الأربعة الأولى تنافساً قوياً بين الهجن المشاركة، ونجحت «الشاهينية» المملوكة لـ هجن العاصفة تحت قيادة المضمر غياث الهلالي في تحقيق أفضل توقيت في الفترة المسائية، حيث حسمت لقب الشوط الأول للثنايا البكار بزمن بلغ 12:23:7 دقيقة.

وواصلت هجن الرئاسة تألقها في المهرجان عبر «هملول» بقيادة سلطان محمد الوهيبي، والذي أنهى التحدي الثاني للثنايا الجعدان في 12:32:7 دقيقة، وشهد الشوط الثالث للثنايا البكار تألق «هملوله» بشعار هجن الرئاسة تحت إشراف المضمر سلطان محمد الوهيبي، بزمن 12:36:7 دقيقة، وتمكن «مبهوج» لـ هجن الشحانية بقيادة المضمر محمد خالد العطية، من الفوز في الشوط الرابع للثنايا الجعدان بتوقيت 12:31:4 دقيقة.

وانطلقت في الفترة الصباحية لليوم الثالث، تحديات الثنايا لأصحاب السمو الشيوخ، حيث تنافست نخبة المطايا في 14 شوطاً لمسافة 8 كلم، وسط أجواء تنافسية عالية ومستويات أداء مميزة، وتمكنت «مواقف» بشعار هجن الشحانية تحت قيادة المضمر سالم فاران المري من انتزاع لقب أول التحديات للثنايا البكار بتوقيت 12:24:7 دقيقة.

وسجل «شاهين» لـ هجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد زيتون المهيري زمناً قدره 12:27:8 دقيقة، ليفوز بناموس الشوط الثاني للثنايا الجعدان، وفي الشوط الثالث المخصص للثنايا البكار، تفوقت «الماجدة» لـ هجن الشحانية مع المضمر فاران محمد حمد قريع محققة 12:34:9 دقيقة.

وقدم المضمر فاران بن قريع «الماهرة» لهجن الشحانية على قمة الثنايا البكار في الشوط الرابع، وذلك من خلال حصولها على زمن بلغ 12:28:7 دقيقة، وشهد الشوط السابع أفضل توقيت في الفترة الصباحية، حيث حققته «خزامه» المملوكة لـ هجن الشحانية تحت قيادة فاران محمد حمد قريع بلغ 12:17:6 دقيقة.

وتختتم هجن مؤسسات أصحاب السمو الشيوخ صباح ومساء اليوم الأربعاء مشاركتها في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك من خلال تحديات الحول والزمول بمشاركة نخبة المطايا لمسافة 8 كلم، وتنطلق التحديات في الفترة الصباحية من خلال 14 شوطاً، بينما تتجه الأنظار لمواجهة العمالقة في الفترة المسائية والتي ستشهد إقامة 13 شوطاً.