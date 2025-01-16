خالد العميري لـ «البيان»: نجاح بطولة عجمان يناسب ريادة الإمارات في الفروسية

أكد خالد غانم العميري، مدير مربط عجمان، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية الأصيلة التي اختتمت نسختها الـ22 السبت الماضي، أن نجاح بطولة عجمان لجمال الخيل العربية الأصيلة نابع من حرص القيادة الرشيدة لتكون حدثاً مميزاً يناسب ريادة دولة الإمارات في رياضة الفروسية، وحرصها على وجود ومشاركة وإنتاج أنقى سلالات الخيل.

وأوضح العميري أن بطولة عجمان تميزت بوجود طاقم تحكيم من دول مجلس التعاون الخليجي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وانعكس ذلك إيجاباً على تأهيل وتطور الكوادر الخليجية بما عاد بالفائدة عليهم في مشاركاتهم المحلية والدولية.

وأوضح العميري في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن مربط عجمان لا يشارك في البطولة رغم تميزه بأنقى السلالات وحصول خيوله على جوائز محلية ودولية، وذلك بناءً على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، حيث رأى سموه منح الفرصة كاملة للخيول المشاركة من خارج عجمان تحقيقاً لهدف البطولة الأول، وهو إقامتها للخيول الأخرى في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، موضحاً أن مربط عجمان حريص على المشاركة في الاستحقاقات المحلية الأخرى وبطولات عالمية عديدة، ومن أبرز المشاركات الأخيرة التي حقق فيها المربط نتائج متميزة بطولة الجياد العربية التي نظمتها الدولة بمشاركة من دول الخليج ودول أوروبية، وشملت المشاركة جولات عدة قبل أن تختتم في الرياض وحقق فيها مربط عجمان المركز الأول.

وتحدث مدير مربط عجمان عن فوز الخيل «الأريام بنفسجي» العائد لمربط عجمان بجائزة «الواهو للعام 2023»، مشيراً إلى أن الجائزة دولية تحسب لمربط عجمان في اهتمامه بأنقى السلالات وتعكس تميز المربط.

أوضح خالد غانم العميري، بصفته رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية الأصيلة، أن اختيار موقع منطقة «الزوراء» في عجمان مقراً للبطولة جاء من قبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي منذ نسخة العام الماضي، وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تقام فيه البطولة في الزوراء، مشيراً إلى أن النسخة الـ22 شهدت تطوراً واضحاً شعر به الزوار وجمهور البطولة، لا سيما في وجود القرية التراثية التي استمتع بها الجميع وظل الجمهور موجوداً خلال أيام البطولة الثلاثة منذ منتصف النهار حتى المساء.

من جهته، أوضح أحمد الرئيسي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن نجاح النسخة الأخيرة يعود للرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والتوجيهات والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن توجيهات سمو ولي عهد عجمان ظلت متواصلة في ضرورة تطوير البطولة من جميع النواحي منذ ختام نسخة العام الماضي، وأوضح الرئيسي أن التقييم في النهاية متروك للجمهور ومتابعي البطولة، مبيناً أن وجود القرية التراثية هذا العام استقطب جمهور العائلات وزاد من ارتباطهم بالحدث.

ووعد الرئيسي باستمرار تطوير البطولة عاماً بعد الآخر في وجود فريق عمل متجانس لديه بصمة كبيرة من خلال التحضير لأكثر من شهرين قبل انطلاقة البطولة، مؤكداً أن حفل الختام الذي نال إعجاب الحضور تم البدء في تحضيره قبل أكثر من شهر، وخرج بالصورة الزاهية التي تناسب الحدث.