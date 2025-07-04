طالبة تبتكر منظومة ذكية تعزز رياضة الفروسية

في خطوة مبتكرة تعكس وعيها بأهمية التكنولوجيا الحديثة وضرورة تسخيرها في القطاعات المهمة بما فيها رياضة الفروسية، ابتكرت الطالبة الإماراتية سارة الكندي من معهد دبي للتصميم والابتكار منظومة ذكية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة التدريب وتحسين التفاعل بين الفارس والخيل، من خلال استخدام تقنيات ترتكز على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وأوضحت سارة الكندي في حديثها مع «البيان»، أن المنظومة تتكون من نظارة ذكية وسوار ذكي يرتديهما الفارس، مرتبطان بقلادة ذكية تثبت في عنق الخيل، وتعمل هذه الأدوات معاً على رصد المؤشرات الحيوية للطرفين، مثل معدل نبضات القلب، ومعدلات التوتر، إضافة إلى سرعة الخيل، ودرجة استجابة الخيل للفارس أثناء التدريب، هذا إلى جانب تتبع السرعة والاستجابة للأوامر.

وقالت سارة الكندي إنها تهدف من خلال هذا الابتكار إلى توفير منصة تحليل ذكية تساعد المدربين والفرسان على فهم سلوك الخيل وتحسين أساليب التدريب بناءً على بيانات فورية دقيقة، مما يسهم في رفع مستوى الأداء والسلامة الرياضية، لا سيما رياضة الفروسية من منطلق تعزيز الهوية الوطنية ونشر قيم وتقاليد وثقافة المجتمع الإماراتي كنوع من أنواع القوى الناعمة للدولة.

وأشارت سارة الكندي إلى أن المشروع جاء نتيجة شغفها برياضة الفروسية، وأعربت عن رغبتها في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة التراث والرياضة معاً، مؤكدة أن الابتكار يمكن تطويره مستقبلاً ليشمل مسابقات الفروسية، وبرامج إعادة التأهيل للخيل.

وقالت إن شغفها برياضة الفروسية دفعها لابتكار هذه المنظومة الذكية المتكاملة بغرض تطوير علاقة التفاعل بين الفارس والخيل أثناء التدريب، عبر دمج التكنولوجيا القابلة للارتداء بالمؤشرات الحيوية، مما يفتح آفاقاً جديدة في مجال تدريب الخيول وتحسين الأداء الرياضي بشكل علمي وعملي.

وتابعت: «لطالما لفتني التفاهم العميق بين الفارس والخيل، لكنني أدركت أن هذا التفاهم لا يمكن أن يقوم على المشاعر فقط، بل يجب أن يدعم بالبيانات والمعرفة، ومن هنا جاءت فكرة المشروع ليس لجمع البيانات فقط وإنما تحليل العلاقة بين المؤشرات الحيوية للطرفين، بحيث يمكن للمدربين تعديل برامج التدريب بناءً على الحالة البدنية والنفسية لكل من الفارس والخيل معاً».

وأوضحت سارة الكندي أن المنظومة الذكية تسجل البيانات بشكل لحظي، وترسلها إلى تطبيق مخصص عبر البلوتوث أو الواي فاي، حيث يمكن للمدرب والفارس رؤية تحليل لحظي، كما تم تزويد النظارة بخاصية التنبيه البصري والصوتي. وختمت سارة الكندي: «منذ أن كنت طفلة وأنا أتابع هذا العالم المميز وأراقب بشدة كيف يقوم الفارس بالاعتناء بالخيل وتربيته وترويضه، كما كانت تدهشني نظرة الخيل لصاحبه وأشعر بأنه يرد عليه ويكلمه».