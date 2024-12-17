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الفروسية

قلعة الفجيرة الأثرية تستضيف بطولات الفروسية 19 الجاري

شعار البطولة
البيان
شعار البطولة

محمد فضل

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق بطولات الفجيرة للفروسية خلال الفترة من 19 حتى 29 الجاري، بمشاركة نخبة من سلالات الخيول العربية وملاك ومربي إسطبلات الخيول الأصيلة من داخل الدولة وخارجها، وتتضمن بطولات الفجيرة للفروسية 3 مسابقات بدءاً من بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي في الفترة من 19 وحتى 21 الجاري، وبطولة ترويض الخيول في الـ22 منه، وبطولة قفز الحواجز من 27 وحتى 29 الجاري، وذلك بقلعة الفجيرة الأثرية، وستعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء في مكان الحدث.