«الوثبة» تحصد السيف الذهبي لجائزة زايد الكبرى للهجن

اختتمت منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن لعام 2024، أمس، والتي أقيمت فعالياتها على مدار 7 أيام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وبالتزامن مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني الـ53. وشهد معالي الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، اليوم الختامي بحضور جمع غفير من ملاك ومحبي رياضة الهجن بالدولة.

وعانقت «الوثبة» الناموس وأهدت شعار مانع علي حماد الشامسي سيف جائزة زايد الكبرى للهجن، في شوط الحول المفتوح، في أقوى وأهم أشواط الجائزة، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم، بعد أن تألقت بشكل لافت وبسطت سيطرتها التامة على مجريات الشوط منذ البداية وحتى عبورها خط النهاية، بعدما قطعت مسافة الشوط البالغة 6 كلم في زمن قدره 9:01:53 دقائق، مسجلة أفضل توقيت زمني في ختام الجائزة، وبفارق ثانيتين عن «متعبة» بشعار حمد محمد سهيل العامري التي جاءت في المركز الثاني، وأهدت مالكها 2.5 مليون درهم، بينما حلت «قرار» من الهجن القطرية في المركز الثالث، وأهدت مالكها حفيظ سعيد المري الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم.

وشهد اليوم الختامي من جائزة زايد الكبرى للهجن منافسة قوية من أغلب الشعارات المرشحة لنيل الناموس والرموز خلال أشواط الحول والزمول في الفترتين الصباحية والمسائية.

ونجح شعار عبدالله سعيد الظاهري في الفوز بالبندقية في شوط الزمول المفتوح، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون درهم، حيث حلق «ختال» بلقب الشوط وعبر خط النهاية بتوقيت زمني قدره 9:10:78 دقائق، وجاء في المركز الثاني «مدهال» لحفيظ سعيد المري، وثالثاً «الفايز» لمانع علي حماد الشامسي.

وفرض شعار الشامسي أفضليته في يوم الرموز الأغلى، إذ أهدت «اليافل» محمد علي حماد الشامسي ناموس شوط الحول المحليات، ليحصد مالكها السيف الفضي، والجائزة المالية وقدرها مليونا درهم، إذ استطاعت خطف لقب الشوط في الأمتار الأخيرة وعبرت خط النهاية بتوقيت 9:05:62 دقائق، بفارق أجزاء من الثانية عن «مصيحة» لمانع علي حماد الشامسي التي لم تتمكن من الحفاظ على صدارتها وخسرته في النهاية، بينما حلت «طموح» لمسلم مبارك العامري في المركز الثالث.

وذهب رمز الزمول المحليات إلى «مزيان» بشعار مانع علي حماد الشامسي الذي حصد شداد الشوط والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعد أن فاز بالمركز الأول بتوقيت زمني قدره 9:11:45 دقائق، بعد منافسة قوية مع «ضاري» لمحمد سلطان مرخان الكتبي الذي حل ثانياً، أما المركز الثالث فكان من نصيب «العابر» لمحمد عتيق زيتون المهيري.

وفي أشواط فئة الإنتاج، التي أقيمت في الفترة الصباحية، نجحت «السرية» بشعار محمد سيف مبارك الخييلي في إهداء مالكها خنجر الحول المحليات الإنتاج، بينما حصد شعار سيف مصبح بن مطر الخييلي بندقية الزمول المحليات الإنتاج بعد فوز «شاهين» بلقب الشوط والمركز الأول، فيما حلقت «مطفية» لساري بلوش المزروعي بناموس وخنجر الحول المهجنات لفئة الإنتاج، أما رمز الزمول المهجنات الإنتاج فكان من نصيب «مبلش» لحمد جار الله حسين البريدي.

وتوج الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، الفائزين بالرموز الغالية عقب ختام المنافسات، وسط حضور كبير من ملاك ومحبي الهجن.