60 خيلاً في الأمسية الثانية بـ«جبل علي»

سيكون عشاق وجمهور الفروسية على موعد اليوم مع تنافس قوي بين 60 خيلاً في مهرجان السرعة للأمسية الثانية لمضمار جبل علي ابتداءً من الساعة الثانية إلا ربعاً موعد انطلاقة الشوط الأول ويستمر التنافس على مدار 7 أشواط، بمشاركة نخبة من الخيول، وأكملت إدارة المضمار كافة الترتيبات والتسهيلات لاستقبال الجمهور منذ وقت مبكر، لا سيما بعد النجاح الكبير والحضور الجماهيري المعتبر في الأمسية الأولى قبل أسبوعين، وأكد محمد الأحمد، مدير المضمار، حرصهم التام على استمرار العمل التنظيمي بذات الصورة الزاهية التي خرج بها السباق الأول في المضمار الأصفر.

يقام الشوط الأول على كأس بورشه لمسافة 1400 متر مخصص للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 9 خيول من أبرزها «شروق الوثبة» و«راجي الوثبة» لـياس للسباقات و«إيه إف ليث» و«إي إف كالنور» لـخالد النابودة، و«برجة» و«صوت السلام» لـخليفة مطر النيادي، وتم تخصيص 50 ألف درهم جوائز نقدية للفائزين في الشوط الأول.

وينطلق الشوط الثاني على كأس الشعفار للاستثمار ستيكس لمسافة 1200 متر في الثانية والربع ظهراً بمشاركة 10 خيول بينها «غرانتد وِش» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «أطوال» و«غالب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، هما «أطوال» و«غالب» و«ويلكم دريم» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، خصصت 60 ألف درهم جوائز نقدية لهذا الشوط.

4 خيول

وتتنافس 4 خيول في الشوط الثالث على جائزة خيول عمر السنتين وهي «غالانت بليد و«ماتشابل» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و«رماي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«نداوي» لنقابة بورسلي للسباقات، تبلغ مسافة الشوط 1200 متر بجوائز 60 ألف درهم.

الشوط الرابع، سبرينت هانديكاب ستيكس لمسافة 1000 متر بمشاركة 12 خيلاً من بينها «مرسوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و5 خيول تعود لنقابة بورسلي للسباقات هي «صنديد» و«دافي لامب» و«شنغهاي سيتي» و«إمبريزون» و«كوين موناكو»، خصصت جوائز نقدية للفائزين 84 ألف درهم.

الشوط الخامس على كأس شادويل ستيكس أقوى أشواط الأمسية لمسافة 1400 متر بجوائز 96 ألف درهم يشترك فيه 6 خيول بينها «رصاص» لـسكاي للسباقات و«حاسم» العائد لـراشد الشحي وتوفيق محمد و«كيب بالاس» لـخليفة مطر النيادي.

يقام الشوط السادس على كأس سبيد فيست برعاية مضمار جبل علي لمسافة الميل «1600 متر» بجوائز 72 ألف درهم بمشاركة 11 خيلاً على رأسها «كيبو ميساكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الرائد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «منتصر» لـعبد الله المنصوري، «صارم» لـمحمد أحمد السبوسي.

وتختتم الأمسية بشوط كأس المشرق لخدمات الري مسافة 1950 متراً بجوائز 68 ألف درهم بمشاركة 8 خيول من بينها «ريجال جاليري» و«برينسيدنت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، «الوريث» لـعبدالله النابودة، «دانيان» لأحمد عبيد النيادي.