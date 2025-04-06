«هت شو» يهدي قطر لقبها الأول في كأس دبي العالمي

أهدى «هت شو» قطر أول ألقابها في بطولة كأس دبي العالمي، شوط الـ 12 مليون دولار برعاية «طيران الإمارات»، في ختام أمسية النسخة 29 بعد منافسة مثيرة وقوية حسمها الجواد القطري بفارق نصف الطول عن منافسه الأمريكي «ميكستو»، وجاء الفوز بعد انطلاقة قوية للخيول الـ 11 المشاركة على المضمار الرملي وفقاً لتكتيك متباين في توزيع السرعات خلال مسار السباق البالغة مسافته 2000 متر، وتبدلت المراكز بين الخيول خلال مسار السباق ولم تتضح معالم المقدمة إلا في آخر 200 متر، التي كانت أكثر إثارة بين 3 خيول، ونجح «هت شو» في حسم النتيجة بفضل براعة الفارس فلورانت جيرو، وفقاً لخطة المدرب براد كوكس، ليصل إلى خط النهاية في 2:03:50 دقيقة، متقدماً بفارق 11 جزءاً من الثانية ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني «ميكستو»، فيما حل في المركز الثالث الحصان الياباني «فوريفر يانغ».

وأكد علي الكبيسي، مدير سباقات في «وذنان ريسنج» أن فوز الجواد «هيت شو» ممثل قطر بالسباق الرئيسي لكأس دبي العالمي، منحه شعوراً لا يوصف بعد المنافسة القوية في أهم أشواط السباق، خصوصا وأنها المرة الأولى التى يشارك فيها الجواد خارج الأراضى الأمريكية. وأوضح أن الجمهور توقع فوز الجواد، وبالنسبة لي فقد كنت واثقاً من المنافسة، مع علمي أن الشوط الرئيس يجتذب أقوى وأفضل الخيول.

وبسؤاله عن هدوئه قبل وأثناء انطلاق الشوط الرئيسي في ظل مشاركة «هيت شو» أوضح أنه أمر طبيعي لأن لا فائدة من التشنجات والانفعالات، خصوصاً مع شعوره بأن الجواد قادر على الصدارة وتحقيق الفوز.

وقال: إن البوابة رقم 7، تعتبر بمثابة فال حسن لنا، إذ سبق وفزنا انطلاقاً من هذه البوابة أكثر من مرة. وأشار الكبيسي إلى أن «هيت شو» تم إعداده وتأهيله للمشاركة في السباقات الكبرى على مستوى العالم مثل كأس دبي العالمي.

وتوزعت ألقاب النسخة 29 لكأس دبي العالمي 2025 بين 5 دول، أبرزها فوز قطر بلقب الشوط الأغلى في ختام الأمسية «الشوط التاسع» على كأس دبي العالمي، فيما حققت الإمارات لقبين في الشوط الثاني «كأس دبي الذهبي» وبطولة «دبي غولدن شاهين» في الشوط السادس، وذهبت 3 ألقاب لليابان ابتداء من الشوط الخامس في بطولة «ديربي الإمارات»، وفي الشوط السابع بطولة «دبي تيرف» والشوط الثامن بطولة «لونجين دبي شيماء كلاسيك»، فيما حققت أمريكا لقبين ابتداء من الشوط الأول في بطولة «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة والشوط الثالث في بطولة «جودلفين للميل»، ونالت إيرلندا لقب الشوط الرابع في بطولة «القوز للسرعة».





