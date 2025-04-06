«راغينغ تورنت» يحتفظ لأونيل باللقب.. والفوز الـ 24 لديتوري

ضرب الحصان الأمريكي «راغينغ تورنت» أكثر من عصفور في فوزه بلقب بطولة «جودلفين للميل» في الشوط الثالث للنسخة 29 لكأس دبي العالمي، حيث منح المدرب والفارس أرقاماً مهمة في مشاركتهما هذا العام، أهم هذه الأرقام أنه احتفظ للمدرب دووغ أونيل بلقبه في هذه البطولة التي حققها أونيل في النسخة 28 العام الماضي مع الحصان الأمريكي «تو ريفرز أوفر».

وامتدت مزايا فوز «راغينغ تورنت» للفارس فرانكي ديتوري الذي وصل بهذا الفوز للتتويج الـ 24 في تاريخ مشاركاته في الحدث العالمي منها 8 مرات في بطولة «جودلفين للميل».

رقم قياسي

وعلق ديتوري على الفوز قائلاً: إنه حصان رائع، قام بالمطلوب، أنت بحاجة إلى حصان يقود كما فعل «راغينغ تورنت»، كان سريعاً في البداية، لم أكن أريد الانطلاق بسرعة مبكراً ونجحنا في تحقيق المطلوب في آخر الأمتار.

وقال ديتوري، متأملاً رقمه القياسي في دبي: ثمانية ألقاب في بطولة جودلفين للميل، إنه رقم قياسي مذهل، أعتقد أنه من الإنصاف القول إنني نشأت هنا في دبي.

واختتم ديتوري: إنه لأمر رائع أن أعود وأفوز، وآمل أن أتمكن من الفوز بكأس العالم مرة أخرى، وأن يحدث ذلك في النسخة المقبلة من الحدث.