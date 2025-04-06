«أدماير دايتونا» يمنح اليابان لقب «ديربي الإمارات»

افتتح «أدماير دايتونا» انتصارات الخيول اليابانية في النسخة 29 لكأس دبي العالمي من خلال الشوط الخامس المخصص للخيل المهجنة عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1900 متر في المضمار الرملي برعاية «جميرا» بمجموع جوائز مليون دولار، مانحاً مالكه جنكو كوندو لقب بطولة «ديربي الإمارات» وجاء الفوز تحت إشراف المدرب يوكيهيرو كاتو بقيادة الفارس كريستوفر لومير الذي قطع المسافة في 1:59:13 دقيقة بعد تنافس قوي مع صاحبي المركزين الثاني والثالث حسمه الحصان الياباني بفارق أنف فقط وحل بعده الحصان البريطاني «هارت أوف أونر» فيما حل حصان ياباني آخر في المركز الثالث هو «دون إن ذا مود».