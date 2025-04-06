«كاميرا النهاية» تحسم فوز «سول راش» بلقب «دبي تيرف»

احتاج حسم لقب بطولة «دبي تيرف» في الشوط السابع موانئ دبي العالمية وجائزته 5 ملايين دولار، العودة إلى كاميرا خط النهاية لحسم النتيجة التي فاز بها الحصان الياباني «سول راش» لمالكه تاتسو إيشكاوا في السباق الذي أقيم في المضمار العشبي لمسافة 1800 متر، وجاء الفوز تحت إشراف المدرب ياسوتوشي إيكي وقيادة الفارس كريستيان ديمورو، وحل في المركز الثاني حصان هونغ كونغ «رومانتيك وارير» الذي نافس بقوة حتى خط النهاية، فيما حل حصان الإمارات «ملجوم» في المركز الثالث.

وجاء فوز «سول راش» متطابقاً لترشيحات «البيان» وتوقعاتها بقيادته للخيول في بطولة «دبي تيرف».