«دبي فيوتشر» يهدي جودلفين «كأس دبي الذهبي»

ظفر «دبي فيوتشر» لجودلفين بلقب «كأس دبي الذهبي»، محققاً أول لقب في الأمسية للإمارات، في الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة عمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 3200 متر، على المضمار العشبي، برعاية الطاير للسيارات، وبمجموع جوائز نقدية مليون دولار، وجاء الفوز بعد منافسة قوية، انتزع فيها «دبي فيوتشر» اللقب بأقصى سرعة في آخر الأمتار، متخطياً أصحاب المقدمة، وتفوق عليهم في خط النهاية بفارق طوليين وربع الطول عن أقرب منافسيه، قاطعاً المسافة في 3:21:50 دقائق، تحت إشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، وبقيادة الفارس سلفستر دي سوسا، وحل في المركز الثاني الحصان الفرنسي «دبل ميجور»، فيما احتل الحصان البريطاني «إبيك بويت» المركز الثالث.



