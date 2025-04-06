«فيرست كلاس» يحقق لقب دبي كحيلة كلاسيك

عبر «فيرست كلاس» عن اسمه مستهلاً انتصارات الأمسية بتصدره الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر 5 سنوات وما فوق، على لقب بطولة «دبي كحيلة كلاسيك» برعاية «زعبيل فيد» بمجموع جوائز نقدية مليون دولار، مهدياً مالكه ديبورا ميهالوف اللقب، بعد منافسة قوية ومثيرة في الأمتار الأخيرة لمسار السباق الرملي مع صاحب المركز الثاني «تلال الخالدية»، ونجح «فيرست كلاس» في حسم النتيجة لصالحه بإشراف المدرب دووج واتسون وبقيادة الفارس كونور بيسلي في آخر 10 أمتار، قاطعاً مسافة الـ2000 متر في 2:12:65 دقيقة متقدماً بـ3 أرباع الطول عن تلال الخالدية من إسطبلات الخالدية السعودية، فيما جاء «مُبيد» لإسطبلات الريف في المركز الثالث.