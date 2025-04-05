محمد بن راشد: أبارك لقطر ولأخي الشيخ تميم الفوز بكأس دبي العالمي للخيول

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لقطر وللشيخ تميم بن حمد آل ثاني الفوز بكأس دبي العالمي للخيول.

ودون سموه في حسابه على منصة " إكس" : " ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول .. بمشاركة أفضل 100 خيل في العالم .. ومجموعة من أفضل الفرسان وملاك الخيول من قارات العالم الخمس وحضور 65 ألف متفرج ".

وأضاف سموه " أبارك لقطر ولأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الفوز بشوط السباق الرئيسي في كأس دبي العالمي للخيول عبر الجواد "هت شو" ".

وتابع سموه " ونبارك لأصحاب الخيول والفرسان أجمل ليلة من سباقات الخيل العالمي".

وأضاف سموه " ونبارك لدولة الإمارات هذا الحدث الاستثنائي الذي تم نقله بشكل مباشر لأكثر من 170 دولة حول العالم ".

وختم سموه "نلقاكم العام القادم على خير وبخير بإذن الله".