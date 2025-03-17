خيول أحمد بن راشد تتألق في ختام موسم «جبل علي»

حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «رباعية» غالية في السباق الختامي لمضمار جبل علي من بينها الفوز بلقب الشوط الرئيس على لقب بطولة جبل علي ستيكس، وبدأت الرباعية عبر «أرياف» في الشوط الثالث ثم «ساداتي» و«صائد» و«رغيب» في الخامس والسادس والسابع على التوالي، واشتمل ختام الموسم على 7 أشواط ابتداءً بشوط الخيول العربية الأصيلة، بحضور جماهيري كبير يتقدمه عدد من المسؤولين على رأسهم المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل ومحمد الأحمد مدير مضمار جبل علي.

الشوط الأول

وتمكن «إيه إف مخرج» من الظفر بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، مهدياً كأس الوثبة ستاليونز إلى مالكه خالد النابودة، قاطعاً مسافة 1950 متراً في 2:10:20 دقيقة بفارق رأس عن أقرب منافسيه تحت إشراف المدرب ارنست اورتيل وقيادة الفارس راي داوسون، وحل في المركز الثاني «جولدن ييرز» فيما حل «إي إف أستاذا» ثالثا.

الشوط الثاني

وظفر «النصيب» لمحمد عبدالله الشحي بصدارة الشوط الثاني المخصص للخيل المهجنة عمر 3 سنوات وما فوق على كأس الشعفار للاستثمار لمسافة 1200 متر، ونجح في قطع المسافة في 1:11:31 دقيقة تحت إشراف المدرب مصبح المهيري وبقيادة دانييل تودهوب بفارق طول ونصف الطول عن «زوايا» فيما حل «تولي» في المركز الثالث.

وأهدت «أرياف» لقب الشوط الثالث المخصص للمهرات عمر 3 سنوات إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بعد أن قطعت مسافة 1400 متر في 1:26:28 دقيقة تحت إشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة راي داوسون، بفارق نصف طول عن «تسواهن» فيما جاءت «لا سينورا» في المركز الثالث.

ونال «رافد» لقب الشوط الرابع المخصص للمهور عمر 3 سنوات لمسافة 1400 متر، مهدياً كأس «الوصل كلاسيك» إلى مؤسسة آر آر آر للسباقات تحت إشراف المدرب دووج واتسون وبقيادة كونور بيسلي، وجاء الفوز في 1:25:61 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «دون فاكارو» فيما حل «يا مرحب ملايين» ثالثاً.

وأضاف «ساداتي» فوزاً ثانياً لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بعد تصدره الشوط الخامس على كأس جبل علي كلاسيك برعاية طيران الإمارات لمسافة 1400 متر بإشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس راي داوسون، حيث وصل إلى خط النهاية في 1:24:63 دقيقة بفارق 3 أطوال عن «راوي» فيما جاء «ذا كامدن كولت» ثالثاً.

الشوط السادس

وواصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تألقها في السباق الختامي محققة الفوز بالشوط الرئيس «السادس» لمسافة 1950 على لقب جبل علي ستيكس بعد تنافس قوي ومثير حسمه «صائد» في 1:58:49 دقيقة تحت إشراف مايكل كوستا وقيادة راي داوسون، متقدماً بفارق طولين عن «بيس نوت»، فيما جاء «اليابري» ثالثاً، وبلغت جائزة هذا الشوط نصف مليون درهم برعاية «أي آر إم».

الشوط الأخير

واختتمت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، انتصاراتها القوية بالظفر بلقب الشوط الأخير «السابع» على كأس بنك دبي التجاري ستيكس لمسافة الميل «1600 متر»، حيث نجح «رغيب» في الوصول لخط النهاية في 1:37:90 دقيقة تحت إشراف المدرب مايك كوستا وقيادة راي داوسون متقدماً بفارق طولين ونصف الطول عن «ديلوريان»، فيما جاء «الجنوب» ثالثاً.

كما حقق الفارس راي داوسون خماسية في السباق الختامي، أمس، حيث ظفر بالمركز الأول مع خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في انتصاراتها الأربعة في الأشواط، الثالث والخامس والسادس والسابع، فيما فاز بلقب الشوط الأول أيضاً مع خيل خالد النابودة.

من جانبه، هنأ فيصل الشعفار، العضو المنتدب للشعفار للاستثمار راعية الشوط، عشاق الفروسية ورواد مضمار جبل علي، بمناسبة ختام موسم المضمار العائلي 2024 ـ 2025، جاء ذلك عقب تتويجه الفائزين بالشوط الثاني للسباق الختامي لمضمار جبل علي.

وامتدح الشعفار، الأجواء المثالية التي أقيمت فيها سباقات الموسم الحالي بما فيها آخر سباقين خلال شهر رمضان الكريم، موضحاً أن اللجنة المنظمة نجحت في إخراج الموسم بشكل مميز، مشيداً في الوقت نفسه بمستوى التنافس والحضور الجماهيري مما كان له أوقع الأثر في هذا النجاح.