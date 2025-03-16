محمد الأحمد: تنوع الفعاليات وراء نجاح موسم «جبل علي»

رفع محمد الأحمد مدير مضمار جبل علي، أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار بمناسبة ختام موسم السباقات في المضمار العائلي بشكل مميز نال الرضا والإعجاب من عشاق ومحبي الفروسية ورواد المضمار الأصفر على وجه التحديد، مشيراً إلى النجاح الذي ظل يتحقق في مضمار جبل علي، جاء بفضل دعم وتوجيهات سموه، كما قدم الشكر إلى المهندس محمد سعيد الشحي مدير عام مكتب سموه، مدير سباقات سموه، مشيداً باللجنة المنظمة العليا وأعضائها أحمد الشحي، يحيى الجسمي، محمد خميس المهيري.

وقال الأحمد: تنوع الفعاليات في مضمار جبل علي كان نتاج أفكار الجميع، ومن بين هذه الأفكار تم إضافة ساحة التسريج هذا الموسم واستحداث منطقة جديدة لرواد المضمار في الناحية المقابلة للمنصة، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تخطط دائماً لتطوير الفعاليات بما يناسب خصوصية مضمار جبل علي بعيداً عن أي تقليد للمضامير الخارجية، مؤكداً امتداد التعاون مع مضامير عريقة خارج الإمارات في إنجلترا وأيرلندا بهدف تبادل الأفكار، وتنفيذ كل ما من شأن يطور السباقات، مثل مضمار نيوبري ومضمار كورا، وقال إن مضمار جبل علي يفخر بنقل بعض الأفكار إلى مضامير عالمية.

وأثنى الأحمد، على مستوى النجاح للسباقين اللذين أقيما في نهاية الموسم خلال شهر رمضان الكريم، موضحاً أن التجربة كانت ناجحة من الموسم الماضي، وفي هذا الموسم تجسد النجاح في الحضور الجماهيري الكبير والمتابعة الدقيقة للفعاليات.