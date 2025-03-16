مضمار جبل علي يودع موسمه اليوم

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم «الأب الروحي» لمضمار جبل علي، يختتم المضمار الأصفر «فعاليات موسم سباقاته للموسم الحالي 2024 - 2025»، حيث ينظم اليوم الأمسية الختامية التي تبدأ من الثالثة إلا الربع وتشتمل على 7 أشواط، خصص 6 منها للخيول المهجنة الأصيلة، والشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ قيمة إجمالي الجوائز المالية التي رصدت للمهرجان الختامي 1.4 مليون درهم.

وأكملت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في المضمار الأصفر، كل الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بانطلاق السباق الأخير، وتقدمت بدعوة لحضور الأمسية الختامية وتجمع أهل الخيل على الإفطار الذي سيقام بعد أمسية السباق في مضمار جبل علي.

وتستهل الأمسية بسباق «كأس الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق «تكافؤ»، لمسافة 1950 متراً، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم. ويقام الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب الشعفار للاستثمار البالغ إجمالي جوائزه المالية 96 ألف درهم، للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق.

وتتنافس نخبة المهرات في سن 3 سنوات فقط في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب جبل علي ديستاف «شروط» البالغ إجمالي جوائزه المالية 200 ألف درهم. وخصص الشوط الرابع لمسافة 1400 متر للخيول في سن 3 سنوات فقط، تتنافس على لقب الوصل كلاسيك «شروط» البالغ إجمالي جوائزه المالية 200 ألف درهم.

ويشهد سباق «جبل علي كلاسيك» في الشوط الخامس، لمسافة 1400 متر والبالغ إجمالي جوائزه المالية ربع مليون درهم مشاركة نخبة من الخيول، يتقدمها «ساداتي»، «سيلفر جوبيلي» و«ذا كوميدي كولت». ويدافع الجواد «داراميثوس» عن اللقب الذي حققه موسم 2023 - 2024، في الشوط السادس والرئيس «جبل علي ستيكس» للخيل المهجنة الأصيلة لفئة «قوائم»، لمسافة 1950 متراً والبالغ إجمالي جوائزه المالية نصف مليون درهم.

ويدخل بقوة دائرة المنافسة على اللقب، نجوم المضمار الأصفر أبرزها الجواد «الهزيم»، الذي يسعى لقلب الطاولة على غريمه «داراميثوس» و«صائد» الفائز في هذه المسافة بالإضافة إلى «كنج أوتومان» وصيف السباق في العام الماضي، والمفاجآت قد تحدث من «بيز نوت». ويختتم الحفل بالشوط السابع لمسافة 1600 متر على لقب بنك دبي التجاري ستيكس البالغ إجمالي جوائزه المالية 84 ألف درهم، وخصص لخيول التكافؤ في سن 3 سنوات فما فوق.