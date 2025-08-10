«ماركيزا» لجودلفين بطل جائزة نادي دبي لسباق الخيل

خطف «ماركيزا» لجودلفين، جائزة نادي دبي لسباق الخيل «بري دبي ريسنغ كلوب»، للفئة الثالثة لمسافة 2500 متر، على مضمار دوفيل بفرنسا، يوم أمس، محققاً أول انتصار له في سباقات الفئات المصنفة، تحت إشراف المدرب أندريه فابر، وبقيادة الفارس كريستيان ديمورو.

وتصدر «ماركيزا» السباق، قبل أن يتقدم «سيفيناز نايت» بفارق واضح، بعد أول 600 متر، ليتقدم بعدها «سيمكا ميلي» للركض بجانب «ماركيزا» عند مغادرة المسار الخلفي، فيما اضطر ممثل جودلفين لتأجيل انطلاقته، بعدما وجد نفسه محاصراً قبل آخر 300 متر من خط النهاية.

وقاد كريستيان ديمورو الجواد عبر مسار جريء، بمحاذاة السياج الداخلي، عند دخول الفيرلونغ الأخير «آخر 200 متر»، ليستجيب «ماركيزا» ببسالة، وينتزع الصدارة قبيل خط النهاية، محققاً الفوز بزمن قدره 2.41.46 دقيقة، بفارق أقل من رقبة عن «سيمكا ميلي»، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف إيه دي ميول.