«لهفتي» بطل الشوط الخامس في مضمار جبل علي

استمتع عشاق الفروسية في مضمار جبل علي مساء أمس، بمهرجان رمضاني استثنائي في السباق العاشر لموسم المضمار الأصفر، وسط حضور جماهيري كبير وعدد من المسؤولين يتقدمهم المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل ومحمد الأحمد مدير المضمار، واشتمل السباق على 7 أشواط ابتداءً من شوط الخيول العربية الأصيلة، ثم 6 أشواط أخرى.

الشوط الأول

أهدى «زعيم» أول ألقاب الأمسية إلى ياس للسباقات بعد تصدره الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 تحت إشراف المدرب إيريك ليمارتنيل وقيادة الفارس جول موبيان محققا كأس الوثبة ستاليونز في زمن قدره 2:02:47 دقيقة بعد منافسة قوية ومثيرة حسمها في الأمتار الأخيرة متقدماً بفارق 3 أرباع الطول فقط عن «إيه إف الزاهي» لخالد النابودة وجاء في المركز الثالث «إيه إف العبادي» لنفس المالك.

الشوط الثاني

كان «كينغز فاونتين» في الموعد عندما حصل على لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر محققاً كأس مجموعة بن دسمال ستيكس مهدياً اللقب لـ سكاي للسباقات تحت إشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي، بعد أن قطع المسافة في 1:26:96 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «ثندر دي أورو» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، فيما جاء «نوراتو» من مربط غوارا ديل سور في المركز الثالث.

الشوط الثالث

نجحت المهرة «فلاما صنشاين» في الظفر بلقب الشوط الثالث مهدية كأس «النايفات ستيكس» لملاكها مايكل هيلاري ونيجار بيرك وماري روز كونولي تحت إشراف المدرب بوباب سيمار وبقيادة الفارس تاج أوشي محققة زمناً قدره 1:28:48 دقيقة بفارق كبير وصل 6 أطوال ونصف الطول عن «ديفاسا» لـ«ستد تروفيلي» صاحبة المركز الثاني، فيما جاءت «أرياف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث.

الشوط الرابع

حقق «أفريكا كاندي» المركز الأول في الشوط الرابع المخصص للأمهار لمسافة 1400 متر مهدياً كأس «النوايف ستيكس» إلى مالكه محمد الدبيبة تحت إشراف المدرب مصبح المهيري وبقيادة الفارس سلفستر دي سوسا في زمن قدره 1:26:93 دقيقة بفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «دون فاكارو» لـ سكاي للسباقات فيما حل «الفريق» من سكاي للسباقات أيضاً في المركز الثالث.

الشوط الخامس

انتزعت إسطبلات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الخامس بعد منافسة قوية بسط فيها الجواد «لهفتي» سيطرته في الأمتار الأخيرة على المركز الأول لينال كأس«تاترسيلز» تحت إشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس كونور بيسلي، قاطعاً مسافة 1200 متر في 1:13:65 دقيقة بفارق رقبة عن «غواراني» من مزرعة ثري شيمنيز فيما جاء «اوشن رانر» لـ راشد الشحي وتوفيق محمد وسعيد محمد الشحي ثالثاً.

الشوط السادس

ظفر «ماونت كوشتشكو» من سكاي للسباقات بلقب الشوط السادس وكأس مضمار نيوبري، تحت إشراف المدرب جوليو اولاسكواجا وقيادة باتريك دوبس، قاطعاً مسافة 1600 متر في 1:37:69 دقيقة بفارق طول واحد عن «رغيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم فيما جاء «لارش» لـ ناصر عسكر ثالثاً.

الشوط السابع

تألقت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الشوط الختامي «السابع» لمسافة 1950 متراً، حيث سيطرت على المراكز الثلاثة الأولى بوصول «بيس نوت» لخط النهاية في 1:58:71 دقيقة تحت إشراف المدرب مايكل كوستا وبقيادة باتريك دوبس متقدماً بفارق طول ونصف عن «الهزيم»، ثم جاء «صائد» في المركز الثالث.