«مهرجان رمضان» في مضمار جبل علي اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم «الأب الروحي» لمضمار جبل علي، أكملت اللجنة المنظمة، كافة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بانطلاق السباق العاشر للموسم 2024 - 2025 بالمضمار العائلي، والمقرر انطلاقته في الثالثة إلا ربعاً بعد ظهر اليوم، بمشاركة 81 خيلاً، ويحمل مسمى «مهرجان رمضان»، وخصصت اللجنة المنظمة مبلغ 616 ألف درهم جوائز نقدية للفائزين، تتألف الأمسية العاشرة في موسم مضمار جبل علي من 7 أشواط خصص 6 منها للخيول المهجنة الأصيلة، فيما خصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة.

ويقام الشوط الأول على كأس الوثبة «ستاليونز» للتكافؤ لمسافة 1800 متر، وتبلغ مجموع جوائزه 80 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً أبرزها «جيم» بإشراف عبدالله الحمادي وبقيادة دانييل تودهوب، «مروان الوثبة» بإشراف جان كلود بيكو وبقيادة قيس البوسعيدي، «أيه أف الزاهي» بإشراف إرنست أورتيل وقيادة تاج أوشي، وربما تأتي المفاجأة من «كويان دي كارير» بإشراف سالم المرر ويقوده الفارس ياسر العامري.

وخصص الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة لمسافة 1400 متر، بجوائز 60 ألف درهم بمشاركة 16 خيلاً تتنافس على لقب «مجموعة بن دسمال ستيكس»، ومن أبرز الخيول المشاركة في الشوط «نوكنان» بإشراف مايكل كوستا وقيادة راي داوسون، «هوم فروم هوم» بإشراف إسماعيل محمد وقيادة ساندرو بايفا، «نوراتو» بإشراف جوليو أولاسكواجا وقيادة سلفستر دي سوسا، «كينج فاونتين» بإشراف أحمد بن حرمش وقياد كونور بيسلي.

وتبدأ الإثارة في الشوط الثالث المخصص للمهرات، على لقب سباق «النايفات ستيكس»، للخيل المهجنة الأصيلة «حسب العمر والنتائج» لمسافة 1400 متر، بمشاركة 9 مهرات تتنافس على جوائز مالية 100 ألف درهم، ويتوقع أن تقود الصدارة «فلاما صن شاين» بإشراف بوبيت سيمار وبقيادة تاج أوشي، ورفيقتها في الإسطبل المهرة «سلسبيل برنسيس» بقيادة باتريك كوسجراف، والمهرة «روبي هاميلتون» بإشراف دووج واتسون وبقيادة سام هتشكوت.

تخصيص

وخصص الشوط الرابع لسباق «النوايف ستيكس»، للأمهار المهجنة الأصيلة «حسب العمر والنتائج» لمسافة 1400 متر، بمشاركة 8 خيول تتنافس على جوائز مالية 100 ألف درهم، ويتصدر قائمة المرشحين «نهاش» بإشراف مايكل كوستا وقيادة راي داوسون، «أفريكان كاندي» بإشراف مصبح المهيري وبقيادة سيلفستر دي سوسا، «كازينو باي» بإشراف بوبيت سيمار وبقيادة تاج أوشي.

الشوط الخامس على «كأس تتار سالز»، لمسافة السرعة 1200 متر، بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز مالية 84 ألف درهم، ويتوقع أن يقود الصدارة «الصايل»، بإشراف مايكل كوستا وبقيادة راي داوسون، ورفيقته في الإسطبل «لهفتي» بقيادة كونور بيسلي، «لوريلي» بإشراف جوليو أولاسكواجا بقيادة جيم كرولي، وربما تأتي المفاجأة من «قوراني» بإشراف بوبيت سيمار وبقيادة تاج أوشي.

ويقام الشوط السادس على كأس مضمار نيوبري لمسافة 1600 متر تكافؤ، بمشاركة 11 خيلاً متقاربة المستوى في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 96 ألف درهم، ويتصدر قائمة المرشحين «لارش» بإشراف مصبح المهيري وبقيادة سيلفستر دي سوسا، «لا سدود» بإشراف بوبيت سيمار وبقيادة جيم كرولي، «هوم برو» بإشراف مايكل كوستا وبقيادة راي داوسون، ورفيقه في الإسطبل الجواد «رقيب» بقيادة كونور بيسلي.

ويشهد الشوط السابع الختامي سباق «بنك دبي التجاري ستيكس» لمسافة 1950 متراً، بمشاركة 8 خيول تتنافس على جوائز مالية 96 ألف درهم، ومن أبرز المرشحين في الشوط «تينبوري ويلز» بإشراف سالم بن غدير وقيادة بيرناردو بينيرو، «برنس رووز» بإشراف بوبيت سيمار وبقيادة تاج اوشي، ورفيقه في الإسطبل الجواد «أريبيان تل» بقيادة أندرو سلاتري.