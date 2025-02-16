«رويال كوماندو» و«قريب» يحققان بطولتي السرعة والميل

استمتع جمهور غفير بسباقات الأمسية التاسعة لموسم مضمار جبل علي للفروسية، مساء أول من أمس، في «يوم الأزياء» بحضور عدد من المسؤولين، يتقدمهم المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد، مدير المضمار، وبلغت الإثارة ذروتها في الشوطين الرئيسيين الخامس والسادس، استهل الانتصارات «التيبر» بفوزه بلقب شوط الخيول العربية الأصيلة، فيما تصدر «مرسال» شوط «طيران الإمارات» ونال «إنر سيتي» لقب شوط «الشعفار للاستثمار»، وظفر «دبي» بلقب شوط السرعة الرابع، وذهب لقب بطولة جبل علي للسرعة إلى «رويال كوماندو» في الشوط الرئيس الخامس، فيما توج «قريب» بلقب بطولة جبل علي للميل في الشوط الرئيس السادس، واختتم انتصارات السباق «السيف» في الشوط السابع، وحقق المدرب الوطني مصبح المهيري ثلاثية قوية في 3 أشواط للسباق «الثاني، الثالث، السادس»، كما حقق الفارس سلفستر دي سوسا ثلاثية أيضاً في الأشواط «الثاني، السادس والسابع».

الشوط الأول

حقق «التيبر» لمالكه سعود علي الظاهري لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر لينال كأس الوثبة ستاليونز تحت إشراف المدرب إبراهيم الحضرمي وقيادة الفارس حامد البوسعيدي بعد أن قطع المسافة في 1:35:81 دقيقة، حلق «مرسال» للوكل كريتر رسينج بكأس طيران الإمارات بعد أن ظفر بلقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر في بداية أشواط الخيول المهجنة تحت إشراف المدرب مصبح المهيري وبقيادة سلفستر دي سوسا، حيث وصل إلى خط النهاية في 1:24:84 دقيقة، ونجح «إنر سيتي» لخليفة بن دسمال في بسط سيطرته متربعاً على صدارة الشوط الثالث لمسافة 1200 متر لينال كأس الشعفار للاستثمار تحت إشراف المدرب مصبح المهيري وبقيادة الفارس دانيال تودهوب في 1:12:96 دقيقة.

الشوط الرابع

نال «دبي» لمالكه فيصل محمد القحطاني لقب الشوط الرابع، شوط السرعة لمسافة 1000 متر برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة تحت إشراف المدرب بوبات سيمار وبقيادة تاج أوشي محققاً زمن قدره 59:05 ثانية.

وتمكن «رويال كوماندو» من الظفر بلقب بطولة جبل علي للسرعة – الجولة الثالثة من سلسلة الإمارات لسباقات السرعة – بتصدره الشوط الخامس «الرئيس» لمسافة 1000 متر البالغ مجموع جوائزه نصف مليون درهم، مهدياً البطولة إلى مالكه زياد كلداري تحت إشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس برناردو بينيرو محققاً زمن قدره 58:92 ثانية، وتسلم الجائزة أحمد زياد كلداري مع المدرب بن غدير والفارس بينيرو من محمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي.

ظفر «قريب» بلقب الشوط الرئيس الآخر «السادس» البالغ مجموع جوائزه 700 ألف درهم، محققاً بطولة جبل علي للميل لمسافة الـ 1600 متر مهدياً اللقب الغالي إلى مالكه أبو بكر كادورا تحت إشراف المدرب مصبح المهيري وبقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا في زمن 1:37:19 دقيقة بعد منافسة قوية في الأمتار الأخير.

تألقت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الشوط السابع في سباق العوير للخيول المبتدئة بعد أن سيطرت على المركزين الأول والثاني، حيث أهدى «السيف» لقب الشوط إلى سموه تحت إشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة سلفستر دي سوسا في زمن 2:00:24 دقيقة بفارق رأس عن «إلزامي»، وتسلم الجائزة المهندس محمد سعيد الشحي، مدير سباقات سموه من مدير المضمار محمد الأحمد.