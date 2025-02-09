«فولك فيستيفال» يفتتح انتصارات الأمسية الـ 11 بمضمار ميدان

خطف «فولك فيستيفال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الافتتاحي في الأمسية الـ 11 لسباقات الفروسية بمضمار ميدان العالمي، ضمن سلسلة كرنفال سباقات دبي هذا الموسم، فيما حققت خيول جودلفين 3 انتصارات ضمن السباق الذي تميز بالإثارة، واشتمل على 8 أشواط، بمشاركة 109 من نخبة الخيول المحلية والعالمية، تنافست على إجمالي جوائز بقيمة مليون و950 ألف درهم، برعاية عزيزي للتطوير العقاري، وتنظيم نادي دبي لسباق الخيل.

افتتح الأمسية بسباق التكافؤ «عزيزي فينيس» لمسافة 1600 على المضمار العشبي، والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً، وتوج باللقب «فولك فيستيفال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير وقيادة بيرناردو بينيرو، وحقق فوزه في زمن بلغ 1:35:95 دقيقة، وبفارق 0.6 طول عن «نو ريتريت» لفيكتورياس، بإشراف فوزي ناس، بقيادة أدري دي فريز.

واستقطب سباق الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على المسار الرملي، والبالغ مجموع جوائزه 110 آلاف درهم، 16 خيلاً لم يسبق لها الفوز بسباقين، وذهب الفوز لمصلحة الفرس «ساند ستورم إيه إيه» لجو جيليس وبيتي جيليس، بإشراف إرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، وتفوقت على «سفير» لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة فالح بوغنيم في 1:49:04 دقيقة، وبفارق 1.07 طول.

وشهد الشوط الثالث سباق «دبي تروفي» لمسافة 1200 متر، الذي خصص لخيول الثلاث سنوات «حسب عمر ونتائج المشارك» مشاركة 8 خيول، بمجموع جوائز 350 ألف درهم، وتوج باللقب «سيمبول أوف أونر» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، وحقق فوزه في 1:08:27 دقيقة، وبفارق 1.77 طول عن «دارك سيفرون» لمحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي.

شارك في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي 14 خيلاً من الخيول، التي لم يسبق لها الفوز بسباقين، تنافست على إجمالي جوائز بلغ 175 ألف درهم، وكان أبرزها المهر «مون بليد» لمروان البيضائي، بإشراف مالكه، بقيادة أدري دي فريز، وحقق فوزه في 1:38:45 دقيقة، وبفارق 0.87 طول عن «بويت أورتن» لجيري أودشازيل، بإشراف إنجريد كوبليكوفا، وقيادة سلفستر دي سوزا.

شهد الشوط الخامس سباق «لورد جليترز هانديكاب» لخيول التكافؤ لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، والبالغ مجموع جوائزه 350 ألف درهم، وحمل السباق طابعاً تنافسياً مثيراً بين 16 خيلاً للفوز، وابتسم الحظ لـ«أريبيان لايت» بشعار جودلفين، بقيادة وليام بيوك، وإشراف شارلي أبلبي، وحقق فوزه في دقيقة، وبفارق 0.56 طول عن «شون» لبارات للسباقات، بإشراف جيمي أوسبورن، بقيادة أدري دي فريز.

وشهد الشوط السادس «عزيزي ريفيرا» تحدي السرعة لمسافة 1200 متر «تكافؤ» على المضمار العشبي، والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم، مشاركة حصة كاملة من الخيول، بلغت 15 خيلاً، وتوج بالفوز «باور مود» لأبو بكر كادورا، بإشراف بوبات سيمار، وبقيادة تاج أوشي، وحقق فوزه في 1:09:04 دقيقة، بفارق 3.09 أطوال عن «جانجل ماك» لـ«أوبلانس ثرابريدز»، بإشراف بوبات سيمار، وبقيادة باتريك كوسجراف.

وشارك 14 خيلاً في الشوط السابع «إعمار الجنوب» لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، وبلغ إجمالي جوائز السباق 300 ألف درهم، وتوج بالفوز «اليابري» لجمعة الجنيبي، بإشراف مصبح المهيري، وبقيادة ريتشارد مولن، وحصد فوزه في 2:04:87 دقيقة وبفارق 0.96 طول عن «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة زافير زياني.

وفي أطول سباقات الأمسية لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي، وهو سباق فازيراباد هانديكاب البالغ مجموع جوائزه 300 ألف درهم، بمشاركة 11 خيلاً، تألقت خيول جودلفين عبر الثنائي «رويال باور» بإشراف شارلي أبلبي، بقيادة مايكل بارزالونا صاحب المركز الأول، وتلاه ثانياً «إل كوردوبس» بإشراف أبلبي، وقيادة وليام بيوك، وحقق البطل فوزه في 2:29:92 دقيقة، وبفارق 0.2 طول.