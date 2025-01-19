«ساداتي» يهدي أحمد بن راشد لقب الشوط الرئيس

واصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تألقها هذا الموسم بحصول الحصان «ساداتي» على لقب الشوط الخامس «الرئيس» في سابع سباقات موسم مضمار جبل علي، والذي شهد فوز «ياس للسباقات» بلقب شوط الخيول العربية الأصيلة عبر «كايلا دي كرير»، وشهد السباق جمهور غفير استمتع بـ 7 أشواط مثيرة بحضور المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي.

الشوط الأول

ونجح «كايلا دي كرير» في الظفر بشوط الخيول العربية الأصيلة مهدياً كأس الوثبة ستاليونز لمسافة الميل«1600 متر» لياس للسباقات محققاً زمن 1:50:87 دقيقة تحت إشراف المدرب ايريك ليمارتنيل وقيادة الفارس جول موبيان متخطياً أقرب منافسيه بفارق كبير وصل 12 طول وربع الطول، وحقق«مابوتو» كأس مفروشات الحذيفة لمسافة «1400 متر» مهدياً اللقب إلى رايجاك ريسنغ تحت إشراف المدرب بوبات سيمار وبقيادة الفارس تاج أوشي في 1:26:82 دقيقة.

الشوط الثالث

وظفر«غلاتيك ستار» بكأس بنك الإمارات دبي الوطني لمسافة 1200 متر مهدياً الفوز لملاكه بلو بلاد ريسينغ سينديكيت وكامليش مهداني ودهروف سهني تحت إشراف المدرب بوبات سيمار وبقيادة الفارس تاج أوشي محققاً زمناً قدره 1:14:59.

ونال «الشبلي» لقب جائزة تحضيري جبل علي للسرعة برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، مهدياً الفوز لمالكه ناصر عسكر تحت إشراف المدرب مصبح المهيري وبقيادة الفارس سلفستر دي سوسا، قاطعاً مسافة 1000 متر في 1:00:32 دقيقة.

الشوط الخامس

واستحق «ساداتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب جائزة تحضيري جبل علي للسرعة في الشوط الخامس «الرئيس» برعاية شادويل لمسافة الميل «1600 متر»، محققاً زمناً قدره 1:38:70 دقيقة تحت إشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس بن كوين.

وأحرز «سيكريت مانر» كأس بنك دبي التجاري مهدياً الفوز لملاكه نيغار بيرك ونقابة ايري ريسينغ وجوي فيني تحت إشراف المدرب بوبات سيمار وبقيادة الفارس تاج أوشي ونجح في قطع مسافة «1800 متر» في 1:52:95 دقيقة، واختتم «أربيان تيل» انتصارات السباق مهدياً كأس«فيرتكس» لعائلة شُبرا تحت إشراف المدرب بوبات سيمار وبقيادة تاج أوشي وقطع مسافة «1800 متر» في 1:52:99 دقيقة.

نجاح

وأكد محمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي لسباق الخيل، نجاح سباقات المضمار الأصفر في تنظيم فعالياتها وبرامج سباقاتها بكل كفاءة واقتدار، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس وراعي المضمار، وتستمر السباقات بنجاح ليخرج موسم المضمار العائلي بالصورة التي تليق بسمعته، وقال الأحمد بأنهم يستمدون نتائج النجاحات من أهل الخيل والخبرة، ومن الجماهير الوفية التي تعشق سباقات المضمار الأصفر، وكذلك وجدنا إقبالاً كبيراً من الملاك والمدربين والفرسان، للمشاركة في سباقات الأصفر المثيرة، بالإضافة إلى الإقبال الكبير من عشاق ومحبي سباقات الخيول، بحضورهم الكبير المميز، وهم يضفون النكهة والجمال بتواجدهم الدائم بالمضمار العائلي، ونأمل أن نكون دائماً عند حسن ظنهم، وكذلك نتمنى أن نكون على قدر المسؤولية والتحدي.

وأوضح الأحمد أن السباق السابع الذي أقيم أمس وحمل اسم «يوم الطلاب والجامعات» حضره 110 من طلاب 3 جامعات في دبي، ضمن الدور المجتمعي للمضمار تجاه جميع الفئات، واستمتع الطلاب بفقرات متنوعة في أجواء السباق الجماهيرية.

وقال الأحمد إن المضمار الأصفر محطته السابعة في برنامج الموسم، مشيراً إلى أن سباق البطولات الكبرى «جبل علي للميل وجبل علي للسرعة» سيحمل العنوان الأبرز في الحفل التاسع للموسم الذي سيحمل اسم «يوم الأزياء» ويقام يوم السبت 15 فبراير القادم، وستشارك نخبة من أبرز الخيول الكرنفالية العالمية والمحلية، التي تستهدف لقبي البطولتين.